Cartórios - 23/07/20

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA-ES Acham-se neste Cartório, sito Rua Capitão Antero Faria, 306 - Centro, Conceição da Barra - ES, título (s) de responsabilidade da (s) seguinte (s) pessoa (s): EDSON FAGUNDES LEMOS - CPF: 137.842.687-81 PATRINI TORRENTE DE SOUZA - CPF: 153.397.317-23 SWR TRANSPORTES LTDA ME - CNPJ: 08.175.122/0001-20 Por não ter sido possível encontrá-la (s), intimo-a (s) para os fins de direito, e não sendo atendida a presente até o dia 23 de julho de 2020, notifico-a (s) do protesto. Conceição da Barra - ES, 22 de julho de 2020. MARISTELA DE ALMEIDA SERRA Tabeliã

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE VIANA Endereço: Avenida Guarapari, nº 25 - Ed. Vieira - Sala 201 - Arlindo Ângelo Villaschi - Viana/ES - CEP 29136-176 Telefone: (27 ) 3343-3350 ou 3343-3342 - [email protected] EDITAL DE NOTIFICAÇÃO  RETIFICAÇÃO E DESMEMBRAMENTO DE ÁREA JOSÉ DORIO VIEIRA, OficialTitular de Registro Geral de Imóveis da Comarca da Viana/ES, na forma da Lei nº 6.015/1973, §3°,inc. II, art. 213, por meio de requerimento de ANTÔNIO MOREIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, pintor, inscrito no CPF/MF sob o n° 853.256.356-20, portador da Carteira de Identidade n° 1.544-040 ES, residente e domiciliado na Rua Maria Joana Correa, n° 21, Caxias do Sul, Viana/ES, vem por meio deste notificar aos Senhores: ORLANDO JOÃO TEIXEIRA, brasileiro, casado, lavrador, residente na Avenida Guarapari, Lote n° 36, quadra n° 06, Caxias do Sul, Viana/ES, CEP: 29.136-371.  Possuidor do Lote n° 36, Quadra n° 06, Bairro Caxias do Sul, Viana/ES. JOÃO MARINHO PENHA, brasileiro, casado, balconista, residente na Rua Mercúrio, n° 79, Bairro Cruzeiro do Sul, Cariacica/ES, CEP: 29.144-161.  Possuidor do Lote n° 19, Quadra n° 06, Bairro Caxias do Sul, Viana/ES. Em virtude de Processo de retificação e desmembramento de área, localizada no Bairro Caxias do Sul, Viana/ES, Lote n° 18, Quadra n° 06, Rua Maria D Telles da Silva, devidamente registrado no Cartório de Registro Geral de Imóveis de Viana/ES, matrícula n° 282 de ordem, Livro n° 02, onde o SOLICITANTE necessita da anuência dos confrontantes na planta confeccionada, mediante assinatura da mesma. A princípio foi notificada a detentora dos direitos reais de propriedade do imóvel, a saber: Imobiliária e Construtora Universal Ltda, tendo esta se manifestado neutra no processo, uma vez que transferiu por meio de promessa de compra e venda os direitos reais dos lotes acima descritos, aos NOTIFICADOS. Informo assim que a planta está disponível nesta Serventia para recolhimento da assinatura de concordância. Uma imagem contendo textoDescrição gerada automaticamenteTexto preto sobre fundo brancoDescrição gerada automaticamente Texto preto sobre fundo brancoDescrição gerada automaticamente Tendo em vista que o SOLICITANTE busca regularizar a situação da área do imóvel, NOTIFICO-O para se manifestar, comparecendo no endereço supra, no prazo improrrogável deQUINZE DIAS, conforme disposto no artigo 213, § 2º e 4º da Lei nº 6.015/1973, para apresentar impugnação escrita perante o Oficial de Registro Geral de Imóveis, com as razões de sua discordância, sendo que a ausência de manifestação no prazo legal importa em concordância com o pedido formulado pelo SOLICITANTE. Viana-ES, 15 de fevereiro de 2020. JOSÉ DORIO VIEIRA OFICIAL / TABELIÃOTITULAR



