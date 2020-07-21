Cartórios - 21/07/20

CARTÓRIO HEBER FONSECA PRIMEIRO OFÍCIO Praça Pedro Vieira n° 19, São José do Calçado, ES EDITAL DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL Frederico Harley Fonseca Hewitt, Tabelião e Oficial do Registro de Imóveis Substituto da Comarca de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo, nomeado na forma da lei, etc., FAZ PÚBLICO, para ciência dos interessados, em cumprimento ao disposto do Art. 216-A, §4º da Lei 6015/73, que foi prenotado nessa serventia, um pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião feito por ANTONIO JOSÉ RANGEL DE LIMA, referente ao imóvel rural, constituído de: Um imóvel denominado "Cachoeira Quente", localizado no Distrito de Alto Calçado, São José do Calçado - ES, com área de 20.161,40m2 (vinte mil metros quadrados, cento e sessenta e um decímetros quadrados e quarenta centimetros), limitando-se com terras pertencentes a Adolfo Passalini Pimentel, José Pena Vila Cardoso, Marcos Vinicius Lopes de Souza e Romualdo Passalini Pimentel. As impugnações daqueles que se julgarem prejudicados quanto ao domínio do referido imóvel deverão ser apresentadas nesta serventia, dentro do prazo de 15 dias, contados da data desta publicação. São José do Calçado, 13 de julho de 2020. Ass) Frederico Harley Fonseca Hewitt - Oficial do Registro Substituto. O referido é verdade e dá fé. São José do Calçado, 13 de julho de 2020 Frederico Harley Fonseca Hewitt - Oficial do Registro de Imóveis Substituto -