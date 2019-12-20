Cartórios

Cartórios - 20/12/2019

Redação de A Gazeta

20 dez 2019 às 00:01

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA-ES Acham-se neste Cartório, sito Rua Capitão Antero Faria, 306 - Centro, Conceição da Barra - ES, título (s) de responsabilidade da (s) seguinte (s) pessoa (s): VANIA PRACHEDES DIAS - CPF: 081.286.117-55 IASSNAIA P DA SILVA ME - CNPJ: 27.286.416/0001-74 Por não ter sido possível encontrá-la (s), intimo-a (s) para os fins de direito, e não sendo atendida a presente até o dia 20 de dezembro de 2019, notifico-a (s) do protesto. Conceição da Barra - ES, 19 de dezembro de 2019. MARISTELA DE ALMEIDA SERRA Tabeliã

AFF LARANJEIRAS COMERCIO DO VESTUARIO LTDA M - CNPJ: 15.433.944/0001-20 Protocolo: 1127761 ALESSANDRA FERREIRA DE SOUZA ME - CNPJ: 09.573.322/0001-02 Protocolo: 1127763 C P FADINI ME - CNPJ: 18.828.853/0001-81 Protocolo: 1127772 CABRAL FRASSON MODAS LTDA ME - CNPJ: 06.540.863/0001-38 Protocolo: 1127755 CALCADOS DI CRISTALLI LTDA - CNPJ: 02.452.360/0006-64 Protocolos: 1127728, 1127729 CASTELLO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA NAT - CNPJ: 01.330.298/0001-60 Protocolo: 1127766 CELIEL BELIZARIO PEREIRA - CPF: 115.001.947-60 Protocolo: 1127811 COMERCIO DE COSMETICOS LESSA LTDA ME - CNPJ: 14.405.748/0001-89 Protocolo: 1127770 DANIERI ROSA DE SOUZA ME - CNPJ: 16.836.952/0001-80 Protocolo: 1127754 DM COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 16.670.774/0001-60 Protocolo: 1127753 ECO COMMERCE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMP - CNPJ: 08.970.823/0001-51 Protocolo: 1127758 EDUARDO GOMES DOS PASSOS PEREIRA - CPF: 058.765.947-50 Protocolos: 1127829, 1127830 EUZA RAMOS DEOLIVEIRA - MODA MASCULINA, FEMI - CNPJ: 16.777.725/0001-20 Protocolo: 1127751 FABILUCAS EDUCACAO INFANTIL LTDA ME - CNPJ: 14.737.114/0001-23 Protocolo: 1127771 FLAVIO GOMES DE ASSIS - CPF: 070.453.697-86 Protocolo: 1127681 GUSTAVO MEDICI ALVARENGA ME - CNPJ: 15.679.751/0001-53 Protocolo: 1127750 HORMINO ALVES SOARES NETO - CPF: 119.346.737-30 Protocolo: 1127802 JN PISO INDUSTRIAL LTDA ME - CNPJ: 23.273.355/0001-50 Protocolo: 1127841 JOSE ROBINSON FRANCISCO DE PAULO 61938637704 - CNPJ: 14.726.592/0001-38 Protocolo: 1127767 LC EMPREENDIMENTOS LOGISTICOS LTDA- ME - CNPJ: 24.106.224/0001-40 Protocolo: 1127676 LEOCADIO CABRAL MODA FEMININA LTDA ME - CNPJ: 14.726.550/0001-05 Protocolo: 1127768 MARIA ANTONIETTA SCUTARI - CPF: 778.868.605-00 Protocolo: 1127510 OFICINA MECANICA SOLUCAO AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 15.500.953/0001-96 Protocolo: 1127762 R.I. COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME - CNPJ: 16.756.410/0001-05 Protocolo: 1127756 REC STILO COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 16.889.658/0001-36 Protocolo: 1127752 REI DA PICANHA CHURRASCARIA EIRELI - ME - CNPJ: 18.043.800/0001-55 Protocolo: 1127597 ROSILENE RAMOS ME - CNPJ: 15.127.535/0001-03 Protocolo: 1127764 SHE MODAS LTDA - ME - CNPJ: 11.851.354/0003-28 Protocolo: 1127757 SYHARA KILL FONSECA 10552153796 - CNPJ: 15.096.203/0001-09 Protocolo: 1127759 T.T. ANDRIATA CENTRO DE ESTETICA AUTOMOTIVA - CNPJ: 14.779.405/0001-84 Protocolo: 1127765 TIAGO OLIVEIRA PASSOS ME - CNPJ: 20.027.125/0001-12 Protocolo: 1127808 VERTICAL F.SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 17.371.091/0001-74 Protocolo: 1127839 WCV DE OLIVEIRA EMPILHADEIRAS - CNPJ: 32.899.652/0001-04 Protocolo: 1127747 CARTORIO DO 1º OFICIO DA 2ª ZONA DA SERRA Acham-se neste cartório, sito a Av. Eudes Scherrer de Souza, nº 1.350, Cep: 29165-680 - Laranjeiras, Serra - ES, Tel: (27) 3038-7954, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 23 de Dezembro de 2019, notifico-as do protesto. Serra, 19 de Dezembro de 2019 ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO - Tabeliã e Oficiala site: www.cartorioserra.com.br Expediente: 09:00 às 18:00

