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Cartórios - 21/09/2022

Quarta-feira

Publicado em 

21 set 2022 às 01:00

Publicado em 21 de Setembro de 2022 às 01:00

Arquivos & Anexos

21-09-22 - CARTORIOS.pdf

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Cartórios

CARTÓRIO DO 1.º OFÍCIO COMARCA DE JOÃO NEIVA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E D I T A L Rosilda Demoner de Lima, Titular do Cartório do 1.º Ofício da Comarca de João Neiva – ES, por nomeação na forma da Lei, etc.. FAZ SABER, a quantos este virem ou dele conhecimento tiverem ou interessar que, de acordo com § 5.º do art. 486 do Código de normas, intimamos por edital a sra. RITA DE CASSIA SARCINELLI, portadora do CPF n.º 557.756.407-72, com endereço na Rua Miguel Cabidelli, n.º 100, Centro, João Neiva – ES, CEP 29.680-000, a requerimento dos proprietários do imóvel “Fazenda Mundo Novo”, sob o n.º 3131 do RGI de João Neiva – ES, José Geraldo Soprani, Sebastião Vicente Soprani, Cristiano Recla Soprani e Luciano Recla Soprani, procedemos a notificação extrajudicial da Sra. RITA DE CASSIA SARCINELLI, para que tome ciência da DECLARAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE LIMITE, tendo em vista que a mesma é proprietária do imóvel registrado sob o n.º 2975 do RGI de João Neiva – ES, que faz confrontação com o imóvel dos notificantes a ser retificado.Tendo sido instruído com trabalhos topográficos (planta e memorial descritivo) assinados pelo responsável técnico Zenon Alves da Silva, CREA n.º 89471/D-MG, devidamente credenciado no INCRA AYP ART n.º 0820210012458, datado de 31 de Março de 2022, para a anuência da mesma, tanto no campo como na sua representação gráfica. Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice AYP-V-17066, de coordenadas (Longitude: -40°23'18,098", Latitude: -19°46'20,114" e Altitude: 224,42 m); deste, segue confrontando com CNS: 02.281-4 | Mat. 2975 | Sítio Monte Negro – Rita de Cássia Sarcinelli, com os seguintes azimutes e distâncias: 185º13' e 199,49 m até o vértice AYP-V-17067, (Longitude: -40°23'18,721", Latitude: -19°46'26,575" e Altitude: 243,42 m); 161º07' e 106,79 m até o vértice AYP-V-17068, (Longitude: -40°23'17,534", Latitude: -19°46'29,860" e Altitude: 234,42 m); 130º05' e 109,67 m até o vértice AYP-V-17069, (Longitude: -40°23'14,651", Latitude: -19°46'32,157" e Altitude: 249,42 m); 160º32' e 70,27 m até o vértice AYP-V-17070, (Longitude: -40°23'13,847", Latitude: -19°46'34,311" e Altitude: 225,42 m); 222º12' e 64,51 m até o vértice AYP-V-17071, (Longitude: -40°23'15,336", Latitude: -19°46'35,865" e Altitude: 228,42 m); 235º52' e 168,01 m até o vértice AYP-V-17072, (Longitude: -40°23'20,114", Latitude: -19°46'38,930" e Altitude: 226,42 m).- Eu, _______________, oficiala que digitei e subscrevi.

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