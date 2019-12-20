Cartórios - 20/12/2019
CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA-ES Acham-se neste Cartório, sito Rua Capitão Antero Faria, 306 - Centro, Conceição da Barra - ES, título (s) de responsabilidade da (s) seguinte (s) pessoa (s): VANIA PRACHEDES DIAS - CPF: 081.286.117-55 IASSNAIA P DA SILVA ME - CNPJ: 27.286.416/0001-74 Por não ter sido possível encontrá-la (s), intimo-a (s) para os fins de direito, e não sendo atendida a presente até o dia 20 de dezembro de 2019, notifico-a (s) do protesto. Conceição da Barra - ES, 19 de dezembro de 2019. MARISTELA DE ALMEIDA SERRA Tabeliã
AFF LARANJEIRAS COMERCIO DO VESTUARIO LTDA M - CNPJ: 15.433.944/0001-20 Protocolo: 1127761
ALESSANDRA FERREIRA DE SOUZA ME - CNPJ: 09.573.322/0001-02 Protocolo: 1127763
C P FADINI ME - CNPJ: 18.828.853/0001-81 Protocolo: 1127772
CABRAL FRASSON MODAS LTDA ME - CNPJ: 06.540.863/0001-38 Protocolo: 1127755
CALCADOS DI CRISTALLI LTDA - CNPJ: 02.452.360/0006-64 Protocolos: 1127728, 1127729
CASTELLO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA NAT - CNPJ: 01.330.298/0001-60 Protocolo: 1127766
CELIEL BELIZARIO PEREIRA - CPF: 115.001.947-60 Protocolo: 1127811
COMERCIO DE COSMETICOS LESSA LTDA ME - CNPJ: 14.405.748/0001-89 Protocolo: 1127770
DANIERI ROSA DE SOUZA ME - CNPJ: 16.836.952/0001-80 Protocolo: 1127754
DM COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 16.670.774/0001-60 Protocolo: 1127753
ECO COMMERCE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMP - CNPJ: 08.970.823/0001-51 Protocolo: 1127758
EDUARDO GOMES DOS PASSOS PEREIRA - CPF: 058.765.947-50 Protocolos: 1127829, 1127830
EUZA RAMOS DEOLIVEIRA - MODA MASCULINA, FEMI - CNPJ: 16.777.725/0001-20 Protocolo: 1127751
FABILUCAS EDUCACAO INFANTIL LTDA ME - CNPJ: 14.737.114/0001-23 Protocolo: 1127771
FLAVIO GOMES DE ASSIS - CPF: 070.453.697-86 Protocolo: 1127681
GUSTAVO MEDICI ALVARENGA ME - CNPJ: 15.679.751/0001-53 Protocolo: 1127750
HORMINO ALVES SOARES NETO - CPF: 119.346.737-30 Protocolo: 1127802
JN PISO INDUSTRIAL LTDA ME - CNPJ: 23.273.355/0001-50 Protocolo: 1127841
JOSE ROBINSON FRANCISCO DE PAULO 61938637704 - CNPJ: 14.726.592/0001-38 Protocolo: 1127767
LC EMPREENDIMENTOS LOGISTICOS LTDA- ME - CNPJ: 24.106.224/0001-40 Protocolo: 1127676
LEOCADIO CABRAL MODA FEMININA LTDA ME - CNPJ: 14.726.550/0001-05 Protocolo: 1127768
MARIA ANTONIETTA SCUTARI - CPF: 778.868.605-00 Protocolo: 1127510
OFICINA MECANICA SOLUCAO AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ: 15.500.953/0001-96 Protocolo: 1127762
R.I. COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME - CNPJ: 16.756.410/0001-05 Protocolo: 1127756
REC STILO COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 16.889.658/0001-36 Protocolo: 1127752
REI DA PICANHA CHURRASCARIA EIRELI - ME - CNPJ: 18.043.800/0001-55 Protocolo: 1127597
ROSILENE RAMOS ME - CNPJ: 15.127.535/0001-03 Protocolo: 1127764
SHE MODAS LTDA - ME - CNPJ: 11.851.354/0003-28 Protocolo: 1127757
SYHARA KILL FONSECA 10552153796 - CNPJ: 15.096.203/0001-09 Protocolo: 1127759
T.T. ANDRIATA CENTRO DE ESTETICA AUTOMOTIVA - CNPJ: 14.779.405/0001-84 Protocolo: 1127765
TIAGO OLIVEIRA PASSOS ME - CNPJ: 20.027.125/0001-12 Protocolo: 1127808
VERTICAL F.SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 17.371.091/0001-74 Protocolo: 1127839
WCV DE OLIVEIRA EMPILHADEIRAS - CNPJ: 32.899.652/0001-04 Protocolo: 1127747
CARTORIO DO 1º OFICIO DA 2ª ZONA DA SERRA
Acham-se neste cartório, sito a Av. Eudes Scherrer de Souza, nº 1.350, Cep: 29165-680 - Laranjeiras, Serra - ES, Tel: (27) 3038-7954, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas:
Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 23 de Dezembro de 2019, notifico-as do protesto. Serra, 19 de Dezembro de 2019
ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO - Tabeliã e Oficiala
site: www.cartorioserra.com.br
Expediente: 09:00 às 18:00
CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO
DA COMARCA DE
DOMINGOS MARTINS (ES)
Waldemar Faller, registrador do Cartório do 1º Ofício
da Comarca de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, por nomeação na forma da lei, etc, etc.
