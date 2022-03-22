Cartórios - 22/03/2022

CARTÓRIO DO 1.º OFÍCIO COMARCA DE JOÃO NEIVA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E D I T A L Rosilda Demoner de Lima, Titular do Cartório do 1.º Ofício da Comarca de João Neiva – ES, por nomeação na forma da Lei, etc... FAZ SABER, a quantos este virem ou dele conhecimento tiverem ou interessar que, de acordo com § 4.º do art. 216-A, da Lei n.º 6015/73, foram apresentados a esta serventia por MANOEL ALEXANDRINO DA CONCEIÇÃO, brasileiro, casado portador do CPF nº 202.278.846-04 e inscrito no RG n° 237.330-ES e sua esposa ARLINDA REMEDIOS DA CONCEIÇÃO, brasileira portadora do CPF n° 035.775.487-54, e no RG n° 1.361.003-ES, ambos, residentes e domiciliados na Rua José Rebuzzi Sarcinelli, n° 156, Bairro Cristal - CEP 29.680-000, João Neiva-ES, casados entre si, em Regime de Comunhão Universal de Bens, para exame de interessados, requerimento, Ata Notarial, Planta, Memorial Descritivo e demais documentos relativo ao Processo de USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL (administrativo), de um imóvel urbano situado na Rua José Rebuzzi Sarcinelli, n° 156, Bairro Cristal - CEP 29.680-000, João Neiva-ES, com área de 435,12m², (quatrocentos e trinta e cinco e doze centímetros quadrados) certo e delimitado por muros e paredes, medindo, 19.97 metros de FRENTE com a Rua José Rebuzzi Sarcinelli, 29,73 metros de FUNDOS, sendo 14.93 metros com o terreno de Propriedade do Senhor Fabiano Pereira Breda e 14.80 metros com o terreno da Senhora Marizete Breda, 13.84 metros do LADO ESQUERDO com o terreno dos próprios requerentes Manoel Alexandrino da Conceição e sua esposa Arlinda Remédios da Conceição e ainda do lado Esquerdo 7.40 metros com a Rua Arzídio Breda e 15.76 metros do LADO DIRIETO com a Rua Airton Senna, sem registro anterior. Cópias do requerimento, planta da situação / localização do imóvel, memorial descritivo,fazem parte integrante da documentação protocolada ficam depositados nesta serventia. Cientes os interessados de que o prazo para se manifestarem é de 15 (quinze) dias, a contar da data da publicação. Para a concordância ou discordância expressa não sendo necessário a assistência de advogado, devendo estas serem manifestadas diretamente nesta Serventia, localizada na Rua Fortunato Afonso Tessarolo, n.º 30, Centro, João Neiva – ES, no horário de 9:00 as 18:00 horas. Dado e passado nesta Comarca de João Neiva – ES, 17 de Março de 2022. Rosilda Demoner de Lima (registradora)