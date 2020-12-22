Cartórios - 22/12/2020
CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA-ES Acham-se neste Cartório, sito Rua Capitão Antero Faria, 306 - Centro, Conceição da Barra - ES, título (s) de responsabilidade da (s) seguinte (s) pessoa (s): BENEDITA CONCEICAO RAMOS CPF: 081.242.157-40 LOURENCO JOSE SOUTO CPF: 007.794.657-09 EDIMILSON AMANCIO DA SILVA CPF: 039.127.267-52 JOAO FERREIRA DOS SANTOS CPF: 572.196.806-00 ELIANE ALMEIDA MARTINS CPF: 015.273.957-23 JOSEMAR DOS SANTOS CPF: 832.790.247-49 MARIA APARECIDA DOS SANTOS ALVES CPF: 084.443.267-98 INFISA INFINITY ITAUNAS AGRICOLA S/A CNPJ: 39.403.274/0001-67 LUIZ OTAVIO POSSAS GONCALVES CPF: 000.659.436-00 Por não ter sido possível encontrá-la (s), intimo-a (s) para os fins de direito, e não sendo atendida a presente até o dia 22 de dezembro de 2020, notifico-a (s) do protesto. Conceição da Barra - ES, 21 de dezembro de 2020. GABRIEL ABEL DE ALMEIDA SERRA VALIATI Oficial Substituto