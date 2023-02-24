Cartórios - 24/02/2023

CARTÓRIO “HEBER FONSECA” PRIMEIRO OFÍCIO Praça Pedro Vieira nº 19, São José do Calçado, ES EDITAL DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL Frederico Harley Fonseca Hewitt, Oficial do Registro de Imóveis Substituto da Comarca de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo, nomeado na forma da lei, etc., FAZ PÚBLICO, para ciência dos interessados, em cumprimento ao disposto do Art. 216-A, §4º da Lei 6015/73, que foi prenotado nessa serventia, um pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião feito por ANA MARIA MOZELA GONÇALVES, referente a uma área rural situada nos lugares denominados “Córrego da Areia” e “Jequitinhonha”, situada no distrito da sede e comarca de São José do Calçado, ES, contendo (04) quatro hectares, (35) trinta e cinco ares e (60) sessenta centiares de terras, equivalente a 43.560,00 m2 (quarenta e três mil, quinhentos e sessenta metros quadrados), cadastrado no INCRA: 5071210080522, com NIRF. 8.931.386-0, com os seguintes confrontantes, Adilson José Mozela Gonçalves, Anderson Mozela Gonçalves, Sueli de Fátima dos Santos, José Pedro da Silva Rezende, Erenilda Lopes Pimenta de Souza, espólio de Diomar Pedro de Souza. As impugnações daqueles que se julgarem prejudicados quanto ao domínio do referido imóvel deverão ser apresentadas nesta serventia, dentro do prazo de 15 dias, contados da data desta publicação. São José do Calçado, 22 de dezembro de 2022. Ass) Frederico Harley Fonseca Hewitt – Tabelião e Oficial do Registro Substituto. O referido é verdade e dá fé. São José do Calçado, 22 de dezembro de 2022 Frederico Harley Fonseca Hewitt - Tabelião e Oficial do Registro Substituto -







CARTÓRIO “HEBER FONSECA” PRIMEIRO OFÍCIO Praça Pedro Vieira nº 19, São José do Calçado, ES EDITAL DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL Frederico Harley Fonseca Hewitt, Oficial do Registro de Imóveis Substituto da Comarca de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo, nomeado na forma da lei, etc., FAZ PÚBLICO, para ciência dos interessados, em cumprimento ao disposto do Art. 216-A, §4º da Lei 6015/73, que foi prenotado nessa serventia, um pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião feito por ADILSON JOSÉ MOZELA GONÇALVES, referente a uma área rural situada nos lugares denominados “Córrego da Areia” e “Jequitinhonha”, situada no distrito da sede e comarca de São José do Calçado – ES, contendo (04) quatro hectares, (35) trinta e cinco ares e (60) sessenta centiares de terras, equivalente a 43.560,00 m2 (quarenta e três mil, e quinhentos e sessenta metros quadrados), cadastrado no INCRA: 5071210080522, com NIRF. 8.931.386-0, com os seguintes confrontantes, Maria da Penha de Almeida, Anderson Mozela Gonçalves, Ana Maria Mozela Gonçalves, João Batista Coimbra de Almeida, Diego Bernardes de Almeida. As impugnações daqueles que se julgarem prejudicados quanto ao domínio do referido imóvel deverão ser apresentadas nesta serventia, dentro do prazo de 15 dias, contados da data desta publicação. São José do Calçado, 22 de dezembro de 2022. Ass) Frederico Harley Fonseca Hewitt – Tabelião e Oficial do Registro Substituto. O referido é verdade e dá fé. São José do Calçado, 22 de dezembro de 2022 Frederico Harley Fonseca Hewitt - Tabelião e Oficial do Registro Substituto -







CARTÓRIO “HEBER FONSECA” PRIMEIRO OFÍCIO Praça Pedro Vieira nº 19, São José do Calçado, ES EDITAL DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL Frederico Harley Fonseca Hewitt, Tabelião e Oficial do Registro de Imóveis Substituto da Comarca de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo, nomeado na forma da lei, etc., FAZ PÚBLICO, para ciência dos interessados, em cumprimento ao disposto do Art. 216-A, §4º da Lei 6015/73, que foi prenotado nessa serventia, um pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião feito por NILCÉA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, referente a uma área do terreno urbano situada na rua Padre Amando Geerts, nº29, Bairro Honorelino Gomes de Oliveira, São José do Calçado-ES, CEP:29.470-000, medindo 128,25m² (cento e vinte e oito metros quadrados e vinte e cinco decímetros quadrados): Começando pelo lado esquerdo, na confrontação com Cristina Isabel Dias uma linha com 13,15 metros. Pelo fundo, na confrontação com Cemitério Municipal uma linha com 10,02 metros. Pelo lado direito, na confrontação com Cyria da Rocha Abreu uma linha com 12,50 metros. Pela frente, na confrontação com a Rua Padre Amando Geerts com uma linha com 10,00 metros que encontra o ponto de partida na confrontação com Cristina Isabel Dias, com inscrição municipal nº01.01.072.0018.001. As impugnações daqueles que se julgarem prejudicados quanto ao domínio do referido imóvel deverão ser apresentadas nesta serventia, dentro do prazo de 15 dias, contados da data desta publicação. São José do Calçado, 16 de janeiro de 2023. Ass) Frederico Harley Fonseca Hewitt – Oficial Substituto do Registro de Imóveis.” O referido é verdade e dá fé. São José do Calçado, 16 de janeiro de 2023. Frederico Harley Fonseca Hewitt - Oficial Substituto do Registro de Imóveis -

