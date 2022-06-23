Cartórios - 23/06/2022

CARTÓRIO DO 1.º OFÍCIO COMARCA DE JOÃO NEIVA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E D I T A L Rosilda Demoner de Lima, Titular do Cartório do 1.º Ofício da Comarca de João Neiva – ES, por nomeação na forma da Lei, etc... FAZ SABER, a quantos este virem ou dele conhecimento tiverem ou interessar que, de acordo com o § 4.º do art. 216-A, da Lei n.º 6015/73, foram apresentados a esta serventia por O procedimento foi proposto por BENEDITO MARCOS DA SILVA, brasileiro, separado judicialmente, aposentado, portador da Carteira de Identidade n° 259.492- SPTC-ES e inscrito no CPF/MF sob o n° 364.336.407-53, filho de Antonio Marcos da Silva e de Delphina Pereira Marcos da Silva, residente e domiciliado na Rua São Carlos, 142, Centro, João Neiva, ES endereço eletrônico: sem informação, para exame de interessados, requerimento, Ata Notarial, Planta, Memorial Descritivo e demais documentos relativo ao Processo de USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL (administrativo), de uma área de imóvel urbano, medindo de 395,24 M² (trezentos e noventa e cinco metros e vinte e quatro centímetros quadrados) e perímetro de 95,74 metros, situado na Rua São Carlos, n.º 142, Centro, João Neiva – ES, com as seguintes medidas e confrontações: 36,30 metros de frente com a Rua São Carlos; 10,07 metros de fundos, com Lorenzo Carrareto Delunardo, 36,30 metros do lado direito com Aurea Helena Tonon e Noemia Fiorotti Tonon e 6,08 metros +11,59 metros + 14,64 metros + 4,23 metros do lado esquerdo com Lorenzo Carrareto Delunardo, Valdirene da Rós Carrareto e José Maria Edgar Carrareto, contando uma área edificada de 59,30 M² (cinqüenta e nove metros e trinta centímetros quadrados), conforme Levantamento Topográfico Planimétrico, datado de 07/2018 e Art. Inscrição municipal n° 01.01.002.0522.001.001, sem registro no RGI, tendo o requerente direito de posse, desde 13.10.1982. Cópias do requerimento, planta da situação / localização do imóvel, memorial descritivo, documentos que comprovam a posse, são parte integrante da documentação protocolada ficam depositados nesta serventia. Cientes os interessados de que o prazo para se manifestarem é de 15 (quinze) dias, a contar da data da publicação. Para a concordância ou discordância expressa não sendo necessário a assistência de advogado, devendo estas se manifestarem diretamente nesta Serventia, localizada na Rua Fortunato Afonso Tessarolo, n.º 30, Centro, João Neiva – ES, no horário de 9:00 as 18:00 horas. Dado e passado nesta Comarca de João Neiva – ES, 20 de Junho de 2022. Rosilda Demoner de Lima (registradora)







CARTÓRIO DO 1.º OFÍCIO COMARCA DE JOÃO NEIVA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E D I T A L Rosilda Demoner de Lima, Titular do Cartório do 1.º Ofício da Comarca de João Neiva – ES, por nomeação na forma da Lei, etc... FAZ SABER, a quantos este virem ou dele conhecimento tiverem ou interessar que, de acordo com§ 4.º do art. 216-A, da Lei n.º 6015/73, foram apresentados a esta serventia por O procedimento foi proposto por LUIZ CLAUDIO FERREIRA COSME, brasileiro, técnico em mecânica, portador da Carteira de Identidade n° 1273110-SSP-ES inscrito no CPF/MF 042.112.247-19, FILHO DE Manoel Cosme Neto e de Maria Ferreira Cosme e sua esposa CRISTINA APARECIDA NASCIMENTO COSME, brasileira, técnica em enfermagem, portadora da Carteira de Identidade n° 1.721.178 SSP-ES e inscrita no CPF/MF sob o n° 090.919.187-56, filha de Antonio Carlos Nascimento e de Elza Maria Vancini Nascimento, casados sob o regime de comunhão parcial de bens, residentes e domiciliados na Rua Helio Guasti, s/n, Centro, João Neiva, ES, endereço eletrônico: sem informação, para exame de interessados, requerimento, Ata Notarial, Planta, Memorial Descritivo e demais documentos relativo ao Processo de USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL (administrativo), de Um imóvel urbano, medindo 5.282,45 M² (cinco mil, duzentos e oitenta e dois metros e quarenta e cinco centímetros quadrados), localizado na Avenida Helio Guasti, SN.º, Centro, João Neiva – ES, medindo 142,82 metros de frente com a Avenida Hélio Guasti, 179,98 metros de fundos com a Prefeitura Municipal de João Neiva, 68,88 metros do lado esquerdo com terreno de Carlos Augusto S. Borges e 19,75 metros do lado direito com Evaldo Alves Pereira, conforme planta, Inscrição municipal n° 0.02.043.0783, sem registro no RGI, tendo o requerente direito de posse, desde 13.10.1982. Cópias do requerimento, planta da situação / localização do imóvel, memorial descritivo, documentos que comprovam a posse, são parte integrante da documentação protocolada ficam depositados nesta serventia. Cientes os interessados de que o prazo para se manifestarem é de 15 (quinze) dias, a contar da data da publicação. Para a concordância ou discordância expressa não sendo necessário a assistência de advogado, devendo estas se manifestarem diretamente nesta Serventia, localizada na Rua Fortunato Afonso Tessarolo, n.º 30, Centro, João Neiva – ES, no horário de 9:00 as 18:00 horas. Dado e passado nesta Comarca de João Neiva – ES, 20 de Junho de 2022. Rosilda Demoner de Lima (registradora)