Domingos Martins,21 de outubro 2019.
VALDECIR ANTONIO THOMES CPF: 015.191.337-40
Sitio Thomes, S/N, Alto de biriricas,
Domingos Martins/ES.
Atendendo ao requerido a este cartório pelo(a)FERNANDO PETERLE CPF: 072.749.997-10 e GRACIELA CETTO CARLOSCPF: 119.060.787-50e cumprindo o disposto no Art. 160 da Lei 6.015 de 31/12/1973, NOTIFICO a Vossa(s) Senhoria(s) do registro feito sob o nº 6095, Protocolo 6.436do Livro B-27, conforme cópia em anexo.
Sem mais para o momento aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Senhoria meus protestos de elevada estima e distinta consideração.
Atenciosas saudações,
WALDEMAR FALLER,
OFICIAL.
Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona - Serra - ES - Comarca da Capital
ELISABETH BERGAMI ROCHA
Oficiala e Tabeliã Acham-se neste Cartório, sito à Rua Major Pissarra, 196 - Centro - Serra - ES, CEP 29176-020,Telefone (27) 3064-7250, Horário de Atendimento das 09:00 as 18:00 hs, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas:
NOME QUANT. TÍTULOS DOCUMENTOS
ADEMAR FERNANDES DE OLIVEIRA 08721469792 1 CNPJ: 15.688.378/0001-05
AGIL EDIFICACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME 2 CNPJ: 21.111.675/0001-88
AMPERBRAS SISTEMAS ELETRICOS 1 CNPJ: 30.054.320/0001-95
ANNE CAROLINE BENDINELLI 09220383764 1 CNPJ: 14.154.858/0001-15
ARIADNE NUNES OLIVEIRA ME 1 CNPJ: 11.796.222/0001-89
BRENDA DA SILVA CARRILHO 1 CPF: 159.952.477-51
BRENDA PEREIRA DE MELO 1 CPF: 121.597.507-43
C V DE SOUZA CONSTRUCOES EM GERAL ME 1 CNPJ: 18.447.769/0001-18
CACILDA ALVES DE MELO - ME 1 CNPJ: 11.020.126/0001-44
COMERCIAL DE ALIMENTOS CLARABELA LTDA ME 1 CNPJ: 15.553.879/0001-76
ELIANE VIEIRA GONCALVES FERNANDES ME 1 CNPJ: 14.921.269/0001-15
ILHA DO CHINELO LTDA ME 1 CNPJ: 14.631.168/0001-00
JOSIAS F MACHADO - ME 1 CNPJ: 36.015.113/0001-08
SANDRO NATALI RANGEL 00523797796 1 CNPJ: 18.143.615/0001-32
TOK KIDS MODA INFANTIL LTDA ME 1 CNPJ: 15.409.681/0001-13
VANESSA APARECIDA ANTUNES ARAUJO ME 1 CNPJ: 16.993.186/0001-67
Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os devidos fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia segunda-feira, 23 de dezembro de 2019, notifica-as do protesto.
Serra, ES, sexta-feira, 20 de dezembro de 2019.
ELISABETH BERGAMI ROCHA - Oficiala e Tabeliã