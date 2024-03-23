Cartórios - 23/03/2024

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE DOMINGOS MARTINS (ES) EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL Dulcinéia Regina Faller Hoffmam, registradora subst. do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Domingos Martins, Registro Geral de Imóveis, na forma da lei, etc, etc, FAZ PÚBLICO, para ciência dos interessados, a tantos quantos este edital virem ou dele conhecimento tiverem, que foi protocolado nesta Serventia, o requerimento pelo qual os Srs. Rosangela Kruger Hehr, brasileira, nascida em 24/04/1963, aposentada, portadora da carteira de identidade n° 703.939-SPTC/ES, inscrita no CPF/MF sob o n° 793.664.227-72, viúva e declarando não manter união estável e residente e domiciliada neste município, em Perobas, na Rua Principal, s/n°, solicitou o reconhecimento do direito de propriedade, através da Usucapião Extrajudicial Extraordinária, com prazo de exercício de posse ininterrupta, sem oposição, sem justo título ou boa fé, de aproximadamente mais de 29 (vinte e nove) anos, nos termos dos artigos 1.238 c/c 1.243 do Código Civil Brasileiro e, com base no artigo 216-A da Lei n° 6.015/1973, do Código de Normas CGJ-ES (Seção IX – Da Usucapião Extrajudicial – artigo 1.287-A e Provimento 65 emitido pelo CNJ em 14/12/2017, autuado sob protocolo n° 45.907 do livro 1-H, de Um terreno urbano sito em Perobas, neste município e comarca, medindo a área de 485,03 m² (quatrocentos e oitenta e cinco metros e três decímetros quadrados) e perímetro de 89,44 m. (oitenta e nove metros e quarenta e quatro centímetros, limitando-se ao norte com imóvel pertencente a Sérgio Braun, ao sul com imóvel pertencente a Eli Espíndula, ao leste com imóvel pertencente a Nelson Aureliano Erlacher e ao oeste com a Rua Projetada, tudo conforme mapa e memorial descritivo elaborados pelo responsável técnico. Assim sendo, ficam intimados terceiros eventualmente interessados e titulares de direitos reais e de outros direitos em relação ao pedido, apresentando impugnação escrita perante a registradora subst. do Registro de Imóveis, com as razões de sua discordância em 15 (quinze) dias corridos, a contar da publicação deste, ciente de que, caso não contestado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros, os fatos alegados pela requerente, sendo reconhecida a usucapião extrajudicial, com o competente registro conforme determina a lei. Dado e passado nesta Cidade de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, aos 22 (vinte e dois) de março (03) de 2.024. Eu, (a) Dulcineia Regina Faller Hoffmam, registradora subst. legal, o digitei, o subscrevo e o assino. Dulcineia Regina Faller Hoffmam Registradora



CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE DOMINGOS MARTINS (ES) EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL Dulcinéia Regina Faller Hoffmam, registradora subst. do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Domingos Martins, Registro Geral de Imóveis, na forma da lei, etc, etc, FAZ PÚBLICO, para ciência dos interessados, a tantos quantos este edital virem ou dele conhecimento tiverem, que foi protocolado nesta Serventia, o requerimento pelo qual os Sr. Sérgio Afonso Uliana, nascido em 22/02/1957, funcionário público, portador da carteira de identidade n° 380.181-SPTC/ES, inscrito no CPF/MF sob o n° 707.352.477-49 e sua esposa Edilene Grillo Uliana, nascida em 22/10/1960, economista, portadora da carteira de identidade n° 429.438-SPTC/ES, inscrita no CPF/MF sob o n° 674.714.637-91, brasileiros, casados sob o regime de comunhão parcial de bens e residentes e domiciliados município, no Distrito de Aracê, na Rod. BR 262, Km 87, solicitou o reconhecimento do direito de propriedade, através da Usucapião Extrajudicial