EDITAL DE INTIMAÇÃO (S.F.I. – LEI 9.514 de 20/11/97) LIANE PERSIO, Oficiala e Tabeliã do Cartório do 1º Ofício da 2ª Zona de Vila Velha/ES, Comarca da Capital/ES, concursada e nomeada na forma da Lei, etc., INTIMA, mediante o presente edital, nos termos do disposto no § 4º do art. 26 da Lei 9.514/97, a requerimento da Caixa Econômica Federal, a Srª. LETICIA DE SOUZA FAZOLO, CPF 123.996.427-75, proprietária do imóvel situado na Rua Ana Merotto Stefanon nº 91, 2º Pavimento, Nova América - Vila Velha/ES, CEP: 29.111-840, garantido por alienação fiduciária, contrato de financiamento imobiliário nº 855550193628, firmado em 27/05/2010, registrado sob o nº 11 das matrículas nº 1612, Livro 2-F, para satisfazer, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da presente publicação, junto a esta Serventia, localizada na Rua Cabo Ailson Simões nº 560, Sobreloja 03, Ed. Antonio Saliba, Centro, Vila Velha/ES, as obrigações contratuais relativas às parcelas de nºs 99, 100, 101, 102 , 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141 e 142 vencidas em 27/08/2018, 27/09/2018, 27/10/2018, 27/11/2018, 27/12/2018, 27/01/2019, 27/02/2019, 27/03/2019, 27/04/2019, 27/05/2019, 27/06/2019, 27/07/2019, 27/08/2019, 27/09/2029, 27/10/2019, 27/11/2019, 27/12/2019, 27/01/2020, 27/02/2020, 27/03/2020, 27/04/2020, 27/05/2020, 27/06/2020, 27/07/2020, 27/08/2020, 27/09/2020, 27/10/2020, 27/11/2020, 27/12/2020, 27/01/2021, 27/02/2021, 27/03/2021, 27/04/2021, 27/05/2021, 27/06/2021, 27/07/2021, 27/08/2021, 27/09/2021, 27/10/2021, 27/11/2021, 27/12/2021, 27/01/2022, 27/02/2022, 27/03/2022, respectivamente, acrescidas dos juros convencionais, penalidades e demais encargos contratuais e legais. Fica, desde já, CIENTE de que o não cumprimento da obrigação no prazo ora estipulado garante o direito da consolidação da plena propriedade do imóvel em favor da Credora Fiduciária Caixa Econômica Federal. Ademais, esclarece que o pagamento deverá ser feito por meio de cheque administrativo, nominal a CEF no valor correspondente ao do dia do pagamento, conforme planilha de cálculo apresentada pelo credor, mais os emolumentos cartorários e despesas com a publicação deste edital. Por último, cientifica que a presente intimação, feita por Edital, ocorre em virtude da fiduciante encontrar-se em lugar incerto, conforme ficou demonstrado no relatório das tentativas de “intimação pessoal” realizadas nos três endereços fornecidos pelo apresentante nas datas de 13/05/2022 e 26/05/2022. Vila Velha/ES, 22 de junho de 2022. Liane Persio - Oficiala

