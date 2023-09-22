Cartórios - 22/09/2023

CARTÓRIO SANTA LEOPOLDINA EDITAL DE INTIMAÇÃO Santa Leopoldina, 11 de setembro de 2023 Através do presente edital toma-se público que tramita pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião no 1" Oficio de Registro de Imóveis de Santa Leopoldina - ES, sob o protocolo n" 37.029, com os seguintes dados: REQUERENTES: CELITO ROGERIO LIMA e MARIA NAIR ORTIZ LIMA; IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: uma área de terra rural, situada em "Cabeceira do Rio Bonito", Distrito da Sede deste município de Santa Leopoldina-ES, medindo 25,00ha (vinte e cinco hectares). MATRICULA/TRANSCRIÇÃO: Matricula 2398 do Livro 2-J. TITULARES DE DIREITOS REAIS E DE OUTROS DIREITOS REGISTRADOS E AVERBADOS NA MATRICULA DO IMÓVEL USUCAPIENDO: IVO ROGERIO DE LIMA. CONFRONTANTES: limitando-se com terras pertencentes Amilton Pedro Biasutt, Antônio Carlos Moraes, Mirtes Neiva Pinto Buaiz, Israel dos Santos, Paulo Roberto Erlacher, Estrada, Rosânglea Maria Hermes Santuzzi, Carlucio Cardoso e Sérgio Tanaka. MODALIDADE DE USUCAPIÃO: Usucapião Extrajudicial. TEMPO DE POSSE ALEGADO PELO REQUERENTE: há mais de 15 (quinze) anos, sobre o imóvel acima descrito. Pelo presente Edital de Intimação, ficam terceiros eventualmente interessados para se manifestarem em relação ao pedido de usucapião, apresentando impugnação escrita diretamente no Cartório do 1º Oficio de Registro de Imóveis de Santa Leopoldina - ES, com as razões da sua discordância, no prazo de 15 (quinze) dias corridos contados após o transcurso de 20 (vinte) dias desta publicação, ficando advertidos de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. Maiores informações sobre o pedido feito podem ser obtidas no Cartório do 1º Oficio de Registro de Imóveis de Santa Leopoldina ES, situado na Rua Costa Pereira, n° 84, Centro, Santa - Leopoldina-ES. Aos onze dias do mês de setembro de dois mil e vinte e três (11/09/2023). Cartório do 1° Oficio de Registro de Imóveis de Santa Leopoldina - ES, situado na Costa Pereira, n° 84, Centro, Santa Leopoldina- ES. (27) 99526-9977. Cristhiano Souza Pimentel - Oficial de Registro de Imóveis.

CARTÓRIO SANTA LEOPOLDINA EDITAL DE INTIMAÇÃO Santa Leopoldina, 11 de setembro de 2023 Prezado (a) Senhor (a): SERGIO TANAKA & PAULO ROBERTO ERLACHER Através do presente edital toma-se público que tramita pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião no 1° Oficio de Registro de Imóveis de Santa Leopoldina-ES, sob o protocolo n° 37.029, com os seguintes dados: REQUERENTES CELITO ROGERIO LIMA & MARIA NAIR ORTIZ LIMA. IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: Uma área de terra rural, situada em "Cabeceira do Rio Bonito", Distrito da Sede deste municipio de Santa Leopoldina-ES, medindo 25,00ha (vinte e cinco hectares). MATRICULA/TRANSCRIÇÃO: Matricula 2398 do Livro 23. TITULARES DE DIREITOS REAIS E DE OUTROS DIREITOS REGISTRADOS E AVERBADOS NA MATRICULA DO IMÓVEL USUCAPIENDO: Ivo Rogério de Lima. CONFRONTANTES: limitando- se com terras pertencentes Amilton Pedro Biasutt, Antônio Carlos Moraes, Mirtes Neiva Pinto Buaiz, Israel dos Santos, Paulo Roberto Erlacher, Estrada, Rosinglea Maria Hermes Santuzzi, Carlucio Cardoso e Sérgio Tanaka. MODALIDADE DE USUCAPIÃO: Usucapião Extrajudicial, TEMPO DE POSSE ALEGADO PELO REQUERENTE: há mais de 15 (quinze) anos, sobre o imóvel acima descrito. Tendo em vista que V.Sas. constam como confrontantes do referido imóvel, e diante da ausência da anuência expressa na planta e no memorial descritivo apresentados, ficam os mesmos NOTIFICADOS do pedido formulado. O transcurso do prazo de 15 (quinze) dias sem a sua manifestação consistirá em anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião de bem imóvel (Art. 10, $5. Provimento 65/2017 do CNJ). Certifico que os notificados estão em local incerto e não sabido, haja vista que não existe endereço conhecido dos mesmos, razão pela qual determino que seja feita a intimação por edital, na forma do §13 do art.216-A da Lei 6.015/73, Maiores informações sobre o pedido feito podem ser obtidas no Cartório do 1° Oficio de Registro de Imóveis de Santa Leopoldina-ES, situado na Rua Costa Pereira, n° 84, Centro, Santa Leopoldina-ES. (27) 99526-9977. Cristhiano Souza Pimentel-Oficial de Registro de Imóveis.