Extraordinária, com prazo de exercício de posse ininterrupta, sem oposição, sem justo título ou boa fé, de aproximadamente mais de 20 (vinte) anos, nos termos dos artigos 1.238 c/c 1.243 do Código Civil Brasileiro e, com base no artigo 216-A da Lei n° 6.015/1973, do Código de Normas CGJ-ES (Seção IX – Da Usucapião Extrajudicial – artigo 1.287-A e Provimento 65 emitido pelo CNJ em 14/12/2017, autuado sob protocolo n° 45.729 do livro 1-H, de Uma área de terra urbana sita em Pedra Azul, no Distrito de Aracê, neste município e Comarca, medindo a área de 600,00 m2 (seiscentos metros quadrados) e perímetro de 98,00 m. (noventa e oito metros), limitando-se pela frente com a Avenida Modolo com 25,00 m. (vinte e cinco metros), pelos fundos com imóvel pertencente a Elio Adelino Peterle e Francisco José Botacin Lorençon com 25,00 m. (vinte e cinco metros), pelo lado direito com a Avenida Modolo com 24,00 m. (vinte e quatro metros) e pelo lado esquerdo com imóvel pertencente a Valdir Antonio Uliana com 24,00 m. (vinte e quatro metros), tudo conforme mapa e memorial descritivo elaborados pelo responsável técnico. Assim sendo, ficam intimados terceiros eventualmente interessados e titulares de direitos reais e de outros direitos em relação ao pedido, apresentando impugnação escrita perante a registradora subst. do Registro de Imóveis, com as razões de sua discordância em 15 (quinze) dias corridos, a contar da publicação deste, ciente de que, caso não contestado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros, os fatos alegados pela requerente, sendo reconhecida a usucapião extrajudicial, com o competente registro conforme determina a lei. Dado e passado nesta Cidade de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, aos 22 (vinte e dois) de março (03) de 2.024. Eu, (a) Dulcineia Regina Faller Hoffmam, registradora subst. legal, o digitei, o subscrevo e o assino. Dulcineia Regina Faller Hoffmam Registradora



CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE DOMINGOS MARTINS (ES) EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL Dulcinéia Regina Faller Hoffmam, registradora subst. do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Domingos Martins, Registro Geral de Imóveis, na forma da lei, etc, etc, FAZ PÚBLICO, para ciência dos interessados, a tantos quantos este edital virem ou dele conhecimento tiverem, que foi protocolado nesta Serventia, o requerimento pelo qual os Sr. Sérgio Afonso Uliana, nascido em 22/02/1957, funcionário público, portador da carteira de identidade n° 380.181-SPTC/ES, inscrito no CPF/MF sob o n° 707.352.477-49 e sua esposa Edilene Grillo Uliana, nascida em 22/10/1960, economista, portadora da carteira de identidade n° 429.438-SPTC/ES, inscrita no CPF/MF sob o n° 674.714.637-91, brasileiros, casados sob o regime de comunhão parcial de bens e residentes e domiciliados município, no Distrito de Aracê, na Rod. BR 262, Km 87, solicitou o reconhecimento do direito de propriedade, através da Usucapião Extrajudicial Extraordinária, com prazo de exercício de posse ininterrupta, sem oposição, sem justo título ou boa fé, de aproximadamente mais de 20 (vinte) anos, nos termos dos artigos 1.238 c/c 1.243 do Código Civil Brasileiro e, com base no artigo 216-A da Lei n° 6.015/1973, do Código de Normas CGJ-ES (Seção IX – Da Usucapião Extrajudicial – artigo 1.287-A e Provimento 65 emitido pelo CNJ em 14/12/2017, autuado sob protocolo n° 45.729 do livro 1-H, de Uma área de terra urbana sita em Pedra Azul, no Distrito de Aracê, neste município e Comarca, medindo a área de 600,00 m2 (seiscentos metros quadrados) e perímetro de 98,00 m. (noventa e oito metros), limitando-se pela frente com a Avenida Modolo com 25,00 m. (vinte e cinco metros), pelos fundos com imóvel pertencente a Elio Adelino Peterle e Francisco José Botacin Lorençon com 25,00 m. (vinte e cinco