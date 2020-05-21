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Cartórios - 21/05/20

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Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mai 2020 às 01:00

Publicado em 21 de Maio de 2020 às 01:00

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Cartórios - 21/05/20

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Cartórios

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA-ES Acham-se neste Cartório, sito Rua Capitão Antero Faria, 306 - Centro, Conceição da Barra - ES, título (s) de responsabilidade da (s) seguinte (s) pessoa (s): MARIO CEZAR MILAGRES BARBOSA - CPF: 862.582.907-44 PAULO SERGIO BARBOSA SILVA - CPF: 903.738.476-53 IGREJA DE DEUS REAVIVAMENTO - CNPJ: 11.385.178/0001-14 IGREJA BETEL - CNPJ: 09.475.080/0001-06 Por não ter sido possível encontrá-la (s), intimo-a (s) para os fins de direito, e não sendo atendida a presente até o dia 21 de maio de 2020, notifico-a (s) do protesto. Conceição da Barra - ES, 20 de maio de 2020. MARISTELA DE ALMEIDA SERRA Tabeliã

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