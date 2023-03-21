Cartórios - 21/03/2023

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE DOMINGOS MARTINS (ES) EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL Dulcinéia Regina Faller Hoffmam, registradora subst. do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Domingos Martins, Registro Geral de Imóveis, na forma da lei, etc, etc, FAZ PÚBLICO, para ciência dos interessados, a tantos quantos este edital virem ou dele conhecimento tiverem, que foi protocolado nesta Serventia, o requerimento pelo qual os Srs. Renilda Goese Wruck, nascida em 15/11/1968, portadora da carteira de identidade n° 994.115-SPTC/ES, inscrita no CPF/MF sob o n° 000.726.507-70 e seu esposo Celso Francisco Wruck, nascido em 04/10/1956, portador da 886.973-SPTC/ES, inscrito no CPF/MF sob o n° 827.008.007-10, brasileiros, lavradores, casados sob o regime de comunhão universal de bens e residentes e domiciliados neste município, em Soído de Cima, s/n°, zona rural, solicitaram o reconhecimento do direito de propriedade, através da Usucapião Extrajudicial Ordinária, com prazo de exercício de posse ininterrupta, sem oposição, sem justo título ou boa fé, de aproximadamente mais de 20 (vinte) anos, nos termos dos artigos 1.238 c/c 1.243 do Código Civil Brasileiro e, com base no artigo 216-A da Lei n° 6.015/1973, do Código de Normas CGJ-ES (Seção IX – Da Usucapião Extrajudicial – artigo 1.287-A e Provimento 65 emitido pelo CNJ em 14/12/2017, autuado sob protocolo n° 43.853 do livro 1-H, de Um terreno rural sito em Chapéu, Domingos Martins-ES, medindo a área de 173.893,55 m2 (cento e setenta e três mil, oitocentos e noventa e três metros e cinqüenta e cinco decímetros quadrados), limitando-se ao norte com imóveis pertencentes a Adriano Brusque, Itamar Briusque e Vilmar Schneider, ao leste com imóvel pertencente a Renilda Goese Wruck e ao oeste com imóvel pertencente a Ilza Goese Gerhardt, conforme planta e memorial descritivo. Assim sendo, ficam intimados terceiros eventualmente interessados e titulares de direitos reais e de outros direitos em relação ao pedido, apresentando impugnação escrita perante a registradora subst. do Registro de Imóveis, com as razões de sua discordância em 15 (quinze) dias corridos, a contar da publicação deste, ciente de que, caso não contestado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros, os fatos alegados pela requerente, sendo reconhecida a usucapião extrajudicial, com o competente registro conforme determina a lei. Dado e passado nesta Cidade de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, aos 14 (quatorze) de março de 2.023. Eu, (a) Dulcineia Regina Faller Hoffmam, registradora subst. legal, o digitei, o subscrevo e o assino. Registradora

