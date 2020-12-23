Cartórios - 23/12/2020

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA-ES Acham-se neste Cartório, sito Rua Capitão Antero Faria, 306 - Centro, Conceição da Barra - ES, título (s) de responsabilidade da (s) seguinte (s) pessoa (s): LAURO DOS SANTOS FALCAO CPF: 081.262.807-19 MARIA APARECIDA ALVES DO NASCIMENTO CPF: 109.561.577-77 HYURI MARRY PINHEIRO GOMES FERREIRA CPF: 124.866.177-01 MAXSUEL ALVES TEIXEIRA CNPJ: 25.056.732/0001-24 LARA TIMBOHYBA DE OLIVEIRA CPF: 155.599.597-74 MARIA SENA DE JESUS PAIXAO CPF: 031.096.047-95 Por não ter sido possível encontrá-la (s), intimo-a (s) para os fins de direito, e não sendo atendida a presente até o dia 23 de dezembro de 2020, notifico-a (s) do protesto. Conceição da Barra - ES, 22 de dezembro de 2020. GABRIEL ABEL DE ALMEIDA SERRA VALIATI Oficial Substituto

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL COMARCA DE COLATINA 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS Rua Adamastor Salvador, 219, Centro, Colatina/ES  Tel.:(27) 3120-7720 Gabriella Cristina de Lima Silva  Oficial Titular EDITAL NOTIFICAÇÃO DE CONFRONTANTE Dra. Gabriella Cristina de Lima Napoleão do Rêgo, Oficial do Cartório de 1º Ofício de Colatina Registro Geral de Imóveis e Anexos, nomeado na forma da Lei, etc., vêm a requerimento da DEVACIR MARIO ZACHE, brasileiro, advogado, portador da CNH nº. 01992975373  Detrans-ES e inscrito no CPF/MF sob nº. 050.949.097-20, filho de Alfredo Estephano Zache e Avelina Zurlo Zache, natural de Santa teresa-ES, nascido em 02 de maio de 1940, e TANIA LUCIA DALLA ZACHÉ, brasileira advogada, portadora da Carteira de Identidade nº. 153.425-SPTC-ES e inscrita no CPF/MF sob o nº. 575.368.137-91, filha de Moacyr Dalla e Lucia Rezende Dalla, natural de Colatina/ES, nascida em 26 de outubro de 1949, casados sob o regime da comunhão de bens, antes da vigência da Lei 6515/77, residente e domiciliado na Avenida Presidente Kennedy, nº. 540, bairro Maria Ismênia, Colatina-ES, nos termos do Art. 213, II, §3º, da Lei 6.015/73, NOTIFICAR POR EDITAL: RS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, na pessoa de seu sócio administrador o Sr. Emerson Ribeiro Soares  CPF nº. 017.407.917-62 ou ainda o sócio o Sr. Alessandro Barista de Jesus, sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ nº. 10.337.705/0001-52, estabelecida na Avenida Getúlio Vargas, nº. 430, 2º Andar, Centro, Colatina-ES, CEP: 29.700.010, bem como na Rua Adamastor Salvador, nº. 150, Centro, Colatina/ES, para que MANIFESTE a anuência expressa ou impugnação fundamentada NO PRAZO DE 15 DIAS, com referência a confrontação que faz com o imóvel de propriedade dos notificantes localizado na Avenida Getúlio Vargas, 444, Centro, Colatina-ES, inscrito na Prefeitura Municipal de Colatina sob nº. 01061660064001/002, Registrado no RGI da Comarca de Colatina sob matrícula nº. 27.256 de ordem do Livro 02, confrontando-se com RS Empreendimentos e Participações Ltda, na sua lateral com uma linha medindo 49.67ms, conforme levantamento topográfico abaixo. A presente notificação está sendo feita por Edital, em virtude dos notificados não terem sido localizados no endereço indicado. Colatina  ES - 07.12.2020 Gabriella Cristina de Lima Napoleão do Rêgo - Oficial Horário de Funcionamento das 09:00 às 18:00hs