Cartórios - 23/03/2022

Cartório 1º Ofício - Registro Geral de Imóveis, Protesto de Títulos, Registro de Títulos, Documentos e Civis das Pessoas Jurídicas da Comarca de Alegre-ES Franklin Monteiro Estrella - Oficial Registrador EDITAL DE LOTEAMENTO FRANKLIN MONTEIRO ESTRELLA, Oficial do Registro de Imóveis do Município de Alegre-ES, faz saber a quem possa interessar, para todos os fins de direito, nos termos da Lei nº 6.766/79, a sociedade empresária CIDADE JARDIM ALEGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, inscrita no CNPJ nº 19.952.326/0001-47, com endereço na Rua José Rodrigues da Silva s/nº, Vila Reis, Alegre-ES, foi requerido o registro do loteamento denominado “CIDADE JARDIM”, situado no lugar denominado “São Francisco”, Alegre-ES, contendo 82 lotes distribuídos em 2 quadras, totalizando 32.588,18m²; Sistema viário 8.237,57m², Servidões 3.560,63m², áreas institucionais 6.086,68m², Área Verde 5.680,14m², Área não edificante 2.950,59m², Área desmembrada 18.581,14m², área total geral 77.684,93m² objeto da matrícula 13.612 do Livro 2, conforme Decreto Municipal nº 12.385/2021 de 04/11/2021 processo administrativo nº 6493/2018. A documentação referente ao pedido se encontra no Cartório de Registro de Imóveis de Alegre-ES, na Rua Dulcino Pinheiro, 45, Centro, CEP 29.500-000, à inteira disposição dos interessados. Assim, nos termos do art. 19 da Lei n° 6.766, de 19 de dezembro de 1979, publica-se o presente edital, para que sejam apresentadas impugnações dentro do prazo de quinze (15) dias, contados da terceira publicação deste edital. A perfeita forma e localização do imóvel encontram-se na planta abaixo. Alegre-ES, 21 de março de 2022, FRANKLIN MONTEIRO ESTRELLA Oficial

CARTÓRIO DO 1.º OFÍCIO COMARCA DE JOÃO NEIVA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E D I T A L Rosilda Demoner de Lima, Titular do Cartório do 1.º Ofício da Comarca de João Neiva – ES, por nomeação na forma da Lei, etc... FAZ SABER, a quantos este virem ou dele conhecimento tiverem ou interessar que, de acordo com § 4.º do art. 216-A, da Lei n.º 6015/73, foram apresentados a esta serventia por MANOEL ALEXANDRINO DA CONCEIÇÃO, brasileiro, casado portador do CPF nº 202.278.846-04 e inscrito no RG n° 237.330-ES e sua esposa ARLINDA REMEDIOS DA CONCEIÇÃO, brasileira portadora do CPF n° 035.775.487-54, e no RG n° 1.361.003-ES, ambos, residentes e domiciliados na Rua José Rebuzzi Sarcinelli, n° 156, Bairro Cristal - CEP 29.680-000, João Neiva-ES, casados entre si, em Regime de Comunhão Universal de Bens, para exame de interessados, requerimento, Ata Notarial, Planta, Memorial Descritivo e demais documentos relativo ao Processo de USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL (administrativo), de um imóvel urbano situado na Rua José Rebuzzi Sarcinelli, n° 156, Bairro Cristal - CEP 29.680-000, João Neiva-ES, com área de 435,12m², (quatrocentos e trinta e cinco e doze centímetros quadrados) certo e delimitado por muros e paredes, medindo, 19.97 metros de FRENTE com a Rua José Rebuzzi Sarcinelli, 29,73 metros de FUNDOS, sendo 14.93 metros com o terreno de Propriedade do Senhor Fabiano Pereira Breda e 14.80 metros com o terreno da Senhora Marizete Breda, 13.84 metros do LADO ESQUERDO com o terreno dos próprios requerentes Manoel Alexandrino da Conceição e sua esposa Arlinda Remédios da Conceição e ainda do lado Esquerdo 7.40 metros com a Rua Arzídio Breda e 15.76 metros do LADO DIRIETO com a Rua Airton Senna, sem registro anterior. Cópias do requerimento, planta da situação / localização do imóvel, memorial descritivo,fazem parte integrante da documentação protocolada ficam depositados nesta serventia. Cientes os interessados de que o prazo para se manifestarem é de 15 (quinze) dias, a contar da data da publicação. Para a concordância ou discordância expressa não sendo necessário a assistência de advogado, devendo estas serem manifestadas diretamente nesta Serventia, localizada na Rua Fortunato Afonso Tessarolo, n.º 30, Centro, João Neiva – ES, no horário de 9:00 as 18:00 horas. Dado e passado nesta Comarca de João Neiva – ES, 17 de Março de 2022. Rosilda Demoner de Lima (registradora)

