Arquivos & Anexos Cartórios - 23/12/19 Tamanho do arquivo: 1mb Baixar

CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE SANTA LEOPOLDINA  ES

NOTA FUNDAMENTADA Usucapião Extrajudicial  Protocolo nº 35.883. REQUERENTE:LORIVALDO BLANK ADVOGADA: DRA. DALILA MARIA SILVA FAUSTINI

I - RELATÓRIO: O presente procedimento de usucapião extrajudicial foi protocolizado sob o nº 35.883, datado de 30/09/2019, cujo requerente é LORIVALDO BLANK, brasileiro, lavrador, solteiro, cédula de identidade n. 1.100.361 SSP-ES e CPF n. 031.060.077-45. Residente e domiciliado em Luxemburgo, distrito da sede deste Município de Santa Leopoldina  ES, CEP 29,640-000, pelo que pleiteia a este 1º Ofício de registro de Imóveis da Comarca de Santa Leopoldina  ES, a USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA do imóvel matriculado sob o n. 168 do 2-A, representado por sua advogada, Dra. Dalila Maria Silva Faustini, OAB-ES/ 8.806. No ingresso do título, foram recepcionados: -Autuação (fls. 1); -Protocolo (fls. 2); -Exigências (fls. 3); - Requerimento assinado pelo advogado (fls. 4/9); - Ata notarial lavrada em 12/03/2019 pelo Tabelião de Notas da Comarca de Santa Leopoldina  ES, José Leandro Silva (fls. 10/30); - Planta, memorial descritivo e ARTdo imóvel (fls. 31/34); -Justo Título  Contrato Particular de Compra e Venda entre os outorgantes vendedores FredolinaBlanck e outorgado comprador LorivaldoBlank (fls. 35/36); - Certidões negativas dos distribuidores da Justiça Estadual e da Justiça Federal do local da situação do imóvel usucapiendo expedidas nos últimos trinta dias, demonstrando a inexistência de ações que caracterizem oposição à posse do imóvel, em nome das seguintes pessoas (fls. 37/47): Do requerente e respectivo cônjuge; Do proprietário do imóvel e respectivo cônjuge; De todos os demais possuidores e respectivos cônjuges; - Procuração outorgada pelo requerente ao advogado (fls. 48/49); -Recibo de entrega da Declaração do ITR do exercício de 2018 (fls. 50/53); - DITR  Declaração do ITR (fls. 54); -DAP  Declaração Aptidão do Pronaf (fls. 55/56); -Ficha de Atualização Cadastral da Agropecuária (fls. 57); -CCIR  Certificado de Cadastro do Imóvel Rural (fls. 58); -Certidão de Óbito em nome de Francisco Bandeira (fls. 59); -Certidão de Óbito em nome de FredolinaBlank Bandeira (fls. 60); -Cadastro Ambiental Rural  CAR (fls. 61/63); -Ciência ao Município de Santa Leopoldina-ES em 24/10/2019 (fls. 64); -Ciência a União em 25/10/2019 (fls. 65/66); -Ciência ao Estado do Espírito Santo em 25/10/2019 (fls. 67/76); -Ciência ao Distrito Federal em 30/10/2019 (fls. 77/78); -Intimação do Confrontante IzaildoBlank e s/m Natália HufnerBlank / Certidão de Recusa de Recebimento / Certidão de Comparecimento Espontâneo / Edital de Publicação em Jornal em 29/10/2019 (fls. 79/84); -Edital de terceiros interessados em 29/10/2019 (fls. 85); -Intimação do Titular Registral / Certidão de Não Localização / Edital do Titular Registral em Jornal nas datas de 29/10/2019 e 05/12/2019 (fls. 86/90); -Intimação do Confrontante Igreja Gnóstica Universal em 28/10/2019 / Impugnação apresentada por Gustavo Ferreira Pacheco em 11/11/2019 / Notificação para a advogada Dra. Dalila Maria Silva Faustini sobre a impugnação em 12/11/2019 / Resposta quanto a Notificação em 13/11/2019 (fls. 91/99); -Nota Fundamentada recebida pela Advogada Dra. Dalila Maria Silva Faustini em 23/12/2019 (fls. 100/102); -Em relação ao Sr. Gustavo Ferreira Pacheco, não foi possível sua localização por não se encontrar presente no ato de diligência de informação, ficando assim informado por Edital publicado no Jornal a Gazeta em 23/12/2019.

II - DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA: Inicialmente, cumpre ao Oficial manifestar acerca da impugnação apresentada nos autos pela IGREJA GNÓSTICA UNIVERSAL, representada por Gustavo Ferreira Pacheco. Não obstante tempestiva, a impugnação apresentada não tem o condão de obstaculizar o trâmite extrajudicial, pela falta de fundamentação jurídica capaz de deslocar o feito para a esfera judicial. Assim o Ilustre Doutrinador, Henrique Ferraz Corrêa de Mello, expôs: É desaconselhável a remessa dos autos a juízo, em todo e qualquer tipo de impugnação. A não ser assim, então, poderá qualquer terceiro, por mero espírito emulatório, impugnar pedidos, em troca de vantagens indevidas. Como já se afirmou anteriormente, deve o oficial primar pela eficiência do processo, sendo a forma um instrumento que deve servirão direito material e não de empecilho, sob pena de não se afiançar o acesso a uma ordem jurídica justa.(MELLO, Henrinque Ferraz Corrêa de. Usucapião Extrajudicial. 2.ed. São Paulo: YK Editora, 2018, p. 340.) O fato é que a Impugnante sequer questionou alteração dos limites de seu terreno, atendendo-se apenas à defesa de pessoa estranha ao processo, que se manteve inerte até o momento. No caso da impugnação apresentada por terceiro, este deverá demonstrar seu interesse jurídico na questão, haja vista que somente os terceiros interessados podem apresentar óbice ao pedido inicial. Explica ROBERTO WAGNER MARQUESI que, ao fundamentar sua impugnação, o direito alegado deve ser titularizado pela própria pessoa notificada, não podendo uma parte apresentar como defesa questões afetas a terceira pessoa: As exceções que poderão os notificandos oferecerem são pessoais. Assim, não podem os confinantes impugnar o pedido argumentando que a posse não é ad usucapionem, pois essa matéria só pode ser apresentada pelo proprietário. Já este não pode impugnar sob a premissa de que a posse do requerente se estende até os imóveis vizinhos. Não poderá o Município impugnar sob a premissa de que o possuidor não completou o lapso temporal suficiente. E nenhum dos notificados, a não ser o ente da Federação, poderá contrapor-se sob a assertiva de ser público o bem. (MARQUESI, Roberto Wagner. Usucapião Extrajudicial. Curitiba: Juruá, 2017, p. 104.) Desta forma, além da falta de fundamentação jurídica, conclui-se pela ilegitimidade da parte impugnante, por esta defender unicamente supostos direitos de terceiros. Por fim, a Impugnação deve ser interposta por intermédio de Advogado, da mesma forma do requerimento inicial. Neste caso, constata-se que a peça analisada fora firmada apenas pelo representante do Impugnante, não habilitado como Advogado pela respectiva Ordem, sendo este mais um fundamento para a rejeição da Impugnação. Por mais privilegiado que seja o Respeitável Juízo de Direito desta Comarca, no presente caso, o Oficial não usurpa suas funções, haja vista ser manifestamente ilegítima a impugnação apresentada. Ex positis, dada à máxima vênia, este Oficial decide por REJEITAR A IMPUGNAÇÃOapresentada por IGREJA GNÓSTICA UNIVERSAL, representada por, Gustavo Ferreira Pacheco, e dar prosseguimento ao feito, até registros e averbações necessárias.

III - DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA: Diante da Ata Notarial de fls. 10/30 restou evidente que o Requerente, LORIVALDO BLANK, é possuidor da área em questão por mais de 15 (quinze) anos, de forma ininterrupta, preenchendo assim o requisito para usucapir transcrito no Artigo 1.238 do Código Civil (usucapião extraordinária). IV - CONCLUSÃO: Diante do exposto, após na análise detalhada de todo o procedimento e cumpridos os requisitos legais, achando-se em ordem toda a documentação, DEFIROo pedido e reconheço a aquisição da propriedade em razão da usucapião extraordinária, do imóvel objeto da matrícula nº 168 do Livro 2-A, em nome do requerente LORIVALDO BLANK, com a descrição constante na própria matrícula. Em virtude da rejeição da impugnação interposta pela Igreja Gnóstica Universal, representada por, Gustavo Ferreira Pacheco, defiro o prazo de 15 (quinze) dias para a apresentação de pedido de reconsideração ou para suscitação de dúvida registral, nos termos do § 5º, do artigo 17 do Provimento 65/2017 do CNJ. Ervani Carlos Brum Fragoso Substituto Legal de Registro de Imóveis

CARTÓRIO DO 1o OFÍCIO DA 1a ZONA DA SERRA

Acham-se neste Cartório, sito à Rua Major Pissarra, 196 - Centro - Serra - ES - Cep 29176-020 - TeleFax: (27) 3064- 7250, horário de funcionamento Horário de Atendimento das 09:00 as 18:00 hs, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas:

ELISABETH BERGAMI ROCHA Oficiala e Tabeliã Acham-se neste Cartório, sito à Rua Major Pissarra, 196 - Centro - Serra - ES, CEP 29176-020,Telefone (27) 3064-7250, Horário de Atendimento das 09:00 as 18:00 hs, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: NOME QUANT. TÍTULOS DOCUMENTOS A L RAMOS VIEIRA PRODUTOS ALIMENTOS - ME 1 CNPJ: 16.844.275/0001-41 A S BARROS VIDRACARIA ME 1 CNPJ: 20.611.669/0001-27 A.F.B REFORMAS E CONSTRUCOES EIRELI - EPP 1 CNPJ: 17.526.461/0001-03 C.S.BENASSULY SERVICOS ELETRICOS ME 1 CNPJ: 15.379.015/0001-80 CARLOS ALEXANDRE RODRIGUES-ME 1 CNPJ: 06.986.809/0001-10 CLEIDSON VIEIRA 1 CPF: 039.244.427-54 COMERCIAL SIQUEIRA SANTOS MATERIAL DE 3 CNPJ: 33.913.135/0001-05 EDISIA DE OLIVEIRA MELO 1 CPF: 897.209.707-15 ITALIAN EXPRESSO - CAFE E SORVETE LTDA - ME 1 CNPJ: 08.533.018/0001-60 J.R.HERMOGENES ME 1 CNPJ: 12.918.788/0001-07 JOAB JESUS SILVA 1 CPF: 073.052.517-12 JORGE ANTONIO CARDOSO 1 CPF: 856.726.297-68 LAVIGNER FAGNER SOUZA SANTOS 1 CPF: 106.721.037-70 ODETE DE GOBI DA SILVA 1 CPF: 867.317.857-68 PADARIA E CONFEITARIA SILVA PANE LTDA ME 1 CNPJ: 13.924.334/0001-01 PADARIA SPADETO LTDA - ME 1 CNPJ: 08.629.144/0001-13 RENATO DE CAVALHO OLIVEIRA 1 CPF: 072.038.527-09 SIDNEY P. DE ALMEIDA - LANCHES FAST FOOD ME 2 CNPJ: 26.438.215/0001-82 SILVAIR FERREIRA DA CUNHA 1 CPF: 349.901.196-49 V G DAS NEVES COMERCIO - ME 1 CNPJ: 20.752.038/0001-28 Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os devidos fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia sexta-feira, 27 de dezembro de 2019, notifica-as do protesto. Serra, ES, segunda-feira, 23 de dezembro de 2019. ELISABETH BERGAMI ROCHA - Oficiala e Tabeliã

CARTORIO DO 1 OFICIO DA 2a ZONA DA SERRA

Acham-se neste cartório, sito a Av. Eudes Scherrer de Souza, no 1.350, Cep: 29165-680 - Laranjeiras, Serra - ES, Tel: (27) 3038-7954, Títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: