Cartórios - 21/08/20

CARTÓRIO HEBER FONSECA PRIMEIRO OFÍCIO Praça Pedro Vieira n° 19, São José do Calçado, ES EDITAL DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL Frederico Harley Fonseca Hewitt, Oficial do Registro de Imóveis Substituto da Comarca de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo, nomeado na forma da lei, etc., FAZ PÚBLICO, para ciência dos interessados, em cumprimento ao disposto do Art. 216-A, §4º da Lei 6015/73, que foi prenotado nessa serventia, um pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião feito por IRLEI DA SILVA SIMÕES, referente ao imóvel rural, constituído de: imóvel denominado Chácara Vovó CY, Distrito de Airituba, São José do Calçado - ES, com área de 14.055,00 M2 (quatorze mil e cinquenta e cinco metros quadrados), confrontando por seus diversos lados com Olair de Almeida e Perímetro Urbano. As impugnações daqueles que se julgarem prejudicados quanto ao domínio do referido imóvel deverão ser apresentadas nesta serventia, dentro do prazo de 15 dias, contados da data desta publicação. São José do Calçado, 07 de agosto de 2020. Ass) Frederico Harley Fonseca Hewitt - Oficial do Registro Substituto. O referido é verdade e dá fé. São José do Calçado, 07 de agosto de 2020 Frederico Harley Fonseca Hewitt - Oficial do Registro de Imóveis Substituto

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE JOÃO NEIVA/ES ROSILDA DEMONER DE LIMA Oficiala Rua Fortunato Afonso Tessarolo, n° 30, Triângulo, João Neiva/ES - (27)3258-1940 EDITAL FAZ SABER para ciência dos interessados que em cumprimento ao disposto nos arts. 212 e 213 da Lei 6.015/1973, que a VALE S/A, proprietária do imóvel abaixo indicado, inscrita no CNPJ/MF sob n° 33.592.510/0001-54, depositou nesta serventia o memorial, planta e demais documentos exigidos na citada Lei, relativo ao imóvel de sua propriedade, qual seja: Uma área de terras, conforme apurado pelo levantamento topográfico de responsabilidade técnica do Técnica em Geomática Sra. Ana Cláudia Cassemiro Aguiar Mainetti, registrado no CFT sob o nº 2000222586, conforme TRT nº BR20200508562,dito imóvel tem de fato área de 17,6259ha (dezessete hectares, sessenta e dois ares e cinquenta e nove centiares), com perímetro de 5.245,75 m (cinco mil, duzentos e quarenta e cinco metros e setenta e cinco centímetros), situado no lugar denominado ESTRADA DE FERRO VITÓRIA A MINAS  EFVM, localizado nesta cidade de João Neiva/ES, confrontando-se atualmente pelos seus diversos lados, com o Sr. Adimar Gripa, o Sr. Afonso Scarpat, o Sr. Agnaldo Faria de Paulo, a Sra. Claudiana de Almeida,o Sr. Geraldo Pedro Guidolini, o Sr. Jose Francisco Grippa,o Sr. Jose Geraldo Lazarini, o Sr. Kilder da Silva Poltronieri, o Sr. Marcos Antonio de Bortoli, a Sra. NaclesiaMinchio Correia, o Sr. Onofre de Almeida, o Sr. Osmar Natal de Almeida, a Sra. Pascoa Marlene Grippa, o Sr. Primo Gardiman, o Sr. Renan Rodrigo Gripa Rissari, a Sra Roberta Rossi Silva Lazarini, a Sra. Simone Minchio Correia, a Sra. Sônia Maria Grippa Roni e esposa do Sr. Valter Roni, empresa VALE S/A,proprietária dos imóveis denominados Estrada de Ferro Vitóriaa Minas(EFVM)  Gleba 04-A, o Sr. Casas Sperandio Comercio LTDA, representado por João Del Caro Neto, o DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), Superintendência Regional do Estado do Espírito Santo, responsável pela Rodovia Federal BR 259, possuidor do imóvel situado na Rua Vila Nova, n° 8, lugar denominado Cavalinhos, a Sr. Paulo Henrique de Souza, Sra. Clemilda Poltronieri das Neves, e o Município de João Neiva, responsável pala Rua da Projetada, Rua Corbinianno Nestor Pereira, Rua Senador Silvério Del Caro e Rua Vila Nova, situadas em Cavalinhono município de João Neiva/ES, conforme matrícula 6128, 3527, 3175 (RGI de Ibiracu/ES) 4360, 648 e (RGI de João Neiva/ES), afim de proceder a retificação das área e confrontações de acordo em levantamento topográfico abaixo indicado: Que as impugnações daqueles que julgarem prejudicados quanto ao domínio do referido imóvel, deverão ser apresentadas dentro do prazo de 15 (quinze) dias contados a partir da Segunda publicação do presente EDITAL, que será publicado em Jornal de circulação diária  Findo o prazo e não havendo impugnação, serão feitos os atos na forma da DECISÃO proferida pela Oficiala _____________________________ DADO E PASSADO nesta Cidade de João Neiva/ES, aos 29 de Julho de 2020. Eu ________________ (Rosilda Demoner de Lima), Oficiala do Registro de Imóveis desta Comarca de João Neiva/ES, que fiz digitar, subscrevo e assino. ROSILDA DEMONER DE LIMA



CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DEREGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE MONTANHA/ES Praça Osvaldo Lopes, 18, Centro- CEP: 29890-000 Tel.: (27)3754-1750 e (27) 99912-1175 E-mail: [email protected] EDITAL PARA TERCEIROS INTERESSADOS USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL Maria Adélia Galvão Lopes Teixeira, Oficial do Registro de Imóveis da Comarca de Montanha/ES, pôr nomeação na forma da lei, etc... Faz saber a todos quantos este edital virem ou interessar possa, e dele conhecimento tiverem, que foi protocolado neste Serventia o requerimento pelo qual DAVID BRUNORO,brasileiro, solteiro, sem convivência conjugal, agricultor, portador da C.I. RG. nº 878006-SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 996.113.097-91, filho de Daniel Brunoro e de Jozefa dos Santos Bruno, residente e domiciliado à Rua Presidente Kennedy, nº 342, distrito de Vinhático, neste Município e Comarca de Montanha/ES, solicitou o reconhecimento do direito de propriedade através daUsucapião Extrajudicial, nos termos do art. 216-A, da Lei nº 6.015/1973, na modalidade de Usucapião Extraordinária, declarando ocupação do terreno de maneira mansa, pacífica e exclusiva, sem qualquer constrangimento, impugnação, sem interrupção pelo requerente e seus antecessores a mais de 43 (quarenta e três) anos, conforme documentos e depoimentos constantes de Atas Notariais anexadas ao pedido, autuado pelo protocolo nº 29.369 de 28/02/2020, do seguinteIMÓVEL: situado à Rua Presidente Kenedy, nº 342, Lote 0544, da Quadra 017, distrito de Vinhático, neste Município e Comarca de Montanha/ES, cuja área do terreno mede 10,60m de frente, 25,95m de fundo, 84,59m + 0,57 + 22,78m pela lateral direito e 29,70m + 32,38m + 25,75m + 23,47m pela lateral esquerda, totalizando 2.811,75m² (dois mi, oitocentos e onze metros e setenta e cinco centímetros quadrados), medindo a área construída de 214,96m² (duzentos e quatorze metros e noventa e seis centímetros quadrados), sendo: uma residência medindo 160,90m² (cento e sessenta metros e noventa centímetros quadrados), e um cômodo de Armazém medindo 54,06m² (cinquenta e quatro metros e seis centímetros quadrados); cuja ESTRUTURA é composta da seguinte forma: fundação com sapata corrida alvenaria com blocos de concreto e tijolos cerâmicos assentados, com argamassa mista de cimento, cal e areia, vergas e contravergas nos vãos de janelas e portas, cobertura composto de telhas de fibrocimento, com estrutura de madeira, telhado apresenta inclinação média de 30% (trinta por cento); revestimento das paredes de dependência foi executado com barra impermeável de azulejo até o teto. Nas demais paredes o revestimento foi constituído de chapisco e emboço com argamassa mista de cimento, cal hidratado e areia; portas internas e externas são de madeira e alumínio; todas as janelas são de madeira; instalações elétricas com fios e cabos de cobre, pintura em látex em todas as paredes, tanto internas quanto externas, sendo duas divisas bem definidas em todo o seu perímetro, materializados por paredes e muros e, pelo alinhamento da via pública denominada Rua Presidente Kennudy, nº 342, Lote 0544, Quadra 017, Distrito de Vinhático, deste Município e Comarca de Montanha/ES. Imóvel oriundo da Matrícula nº 1412, do livro nº 02, datada de 25/03/1983, do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Montanha/ES, de propriedade de DANIEL BRUNORO, inscrito no CPF/MF sob o nº 082.644.147-53 e sua esposa JOSEFA DOS SANTOS BRUNORO, inscrita no CPF/MF sob o nº 082.664.147-53. Cadastrado nesta Municipalidade sob o nº 02.01.017.0544.001. Tudo conforme mapa, memorial descritivo elaborados pelo Engenheiro Civil Hermano Pereira Pardim Neto, inscrito no CREA-ES 040816/D, sob Anotação de Responsabilidade Técnica nº 0820180098295. Assim sendo, ficam intimados terceiros eventualmente interessados, através do presente Edital que será publicado por 02 (duas) vezes, para se manifestarem em relação ao pedido de usucapião, apresentado impugnação escrita diretamente no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Montanha/ES, com as razões da sua discordância, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar após o transcurso de 30 (trinta) dias desta publicação, ficando advertidos de que a não apresentação de contestação no prazo previsto,presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo Requerente, sendo reconhecida a usucapião extrajudicial, com o competente registro conforme art. 216-A, §6º, da Lei nº 6015/73. Dado e passado nesta Comarca de Montanha/ES, aos 21de agosto de 2020. _____________________________________________ Maria Adélia Galvão Lopes Teixeira Oficial Titular