Edital de intimação Ricardo Bravo, Tabelião e Registrador do Cartório de 1º Oficio de São Gabriel da Palha  ES, é feita a presente intimação por Edital de João Paulo de Angeli, CPF 082.779.417-73, herdeiro do espolio de João Bosco de Angeli, residente e domiciliado na Rua José Penna Medina, nº 135, Praia da Costa, Vila Velha-ES, CEP: 29.101-320. Faz saber, que o mesmo não foi encontrado no local indicado pelo Credor. O intimado deverá comparecer ao serviço registral, situado na Rua Men de Sá, nº 46, Centro, São Gabriel da Palha  ES, para efetuar o pagamento da importância total de R$ 4.963.982,74 (Quatro milhões, novecentos e sessenta e três mil, novecentos e oitenta e dois reais, setenta e quatro centavos, mais despesas de intimação, publicação de edital e emolumentos) da qual é devedor em decorrência do atraso no pagamento de Cédula de Crédito Bancário nº 130551-4, identificada também pelos nº 188543-4 e nº 199664-7, garantida por alienação fiduciaria, registrada no CRGI da Comarca de São Gabriel da Palha-ES, firmada em 30/09/2014, devidamente registrada sob o R. 13, na matricula 7944, livro 2, protocolo 39291, em 15/10/2014; aditivada em 18/08/2015, protocolo 40199, matricula 7944, atos Av. 15, Av. 16, R. 17, Av. 18, Av. 19, R. 20, livro nº 2; em 29/12/2016, protocolo 41567, matricula 7944, Av. 23, Livro nº 2; em 27/12/2017, protocolo 42681, matricula 7944, Av. 24, livro nº 2 e em 07.03.2019, protocolo 44266, Av. 25, livro nº 2, referente ao imóvel situado no Afluente do Córrego Paraisopolis, Vila Valério- ES, registrado no Cartório do 1º Oficio  Registro de Imóveis da Comarca de São Gabriel da Palha  ES, sob o nº 03, matriculado sob o nº 7.944, protocolo nº 26195, em 28.08.2007 e Averbação nº 14, protocolo nº 40091, em 09/07/2015. O prazo para pagamento da divida é de 15 (quinze) dias corridos a contar da terceira e ultima publicação deste edital, sob pena da consolidação da propriedade do imóvel na pessoa do credor requerente da intimação, Cooperativa de Crédito Norte do Espirito Santo  SICOOB NORTE, empresa brasileira com sede e foro jurídico na cidade de São Gabriel da Palha-ES. Notificação registrada sob o número 6952, livro B, no cartório de 1º Oficio São Gabriel da Palha  ES. São Gabriel da Palha  ES, 23 de julho de 2020. Ricardo Bravo Tabelião registrador



