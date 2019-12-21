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Cartórios

Cartórios - 21/12/19

Cartórios
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 dez 2019 às 00:01

Publicado em 21 de Dezembro de 2019 às 00:01

Arquivos & Anexos

Cartórios - 21/12/19

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Cartórios

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA-ES Acham-se neste Cartório, sito Rua Capitão Antero Faria, 306 - Centro, Conceição da Barra - ES, título (s) de responsabilidade da (s) seguinte (s) pessoa (s): E R COM DE ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 32.581.671/0001-80 Por não ter sido possível encontrá-la (s), intimo-a (s) para os fins de direito, e não sendo atendida a presente até o dia 23 de dezembro de 2019, notifico-a (s) do protesto. Conceição da Barra - ES, 20 de dezembro de 2019. MARISTELA DE ALMEIDA SERRA Tabeliã Cartório do 1º Ofício Registro Geral de Imóveis, Protesto de Títulos, Registro de Títulos, Documentos e Civis das Pessoas Jurídicas Acham-se neste Cartório do 1º de Afonso Cláudio, Av. Presidente Vargas, nº 46, Centro, Afonso Cláudio  ES, Tel: (27) 3735-3079, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: Devedor(es): ELIZEU DIAS SOBRINHO, CPF nº 009.788.107-40 Por não ter sido possível encontrá-lo, intimo-o para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 23-12-2019, notifico-o do protesto. Afonso Cláudio  ES, 20 de dezembro de 2019. IAMÊ PEIXOTO DORNELAS  Oficiala e Tabeliã

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