metros), pelo lado direito com a Avenida Modolo com 24,00 m. (vinte e quatro metros) e pelo lado esquerdo com imóvel pertencente a Valdir Antonio Uliana com 24,00 m. (vinte e quatro metros), tudo conforme mapa e memorial descritivo elaborados pelo responsável técnico. Assim sendo, ficam intimados terceiros eventualmente interessados e titulares de direitos reais e de outros direitos em relação ao pedido, apresentando impugnação escrita perante a registradora subst. do Registro de Imóveis, com as razões de sua discordância em 15 (quinze) dias corridos, a contar da publicação deste, ciente de que, caso não contestado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros, os fatos alegados pela requerente, sendo reconhecida a usucapião extrajudicial, com o competente registro conforme determina a lei. Dado e passado nesta Cidade de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, aos 22 (vinte e dois) de março (03) de 2.024. Eu, (a) Dulcineia Regina Faller Hoffmam, registradora subst. legal, o digitei, o subscrevo e o assino. Dulcineia Regina Faller Hoffmam Registradora







CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE DOMINGOS MARTINS (ES) EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL Dulcinéia Regina Faller Hoffmam, registradora subst. do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Domingos Martins, Registro Geral de Imóveis, na forma da lei, etc, etc, FAZ PÚBLICO, para ciência dos interessados, a tantos quantos este edital virem ou dele conhecimento tiverem, que foi protocolado nesta Serventia, o requerimento pelo qual os Sr. Sérgio Luis Fonseca, brasileiro, nascido em 19/08/1965, aposentado, portador da carteira de identidade n° 568.077-SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o n° 827.144.107-82, viúvo e declarando não manter união estável e residente e domiciliado neste estado, em Cariacica, em Jardim América, na Rua Bolívia, n° 41, solicitou o reconhecimento do direito de propriedade, através da Usucapião Extrajudicial Extraordinária, com prazo de exercício de posse ininterrupta, sem oposição, sem justo título ou boa fé, de aproximadamente mais de 28 (vinte e oito) anos, nos termos dos artigos 1.238 c/c 1.243 do Código Civil Brasileiro e, com base no artigo 216-A da Lei n° 6.015/1973, do Código de Normas CGJ-ES (Seção IX – Da Usucapião Extrajudicial – artigo 1.287-A e Provimento 65 emitido pelo CNJ em 14/12/2017, autuado sob protocolo n° 45.958 do livro 1-H, de Um terreno rural, sito em Alto Nova Almeida, neste município e comarca, medindo a área de 13.636,00 m² (treze mil, seiscentos e trinta e seis metros quadrados) e perímetro de 608,52 m. (seiscentos e oito metros e cinquenta e dois centímetros), limitando-se ao norte com imóveis pertencentes a João Carlos Fonseca e Sérgio Luis Fonseca, ao sul com imóvel pertencente a Sergio Luis Fonseca, ao leste com imóvel pertencente a Sergio Luis Fonseca e ao oeste com imóvel pertencente a Marília Caliman e outros, tudo conforme mapa e memorial descritivo elaborados pelo responsável técnico. Assim sendo, ficam intimados terceiros eventualmente interessados e titulares de direitos reais e de outros direitos em relação ao pedido, apresentando impugnação escrita perante a registradora subst. do Registro de Imóveis, com as razões de sua discordância em 15 (quinze) dias corridos, a contar da publicação deste, ciente de que, caso não contestado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros, os fatos alegados pela requerente, sendo reconhecida a usucapião extrajudicial, com o competente registro conforme determina a lei. Dado e passado nesta Cidade de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, aos 22 (vinte e dois) de março (03) de 2.024. Eu, (a) Dulcineia Regina Faller Hoffmam, registradora subst. legal, o digitei, o subscrevo e o assino. Dulcineia Regina Faller Hoffmam Registradora