Edital de intimação Ricardo Bravo, Tabelião e Registrador do Cartório de 1º Oficio de São Gabriel da Palha  ES, é feita a presente intimação por Edital de Luiz Antonio de Angeli, CPF 478.949.627-91, residente e domiciliado na Rua Principal, s/nº, São João, Vargem Alta-ES, CEP: 29.295-000. Faz saber, que o mesmo não foi encontrado no local indicado pelo Credor. O intimado deverá comparecer ao serviço registral, situado na Rua Men de Sá, nº 46, Centro, São Gabriel da Palha  ES, para efetuar o pagamento da importância total de R$ 4.963.982,74 (Quatro milhões, novecentos e sessenta e três mil, novecentos e oitenta e dois reais, setenta e quatro centavos, mais despesas de intimação, publicação de edital e emolumentos) da qual é devedor em decorrência do atraso no pagamento de Cédula de Crédito Bancário nº 130551-4, identificada também pelos nº 188543-4 e nº 199664-7, garantida por alienação fiduciaria, registrada no CRGI da Comarca de São Gabriel da Palha-ES, firmada em 30/09/2014, devidamente registrada sob o R. 13, na matricula 7944, livro 2, protocolo 39291, em 15/10/2014; aditivada em 18/08/2015, protocolo 40199, matricula 7944, atos Av. 15, Av. 16, R. 17, Av. 18, Av. 19, R. 20, livro nº 2; em 29/12/2016, protocolo 41567, matricula 7944, Av. 23, Livro nº 2; em 27/12/2017, protocolo 42681, matricula 7944, Av. 24, livro nº 2 e em 07.03.2019, protocolo 44266, Av. 25, livro nº 2, referente ao imóvel situado no Afluente do Córrego Paraisopolis, Vila Valério- ES, registrado no Cartório do 1º Oficio  Registro de Imóveis da Comarca de São Gabriel da Palha  ES, sob o nº 03, matriculado sob o nº 7.944, protocolo nº 26195, em 28.08.2007 e Averbação nº 14, protocolo nº 40091, em 09/07/2015. O prazo para pagamento da divida é de 15 (quinze) dias corridos a contar da terceira e ultima publicação deste edital, sob pena da consolidação da propriedade do imóvel na pessoa do credor requerente da intimação, Cooperativa de Crédito Norte do Espirito Santo  SICOOB NORTE, empresa brasileira com sede e foro jurídico na cidade de São Gabriel da Palha-ES. Notificação registrada sob o número 6952, livro B, no cartório de 1º Oficio São Gabriel da Palha  ES. São Gabriel da Palha  ES, 23 de julho de 2020. Ricardo Bravo Tabelião registrador



Edital de intimação Ricardo Bravo, Tabelião e Registrador do Cartório de 1º Oficio de São Gabriel da Palha  ES, é feita a presente intimação por Edital de Carmem Maria Altoé de Angeli, CPF 982.241.077-87, residente e domiciliado na Rua Principal, s/nº, São João, Vargem Alta-ES, CEP: 29.295-000. Faz saber, que o mesmo não foi encontrado no local indicado pelo Credor. A intimada deverá comparecer ao serviço registral, situado na Rua Men de Sá, nº 46, Centro, São Gabriel da Palha  ES, para efetuar o pagamento da importância total de R$ 4.963.982,74 (Quatro milhões, novecentos e sessenta e três mil, novecentos e oitenta e dois reais, setenta e quatro centavos, mais despesas de intimação, publicação de edital e emolumentos) da qual é devedor em decorrência do atraso no pagamento de Cédula de Crédito Bancário nº 130551-4, identificada também pelos nº 188543-4 e nº 199664-7, garantida por alienação fiduciaria, registrada no CRGI da Comarca de São Gabriel da Palha-ES, firmada em 30/09/2014, devidamente registrada sob o R. 13, na matricula 7944, livro 2, protocolo 39291, em 15/10/2014; aditivada em 18/08/2015, protocolo 40199, matricula 7944, atos Av. 15, Av. 16, R. 17, Av. 18, Av. 19, R. 20, livro nº 2; em 29/12/2016, protocolo 41567, matricula 7944, Av. 23, Livro nº 2; em 27/12/2017, protocolo 42681, matricula 7944, Av. 24, livro nº 2 e em 07.03.2019, protocolo 44266, Av. 25, livro nº 2, referente ao imóvel situado no Afluente do Córrego Paraisopolis, Vila Valério- ES, registrado no Cartório do 1º Oficio  Registro de Imóveis da Comarca de São Gabriel da Palha  ES, sob o nº 03, matriculado sob o nº 7.944, protocolo nº 26195, em 28.08.2007 e Averbação nº 14, protocolo nº 40091, em 09/07/2015. O prazo para pagamento da divida é de 15 (quinze) dias corridos a contar da terceira e ultima publicação deste edital, sob pena da consolidação da propriedade do imóvel na pessoa do credor requerente da intimação, Cooperativa de Crédito Norte do Espirito Santo  SICOOB NORTE, empresa brasileira com sede e foro jurídico na cidade de São Gabriel da Palha-ES. Notificação registrada sob o número 6952, livro B, no cartório de 1º Oficio São Gabriel da Palha  ES. São Gabriel da Palha  ES, 23 de Julho de 2020. Ricardo Bravo Tabelião registrador

