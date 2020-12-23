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Cartórios - 23/12/2020
Cartórios
CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA-ES Acham-se neste Cartório, sito Rua Capitão Antero Faria, 306 - Centro, Conceição da Barra - ES, título (s) de responsabilidade da (s) seguinte (s) pessoa (s): LAURO DOS SANTOS FALCAO CPF: 081.262.807-19 MARIA APARECIDA ALVES DO NASCIMENTO CPF: 109.561.577-77 HYURI MARRY PINHEIRO GOMES FERREIRA CPF: 124.866.177-01 MAXSUEL ALVES TEIXEIRA CNPJ: 25.056.732/0001-24 LARA TIMBOHYBA DE OLIVEIRA CPF: 155.599.597-74 MARIA SENA DE JESUS PAIXAO CPF: 031.096.047-95 Por não ter sido possível encontrá-la (s), intimo-a (s) para os fins de direito, e não sendo atendida a presente até o dia 23 de dezembro de 2020, notifico-a (s) do protesto. Conceição da Barra - ES, 22 de dezembro de 2020. GABRIEL ABEL DE ALMEIDA SERRA VALIATI Oficial Substituto
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL COMARCA DE COLATINA 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS Rua Adamastor Salvador, 219, Centro, Colatina/ES Tel.:(27) 3120-7720 Gabriella Cristina de Lima Silva Oficial Titular EDITAL NOTIFICAÇÃO DE CONFRONTANTE Dra. Gabriella Cristina de Lima Napoleão do Rêgo, Oficial do Cartório de 1º Ofício de Colatina Registro Geral de Imóveis e Anexos, nomeado na forma da Lei, etc., vêm a requerimento da DEVACIR MARIO ZACHE, brasileiro, advogado, portador da CNH nº. 01992975373 Detrans-ES e inscrito no CPF/MF sob nº. 050.949.097-20, filho de Alfredo Estephano Zache e Avelina Zurlo Zache, natural de Santa teresa-ES, nascido em 02 de maio de 1940, e TANIA LUCIA DALLA ZACHÉ, brasileira advogada, portadora da Carteira de Identidade nº. 153.425-SPTC-ES e inscrita no CPF/MF sob o nº. 575.368.137-91, filha de Moacyr Dalla e Lucia Rezende Dalla, natural de Colatina/ES, nascida em 26 de outubro de 1949, casados sob o regime da comunhão de bens, antes da vigência da Lei 6515/77, residente e domiciliado na Avenida Presidente Kennedy, nº. 540, bairro Maria Ismênia, Colatina-ES, nos termos do Art. 213, II, §3º, da Lei 6.015/73, NOTIFICAR POR EDITAL: RS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, na pessoa de seu sócio administrador o Sr. Emerson Ribeiro Soares CPF nº. 017.407.917-62 ou ainda o sócio o Sr. Alessandro Barista de Jesus, sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ nº. 10.337.705/0001-52, estabelecida na Avenida Getúlio Vargas, nº. 430, 2º Andar, Centro, Colatina-ES, CEP: 29.700.010, bem como na Rua Adamastor Salvador, nº. 150, Centro, Colatina/ES, para que MANIFESTE a anuência expressa ou impugnação fundamentada NO PRAZO DE 15 DIAS, com referência a confrontação que faz com o imóvel de propriedade dos notificantes localizado na Avenida Getúlio Vargas, 444, Centro, Colatina-ES, inscrito na Prefeitura Municipal de Colatina sob nº. 01061660064001/002, Registrado no RGI da Comarca de Colatina sob matrícula nº. 27.256 de ordem do Livro 02, confrontando-se com RS Empreendimentos e Participações Ltda, na sua lateral com uma linha medindo 49.67ms, conforme levantamento topográfico abaixo. A presente notificação está sendo feita por Edital, em virtude dos notificados não terem sido localizados no endereço indicado. Colatina ES - 07.12.2020 Gabriella Cristina de Lima Napoleão do Rêgo - Oficial Horário de Funcionamento das 09:00 às 18:00hs