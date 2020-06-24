Cartórios - 24/06/20

EDITAL DE INTIMAÇÃO Santa Leopoldina  ES, 22 de Junho de 2.020. Prezada:MARIA DA PENHA LEMOS VERNECK. Através do presente edital torna-se público que tramita pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião no 1º Ofício de Registro de Imóveis de Santa Leopoldina  ES, sob o protocolo nº36.033, com os seguintes dados: REQUERENTE: MIRTIS BIGOSSI ROBERTS, titular da carteira de identidade nº 1.026.044-SSP-ES e CPF nº 985.876.507-00; IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: Uma área de terra de cultura, legitimada, medindo 39.388,80 M2 com o perímetro de 885,00 metros, situado no lugar denominado Vargem Grande, Distrito de Mangarai, neste Município e Comarca de Santa Leopoldina  ES, sem benfeitorias, toda em capoeiras e capim meloso. MATRÍCULA/TRANSCRIÇÃO: Matrícula 560, do Livro 2-C, do serviço de Registro de Imóveis. TITULARES DE DIREITOS REAIS E DE OUTROS DIREITOS REGISTRADOS E AVERBADOS NA MATRICULA DO IMÓVEL USUCAPIENDO: MARIA DA PENHA LEMOS VERNECK.CONFRONTANTES:limitando-se com as partes, pertencente a Oswaldina Corrêa de Freitas, com parte pertencente a José Corrêa de Freitas, ainda a área pertencente a Ilton de Oliveira e com o córrego em divisa com terrenos de José Camilo Sobrinho, também conhecido por José Camilo de Mendonça. MODALIDADE DE USUCAPIÃO: Usucapião Extrajudicial. TEMPO DE POSSE ALEGADO PELO REQUERENTE: há mais de 13 (treze) anos, sobre o imóvel acima descrito. Tendo em vista que V.Sa. consta como titular do referido imóvel, e diante da ausência da anuência expressa na planta e no memorial descritivo apresentados, fica o mesmo NOTIFICADO do pedido formulado. O transcurso do prazo de 15 (quinze) dias corridoscontados após o transcurso desta publicação,ficando advertidos de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto consistirá em anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião de bem imóvel (Art.10, § 5°, Provimento 65/2017 do CNJ). Certifico que não foi encontrado na localidade do imóvel, assim como, nos endereços fornecidos pelo usucapiente e constantes em arquivos desta serventia, atitular ou sua representante, após tentativa de intimação e diligências na localidade do imóvel, razão pela qual determino que seja feita a intimação por edital, na forma do §13 do art.216-A da Lei 6.015/73.Maiores informações sobre o pedido feito podem ser obtidas no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Santa Leopoldina  ES, situado na Rua Bernardino Monteiro, nº 77, Centro, Santa Leopoldina-ES. Tel.: (27) 3266-1058. Cristhiano Souza Pimentel - Oficial de Registro de Imóveis.