Arquivos & Anexos
Cartórios - 21/02/20
CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA-ES Acham-se neste Cartório, sito Rua Capitão Antero Faria, 306 - Centro, Conceição da Barra - ES, título (s) de responsabilidade da (s) seguinte (s) pessoa (s): ELIENE BARREIRA VICENTE SANTOS - CPF: 015.276.467-42 MARIA DO CARMO CALDEIRA - CPF: 112.676.627-51 VALDIR EMIDIO DOS SANTOS FILHO - CPF: 131.319.714-95 Por não ter sido possível encontrá-la (s), intimo-a (s) para os fins de direito, e não sendo atendida a presente até o dia 21 de fevereiro de 2020, notifico-a (s) do protesto. Conceição da Barra - ES, 20 de fevereiro de 2020. MARISTELA DE ALMEIDA SERRA Tabeliã
Acham-se neste Cartório, sito à Av. Eudes Scherrer de Souza, 1350, Laranjeiras, Serra - ES, Títulos de responsabilidade das seguintes pessoas:
ANGELA MAITÊ SORAIA BICALHO - 080.231.197-02 Protocolo: 1138109
FARMACIA BRAUNA EIRELI - 22.769.693/0001-14 Protocolo: 1138016
KATHLEEN LAUANY SANTOS - 148.624.017-83 Protocolo: 1137976
LALITA PERSONALIZADOS - 34.653.484/0001-90 Protocolos: 1137908,1137909
MANSERV MONTAGEM E MANUTENCAO S/A - 54.183.587/0022-75 Protocolo: 1137919
RESTAURANTE VILA NOVA LTDA - 32.207.007/0001-75 Protocolos: 1138106,1138107
STEFANIE PAULA DA SILVA - 083.055.636-26 Protocolo: 1138108
UAI COMERCIO DIGITAL EIRELI - 13.035.177/0004-18 Protocolo: 1138081
WYARA TONINI - 094.341.527-63 Protocolo: 1138026
Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 27 de Fevereiro de 2020, notifico-as do protesto. Serra, 20 de Fevereiro de 2020
ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO - Tabeliã e Oficiala
site: www.cartorioserra.com.br
Expediente: 09:00 às 18:00
Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona - Serra - ES - Comarca da Capital
ELISABETH BERGAMI ROCHA
Oficiala e Tabeliã Acham-se neste Cartório, sito à Rua Major Pissarra, 196 - Centro - Serra - ES, CEP 29176-020,Telefone (27) 3064-7250, Horário de Atendimento das 09:00 as 18:00 hs, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas:
NOME QUANT. TÍTULOS DOCUMENTOS
ADEMALIO SIMPLICIO BARBOSA 1 CPF: 056.206.946-15
AMPERBRAS SISTEMAS ELETRICOS 1 CNPJ: 30.054.320/0001-95
COLONIA DE PESCADORES DO MUNICIPIO DA SERRA, 1 CNPJ: 07.412.755/0001-42
DENISE MARIA DA SILVA RIBEIRO BATISTA 1 CNPJ: 23.086.057/0001-50
FELIPE ROD RIBEIRO 11864707712 1 CNPJ: 24.580.814/0001-00
IRIS LANDES DA SILVA 3 CNPJ: 26.728.100/0001-22
LETICIA FROTA SOARES 1 CPF: 025.591.463-63
NUTRIMAIS SUPERMERCADO LTDA 1 CNPJ: 08.335.930/0004-50
NUTRIMAIS SUPERMERCADO LTDA 1 CNPJ: 08.335.930/0001-08
Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os devidos fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia quinta-feira, 27 de fevereiro de 2020, notifica-as do protesto.
Serra, ES, sexta-feira, 21 de fevereiro de 2020.
ELISABETH BERGAMI ROCHA - Oficiala e Tabeliã