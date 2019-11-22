Cartórios - 22/11/19
CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA-ES Acham-se neste Cartório, sito Rua Capitão Antero Faria, 306 - Centro, Conceição da Barra - ES, título (s) de responsabilidade da (s) seguinte (s) pessoa (s): ALVENIR JESUS DA ROCHA JUNIOR - CPF: 147.370.587-85 Por não ter sido possível encontrá-la (s), intimo-a (s) para os fins de direito, e não sendo atendida a presente até o dia 22 de novembro de 2019, notifico-a (s) do protesto. Conceição da Barra - ES, 21 de novembro de 2019. MARISTELA DE ALMEIDA SERRA Tabeliã ALEXANDER DOS SANTOS RIBEIRO 1048542173 - CNPJ: 12.957.243/0001-00 Protocolo: 1123018 ARANDU ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.583.669/0001-04 Protocolo: 1122798 BRUNO GONCALVES DE SOUZA - CPF: 096.125.447-51 Protocolo: 1122803 CECY MENDES DE MOURA - CPF: 790.382.127-04 Protocolo: 1122807 CLEMILDO DE SOUZA LIMA - CPF: 027.374.217-56 Protocolo: 1122815 EMERSON DE CARVALHO - CPF: 086.424.887-35 Protocolo: 1122795 EMILENE GOMES DA SILVA TERRA E AGUA CONFECCO - CNPJ: 07.859.455/0001-06 Protocolo: 1122824 ESPIRITO SANTO AUTO PECAS LTDA EPP - CNPJ: 13.737.898/0001-27 Protocolo: 1122821 FABIANO EUSTAQUIO BARSANTE PEREIRA - CPF: 041.427.836-45 Protocolo: 1122793 FERPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - CNPJ: 02.918.595/0001-94 Protocolo: 1122805 GISELLE REMBISKI - CPF: 019.905.667-66 Protocolo: 1123020 GISELLE REMBISKI - ME - CNPJ: 00.804.208/0001-63 Protocolo: 1123020 HERZOG TRANSPORTES LTDA EPP - CNPJ: 14.436.310/0001-68 Protocolo: 1122980 IVANILDA GOMES - CPF: 196.243.957-72 Protocolos: 1122794, 1122818 IZAIAS LIMA DA SILVA - CPF: 252.000.547-53 Protocolo: 1122804 JOSE DA SILVA - CPF: 096.629.367-34 Protocolo: 1122817 JOSIAS ALVES CALAZANS 11985706792 - CNPJ: 17.987.770/0001-72 Protocolo: 1122838 LAUDICEIA FRANCISCO DA SILVA - CPF: 578.975.737-53 Protocolo: 1122802 LENILSON CORREIA CRUZ - CNPJ: 07.500.169/0001-50 Protocolo: 1122823 LOURDES FERREIRA DA SILVA - CPF: 017.157.487-78 Protocolo: 1122812 MARCO ANTONIO DA COSTA FALEIRO - CPF: 860.086.337-68 Protocolo: 1123019 MARIA ANTONIETTA SCUTARI - CPF: 778.868.605-00 Protocolo: 1122869 MARIANA LEITE DE O GOMES - CPF: 134.247.417-10 Protocolo: 1123007 RB SERVICE LOG - CARGA E DESCARGA EIR - CNPJ: 28.185.527/0001-57 Protocolo: 1122858 SOTOMOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME - CNPJ: 10.144.891/0001-03 Protocolo: 1122822 THAYANNE COELHO RODRIGUES - CPF: 142.383.957-94 Protocolo: 1122819 VALESCA RODRIGUES LUCENA - CPF: 045.978.827-23 Protocolo: 1122810 CARTORIO DO 1º OFICIO DA 2ª ZONA DA SERRA Acham-se neste cartório, sito a Av. Eudes Scherrer de Souza, nº 1.350, Cep: 29165-680 - Laranjeiras, Serra - ES, Tel: (27) 3038-7954, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 25 de Novembro de 2019, notifico-as do protesto. Serra, 21 de Novembro de 2019 ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO - Tabeliã e Oficiala site: www.cartorioserra.com.br Expediente: 09:00 às 18:00 Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona - Serra - ES - Comarca da Capital ELISABETH BERGAMI ROCHA Oficiala e Tabeliã Acham-se neste Cartório, sito à Rua Major Pissarra, 196 - Centro - Serra - ES, CEP 29176-020,Telefone (27) 3064-7250, Horário de Atendimento das 09:00 as 18:00 hs, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: NOME QUANT. TÍTULOS DOCUMENTOS C A FERREIRA OTICA CRISTAL ME 1 CNPJ: 30.054.313/0001-93 DOUGLAS FELIX PEREIRA 1 CPF: 149.163.097-31 GABRIEL BARBOSA DA HORA 1 CPF: 142.162.847-36 MARCO ANTONIO CASTILHO REIS 1 CPF: 557.260.116-00 SERRA TECIDOS CONFEC LTDA 1 CNPJ: 00.357.994/0001-06 Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os devidos fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia segunda-feira, 25 de novembro de 2019, notifica-as do protesto. Serra, ES, sexta-feira, 22 de novembro de 2019. ELISABETH BERGAMI ROCHA - Oficiala e Tabeliã