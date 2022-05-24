Cartórios - 24/05/2022

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE JAGUARÉ REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS Bel. Rômolo José Dagostini Oficial EDITAL DE INTIMAÇÃO Bel. Rômolo José Dagostini, Oficial titular do Cartório de Registro Geral de Imóveis da Comarca de Jaguaré-ES, por nomeação na forma da Lei, no uso de suas atribuições, etc... Em cumprimento ao disposto no §4º do Art. 26, da Lei 9.514/97, vem através do presente, INTIMAR GILBERTO FRANCISCO DO AMARAL – CPF:077.514.067-80, para pagamento das prestações vencidas do Contrato nº 805550000410, garantido por Alienação Fiduciária do imóvel situado na R. Luiz Facco, 19, LT19, QD32, Centro, Jaguaré - ES, no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados a partir da 3º publicação deste Edital, junto a este Cartório, situado na Rua Tancredo de Almeida Neves, nº 444, Centro, Jaguaré-ES. O não pagamento poderá ensejar a consolidação da propriedade em favor da Credora Fiduciária – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, nos termos do Art. 26, caput, do mesmo diploma legal. Jaguaré-ES, 23/05/2022. Rômolo José Dagostini Oficial

