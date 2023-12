Cartórios - 22/12/2023

Cartórios

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE DOMINGOS MARTINS (ES) EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL Dulcinéia Regina Faller Hoffmam, registradora subst. do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Domingos Martins, Registro Geral de Imóveis, na forma da lei, etc, etc, FAZ PÚBLICO, para ciência dos interessados, a tantos quantos este edital virem ou dele conhecimento tiverem, que foi protocolado nesta Serventia, o requerimento pelo qual os Srs. Thalison Jânio Pelegrini, nascido em 07/01/1987, autônomo, portador da carteira de identidade n° 1.784.013-SPTC/ES, inscrito no CPF/MF sob o n° 058.144.377-23, casado sob o regime de comunhão universal de bens, conforme Escritura Pública de Pacto Antenupcial lavrada em 26/09/2011, no CRCTN do Distrito de Campo Grande/Jardim América, Cariacica, Comarca da Capital-ES, no livro 18, fls. 65, com Maria Helena da Silva Balestrero Pelegrini, nascida em 25/12/1983, médica, portadora da carteira de identidade n° 1.940.905-SPTC/ES e CRM n° 11.955-CRM/ES, inscrita no CPF/MF sob o n° 059.100.707-03, brasileiros e residentes e domiciliados neste estado, em Serra, em Parque Residencial Laranjeiras, na Rua Pitágoras, n° 121, solicitaram o reconhecimento do direito de propriedade, através da Usucapião Extrajudicial Extraordinária, com prazo de exercício de posse ininterrupta, sem oposição, sem justo título ou boa fé, de aproximadamente mais de 70 (setenta) anos, nos termos dos artigos 1.238 c/c 1.243 do Código Civil Brasileiro e, com base no artigo 216-A da Lei n° 6.015/1973, do Código de Normas CGJ-ES (Seção IX – Da Usucapião Extrajudicial – artigo 1.287-A e Provimento 65 emitido pelo CNJ em 14/12/2017, autuado sob protocolo n° 45.062 do livro 1-H, de Uma área de terra rural sita em Tijuco Preto, neste município e Comarca, medindo a área de 54.235,00 m2 (cinquenta e quatro mil, duzentos e trinta e cinco metros quadrados) e perímetro de 1.017,53 m. (um mil, dezessete metros e cinquenta e três centímetros), limitando-se ao norte com imóvel pertencente a Alfredo Liebmann, ao sul com imóveis pertencentes a Alfredo Strossmann e Cassio Guarnier Silva, ao leste com imóvel pertencente a Alfredo Liebmann e ao oeste com imóvel pertencente a Ronaldo Kutz, tudo conforme mapa e memorial descritivo elaborados pelo responsável técnico. Assim sendo, ficam intimados terceiros eventualmente interessados e titulares de direitos reais e de outros direitos em relação ao pedido, apresentando impugnação escrita perante a registradora subst. do Registro de Imóveis, com as razões de sua discordância em 15 (quinze) dias corridos, a contar da publicação deste, ciente de que, caso não contestado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros, os fatos alegados pela requerente, sendo reconhecida a usucapião extrajudicial, com o competente registro conforme determina a lei. Dado e passado nesta Cidade de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, aos 21 (vinte e um) de dezembro de 2.023. Eu, (a) Dulcineia Regina Faller Hoffmam, registradora subst. legal, o digitei, o subscrevo e o assino. Dulcineia Regina Faller Hoffmam Registradora







CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE DOMINGOS MARTINS (ES) EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL Dulcinéia Regina Faller Hoffmam, registradora subst. do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Domingos Martins, Registro Geral de Imóveis, na forma da lei, etc, etc, FAZ PÚBLICO, para ciência dos interessados, a tantos quantos este edital virem ou dele conhecimento tiverem, que foi protocolado nesta Serventia, o requerimento pelo qual os Srs. Auto Posto Pedra Azul Ltda, sociedade empresária limitada de capital nacional, com sede na Rodovia BR 262, Km 90, s/n, Distrito de Aracê, Domingos Martins-ES e inscrita no n° CNPJ/MF sob o n° 07.158.810/0001-10, NIRE - JUCEES: 32201146637, representada pelo seu sócio administrador Marco Giovanni Modolo, qualificado na Ata Notarial, solicitou o reconhecimento do direito de propriedade, através da Usucapião Extrajudicial Extraordinária, com prazo de exercício de posse ininterrupta, sem oposição, sem justo título ou boa fé, de aproximadamente mais de 18 (dezoito) anos, nos termos dos artigos 1.238 c/c 1.243 do Código Civil Brasileiro e, com base no artigo 216-A da Lei n° 6.015/1973, do Código de Normas CGJ-ES (Seção IX – Da Usucapião Extrajudicial – artigo 1.287-A e Provimento 65 emitido pelo CNJ em 14/12/2017, autuado sob protocolo n° 45.515 do livro 1-H, de Um terreno urbano sito no Km 90 da Rodovia da BR 262, em Pedra Azul, no Distrito de Aracê, neste município e Comarca, medindo a área de 2.243,82 m2 (dois mil, duzentos e quarenta e três metros e oitenta e dois decímetros quadrados) e perímetro de 192,66 m. (cento e noventa e dois metros e sessenta e seis centímetros), limitando-se pela frente com a Faixa de Domínio da BR 262 com 40,00 m. (quarenta metros), pelos fundos com imóveis pertencentes a Florentino Modolo e Brazilina Angela Néspoli Modolo com 44,93 m. (quarenta e quatro metros e noventa e três centímetros), pelo lado direito, pra quem do imóvel avista a Rodovia, com imóvel pertencente a Marco Giovanni Modolo, com 21,92 m. (vinte e um metros e noventa e dois centímetros) + 31,33 m. (trinta e um metros e trinta e três centímetros) e pelo lado esquerdo com imóveis pertencentes a Florentino Modolo e Brazilina Angela Nespoli Modolo, com 22,09 m. (vinte e dois metros e nove centímetros) + 5,95 m. (cinco metros e noventa e cinco centímetros) + 11,57 m. (onze metros e cinquenta e sete centímetros) + 13,60 m. (treze metros e sessenta centímetros), tudo conforme mapa e memorial descritivo elaborados pelo responsável técnico. Assim sendo, ficam intimados terceiros eventualmente interessados e titulares de direitos reais e de outros direitos em relação ao pedido, apresentando impugnação escrita perante a registradora subst. do Registro de Imóveis, com as razões de sua discordância em 15 (quinze) dias corridos, a contar da publicação deste, ciente de que, caso não contestado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros, os fatos alegados pela requerente, sendo reconhecida a usucapião extrajudicial, com o competente registro conforme determina a lei. Dado e passado nesta Cidade de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, aos 21 (vinte e um) de dezembro de 2.023. Eu, (a) Dulcineia Regina Faller Hoffmam, registradora subst. legal, o digitei, o subscrevo e o assino. Dulcineia Regina Faller Hoffmam Registradora







CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE DOMINGOS MARTINS (ES) EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL Dulcinéia Regina Faller Hoffmam, registradora subst. do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Domingos Martins, Registro Geral de Imóveis, na forma da lei, etc, etc, FAZ PÚBLICO, para ciência dos interessados, a tantos quantos este edital virem ou dele conhecimento tiverem, que foi protocolado nesta Serventia, o requerimento pelo qual os Srs. Renato Luiz Schunk, nascido em 24/12/1956, portador da carteira de identidade n° 402.037-SPTC/ES, inscrito no CPF/MF sob o n° 485.859.807-10, casado sob o regime de comunhão parcial de bens com Lucia Maria Christ Schunk, nascida em 29/08/1963, portadora da carteira de identidade n° 733.418-SSP/ES, inscrita no CPF/MF sob o n° 794.243.257-20, brasileiros, empresários e solteira e residentes e domiciliados neste município, em Paraju, na Rua Célio Pitanga Pinto, n° 137, solicitaram o reconhecimento do direito de propriedade, através da Usucapião Extrajudicial Extraordinária, com prazo de exercício de posse ininterrupta, sem oposição, sem justo título ou boa fé, de aproximadamente mais de 20 (vinte) anos, nos termos dos artigos 1.238 c/c 1.243 do Código Civil Brasileiro e, com base no artigo 216-A da Lei n° 6.015/1973, do Código de Normas CGJ-ES (Seção IX – Da Usucapião Extrajudicial – artigo 1.287-A e Provimento 65 emitido pelo CNJ em 14/12/2017, autuado sob protocolo n° 45.456 do livro 1-H, de Um terreno urbano sito em Paraju, neste município e Comarca, medindo a área de 360,00 m2 (trezentos e sessenta metros quadrados) e limitando-se ao norte e sul com imóvel pertencente a Renato Schunk, ao leste com a Rua Principal e ao oeste com a Rua Projetada, inscrito na Municipalidade sob o n° 06.01.005.0424.001, tudo conforme mapa e memorial descritivo elaborados pelo responsável técnico. Assim sendo, ficam intimados terceiros eventualmente interessados e titulares de direitos reais e de outros direitos em relação ao pedido, apresentando impugnação escrita perante a registradora subst. do Registro de Imóveis, com as razões de sua discordância em 15 (quinze) dias corridos, a contar da publicação deste, ciente de que, caso não contestado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros, os fatos alegados pela requerente, sendo reconhecida a usucapião extrajudicial, com o competente registro conforme determina a lei. Dado e passado nesta Cidade de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, aos 21 (vinte e um) de dezembro de 2.023. Eu, (a) Dulcineia Regina Faller Hoffmam, registradora subst. legal, o digitei, o subscrevo e o assino. Dulcineia Regina Faller Hoffmam Registradora







CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE DOMINGOS MARTINS (ES) EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL Dulcinéia Regina Faller Hoffmam, registradora subst. do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Domingos Martins, Registro Geral de Imóveis, na forma da lei, etc, etc, FAZ PÚBLICO, para ciência dos interessados, a tantos quantos este edital virem ou dele conhecimento tiverem, que foi protocolado nesta Serventia, o requerimento pelo qual os Srs. Solano Holz, brasileiro, nascido em 30/11/1981, militar estadual, portador da carteira de identidade n° 1.692.019-SPTC/ES, inscrito no CPF/MF sob o n° 095.850.487-36, solteiro e declarando não manter união estável e residente e domiciliado neste estado, em Serra, em Balneário de Carapebus, na Rua da Mangueira, n° 377 e Camily Prederigo de Souza, brasileira, nascida em 09/03/1987, militar estadual, portadora da carteira de identidade n° 19.882.3-PM/ES, inscrita no CPF/MF sob o n° 105.381.247-76, solteira e declarando não manter união estável e residente e domiciliada neste estado, em Vitória, em Jardim Camburi, na Rua Orlando Caliman, n° 65, Ed. Antiqua, apto. 304-B, solicitaram o reconhecimento do direito de propriedade, através da Usucapião Extrajudicial Extraordinária, com prazo de exercício de posse ininterrupta, sem oposição, sem justo título ou boa fé, de aproximadamente mais de 27 (vinte e sete) anos, nos termos dos artigos 1.238 c/c 1.243 do Código Civil Brasileiro e, com base no artigo 216-A da Lei n° 6.015/1973, do Código de Normas CGJ-ES (Seção IX – Da Usucapião Extrajudicial – artigo 1.287-A e Provimento 65 emitido pelo CNJ em 14/12/2017, autuado sob protocolo n° 45.337 do livro 1-H, de Um terreno rural sito em Alto Pena, neste município e Comarca, medindo a área de 20.000,00 m2 (vinte mil metros quadrados) e perímetro de 666,76 m. (seiscentos e sessenta e seis metros e setenta e seis centímetros), limitando-se ao norte com a estrada (Rota Imperial), ao sul com Ribeirão do Pena, ao leste com imóvel pertencente a Grimaldo Gildes de Oliveira e ao oeste com imóvel pertencente a Mario Montarroios Mattos, tudo conforme mapa e memorial descritivo elaborados pelo responsável técnico. Assim sendo, ficam intimados terceiros eventualmente interessados e titulares de direitos reais e de outros direitos em relação ao pedido, apresentando impugnação escrita perante a registradora subst. do Registro de Imóveis, com as razões de sua discordância em 15 (quinze) dias corridos, a contar da publicação deste, ciente de que, caso não contestado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros, os fatos alegados pela requerente, sendo reconhecida a usucapião extrajudicial, com o competente registro conforme determina a lei. Dado e passado nesta Cidade de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, aos 21 (vinte e um) de dezembro de 2.023. Eu, (a) Dulcineia Regina Faller Hoffmam, registradora subst. legal, o digitei, o subscrevo e o assino. Dulcineia Regina Faller Hoffmam Registradora