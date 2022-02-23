Cartórios - 22/02/2022

COMARCA DE PINHEIROS-ES REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS, PROTESTO, REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS Adriana Lucia de Souza - OFICIALA E D I T A L INTIMAÇÃO (S.F.I. – LEI 9.514 de 20/11/97) Dra. ADRIANA LUCIA DE SOUZA, Oficiala do Cartório do 1º Ofício Pinheiros - ES, vêm a requerimento da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, nos termos do Art. 26 da Lei 9.514/97, INTIMAR a Sra. MARIA SENHORA NERES DA SILVA – CPF/MF nº. 099.772.577-01 e Sr. JOSÉ DELVANDE MOREIRA DA SILVA – CPF/MF n.º 022.844.357-18, ora proprietários do imóvel situado na Rua Eunice de Sá, 257, Vila Verde, nesta Cidade de Pinheiros/ES, a fim de que compareça a esta Serventia, NO PRAZO DE 15 DIAS, contados da presente publicação, para liquidar as prestações vencidas e as que se vencerem até a data do pagamento, acrescidas dos juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, previstos no parágrafo primeiro do citado artigo, sob pena de ser promovida a CONSOLIDAÇÃO PLENA DA PROPRIEDADE em nome do Credor Fiduciário (CAIXA ECONOMICA FEDERAL). (CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, MÚTUO E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA NO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO N° 8.4444.0640408-0 de 28 de maio de 2014 – Matrícula do Imóvel n° 1.762 Livro 02, desta serventia). A presente INTIMAÇÃO está sendo feita por Edital, em virtude da fiduciante encontrar-se em lugar incerto. Pinheiros – ES, 21 de fevereiro de 2022. ADRIANA LUCIA DE Assinado de forma digital por ADRIANA LUCIA DE SOUZA:10273226703 Dados: 2022.02.17 10:35:56 -03'00' ADRIANA LUCIA DE SOUZA Oficiala Horário de Funcionamento das 09:00 às 18:00hs. Avenida Agenor Luiz Heringer, nº. 602 – Centro – CEP 29980-000 – PINHEIROS ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Tel.: (27) 3765-1639 Cel.: (27) 99920-1639 – [email protected]