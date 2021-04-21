Cartórios - 21/04/21

Serventia de Registro de Imóveis de Manhuaçu-MG Endereço: Rua Monsenhor Gonzales, 481, Centro, Manhuaçu, MG Horário de atendimento: De segunda à sexta, das 09:00 às 12:00 e de 13:00 às 17:00 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE CONFRONTANTE COMARCA DE MANHUAÇU - EDITAL DE NOTIFICAÇÃO O Oficial da Serventia de Registro de Imóveis de Manhuaçu-MG, com base no art. 903 do Provimento 93/CGJ/2020, vem notificar a firma Custódio Forzza Comércio e Exportação LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 31.803.604/0001-08, por seu(s) representante(s), para que se manifeste nos 15 (quinze) dias subsequentes à última publicação deste edital, que será publicado em dois dias consecutivos, quanto a retificação de área envolvendo o imóvel matriculado sob o nº 23.767, Livro 02, de propriedade de Eduardo Xavier Júnior e s/m Micheli as Silva Costa Xavier; e Juarez Prata Pena e s/m Maria Aparecida Vieira Pena, processado nesta Serventia nos termos dos artigos 212 e 213 da Lei dos Registros Públicos (Lei nº 6.015/73). Nos termos do §4° do artigo 213 da LRP, a falta de impugnação no prazo da notificação resulta na presunção legal de anuência do confrontante ao pedido de retificação de registro. Portanto, são 3 as opções que a lei confere ao NOTIFICADO: 1) impugnar fundamentadamente; 2) anuir expressamente (assinar a planta e o memorial anexos, reconhecer as firmas e enviar os trabalhos pelo correio com A.R. a este serviço registral imobiliário); ou 3) deixar transcorrer o prazo, aceitando os trabalhos tacitamente. E, para que chegue ao conhecimento do(a) confrontante(a), expediu-se este edital. Manhuaçu, 14 de abril de 2021 Robert Wagner Almeida Silveira Oficial de Registro