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE DOMINGOS MARTINS (ES) Waldemar Faller, registrador do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, por nomeação na forma da lei, etc, etc. Domingos Martins,21 de outubro 2019. VALDECIR ANTONIO THOMES  CPF: 015.191.337-40 Sitio Thomes, S/N, Alto de biriricas, Domingos Martins/ES. Atendendo ao requerido a este cartório pelo(a)FERNANDO PETERLE CPF: 072.749.997-10 e GRACIELA CETTO CARLOSCPF: 119.060.787-50e cumprindo o disposto no Art. 160 da Lei 6.015 de 31/12/1973, NOTIFICO a Vossa(s) Senhoria(s) do registro feito sob o nº 6095, Protocolo 6.436do Livro B-27, conforme cópia em anexo. Sem mais para o momento aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Senhoria meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosas saudações, WALDEMAR FALLER, OFICIAL.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL Espírito Santo Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona - Serra - ES - Comarca da Capital ELISABETH BERGAMI ROCHA Oficiala e Tabeliã Acham-se neste Cartório, sito à Rua Major Pissarra, 196 - Centro - Serra - ES, CEP 29176-020,Telefone (27) 3064-7250, Horário de Atendimento das 09:00 as 18:00 hs, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: NOME QUANT. TÍTULOS DOCUMENTOS ADEMAR FERNANDES DE OLIVEIRA 08721469792 1 CNPJ: 15.688.378/0001-05 AGIL EDIFICACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME 2 CNPJ: 21.111.675/0001-88 AMPERBRAS SISTEMAS ELETRICOS 1 CNPJ: 30.054.320/0001-95 ANNE CAROLINE BENDINELLI 09220383764 1 CNPJ: 14.154.858/0001-15 ARIADNE NUNES OLIVEIRA ME 1 CNPJ: 11.796.222/0001-89 BRENDA DA SILVA CARRILHO 1 CPF: 159.952.477-51 BRENDA PEREIRA DE MELO 1 CPF: 121.597.507-43 C V DE SOUZA CONSTRUCOES EM GERAL ME 1 CNPJ: 18.447.769/0001-18 CACILDA ALVES DE MELO - ME 1 CNPJ: 11.020.126/0001-44 COMERCIAL DE ALIMENTOS CLARABELA LTDA ME 1 CNPJ: 15.553.879/0001-76 ELIANE VIEIRA GONCALVES FERNANDES ME 1 CNPJ: 14.921.269/0001-15 ILHA DO CHINELO LTDA ME 1 CNPJ: 14.631.168/0001-00 JOSIAS F MACHADO - ME 1 CNPJ: 36.015.113/0001-08 SANDRO NATALI RANGEL 00523797796 1 CNPJ: 18.143.615/0001-32 TOK KIDS MODA INFANTIL LTDA ME 1 CNPJ: 15.409.681/0001-13 VANESSA APARECIDA ANTUNES ARAUJO ME 1 CNPJ: 16.993.186/0001-67 Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os devidos fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia segunda-feira, 23 de dezembro de 2019, notifica-as do protesto. Serra, ES, sexta-feira, 20 de dezembro de 2019. ELISABETH BERGAMI ROCHA - Oficiala e Tabeliã

