Cartórios - 20/11/19

Cartórios
CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA-ES Acham-se neste Cartório, sito Rua Capitão Antero Faria, 306 - Centro, Conceição da Barra - ES, título (s) de responsabilidade da (s) seguinte (s) pessoa (s): LUIZ FERNANDO DE ANDRADE SILVA - CPF: 443.781.737-00 FABIO POTON FURIERI - CPF: 925.172.267-68 LC DA PAIXÃO VASCONCELOS TRANSPORTES E - CNPJ: 10.949.920/0001-04 Por não ter sido possível encontrá-la(s), intimo-a(s) para os fins de direito, e não sendo atendida a presente até o dia 20 de Novembro de 2019, notifico-a(s) do protesto. Conceição da Barra - ES, 19 de novembro de 2019. MARISTELA DE ALMEIDA SERRA Tabeliã ANDRADE PISOS E REVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 36.390.862/0001-15 Protocolo: 1122207 ANTONIO HENRIQUE VIEIRA - CPF: 024.651.827-81 Protocolo: 1122271 CAPTAR-INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES L - CNPJ: 36.300.671/0001-15 Protocolo: 1122533 CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES A/B SERRANA LTDA - ME - CNPJ: 01.006.133/0001-38 Protocolo: 1122642 COMERCIAL HW S/A - CNPJ: 12.143.739/0003-01 Protocolo: 1122502 DIEDITEL SERVICOS DE TELEFONIA LTDA - CNPJ: 00.734.093/0001-88 Protocolo: 1122513 DROGARIA MOVEL LTDA - CNPJ: 39.346.549/0001-78 Protocolo: 1122520 ELLI`S GOSPEL LTDA- ME - CNPJ: 31.293.830/0001-88 Protocolo: 1122535 EMERSON MARTINS SIQUEIRA - CPF: 913.447.196-00 Protocolo: 1122632 FAMILIA SANTOS LTDA - CNPJ: 31.471.261/0001-13 Protocolo: 1122536 FASTLOG TRANSPORTES LTDA ME - CNPJ: 27.016.161/0001-20 Protocolo: 1122184 FONTES PRESENTES E DECORACOES LTDA-ME - CNPJ: 14.650.841/0001-59 Protocolo: 1122507 G.S. DA SILVA SS PRODUCOES - CNPJ: 04.694.333/0001-19 Protocolo: 1122514 GMR COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - M - CNPJ: 16.865.987/0001-47 Protocolo: 1122158 HILLEYJACK COMERCIAL LTDA ME - CNPJ: 03.136.112/0001-62 Protocolo: 1122526 HIPERVINIL TINTAS LTDA ME - CNPJ: 13.069.628/0001-95 Protocolo: 1122377 IZAIAS SORIANO DE OLIVEIRA - CPF: 353.538.567-91 Protocolo: 1122264 JC-RESTAURANTE ESPACO DO SABER LTDA - ME - CNPJ: 13.062.202/0001-00 Protocolo: 1122505 JOSE LUIZ DE SOUZA - CPF: 578.259.127-72 Protocolo: 1122344 JOSE SOTERO DO NASCIMENTO - CNPJ: 08.698.744/0001-33 Protocolo: 1122503 JUSSARA LISBOA DE CARVALHO - CPF: 466.319.416-87 Protocolo: 1122300 K & K ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 66.310.400/0002-92 Protocolo: 1122510 KM - MG REPARACOES AUTOMOTIVAS LTDA ME - CNPJ: 03.442.132/0001-61 Protocolo: 1122528 LABORATORIO BIO VIDA S/S LTDA - EPP - CNPJ: 02.169.610/0008-15 Protocolo: 1122538 LABORATORIO CAPIXABA DE ANALISES CLINICAS S/ - CNPJ: 28.135.408/0011-61 Protocolo: 1122516 LBS SOLDAS E PROTECAO LTDA ME - CNPJ: 03.543.590/0001-97 Protocolo: 1122523 LILIAN ROCHA MARTINS-ME - CNPJ: 03.944.520/0001-40 Protocolo: 1122524 LIVRARIA BARUCH HABAH LTDA ME - CNPJ: 05.057.962/0001-09 Protocolo: 1122517 LM REFRIGERACAO LTDA ME - CNPJ: 14.422.217/0001-02 Protocolo: 1122504 LUANA CRISTINA TONON DA CRUZ ME - CNPJ: 13.146.629/0001-96 Protocolo: 1122403 MARIA DOS SANTOS LIRA - ME - CNPJ: 05.213.423/0001-03 Protocolo: 1122518 MARISTELA NUNES SALGUEIRO - CNPJ: 12.040.384/0001-55 Protocolo: 1122509 MARKETI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 39.376.785/0001-37 Protocolo: 1122532 MEGAFORT DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPO - CNPJ: 02.782.071/0003-80 Protocolo: 1122629 METALURGICA LARANJEIRAS INDUSTRIA LTDA - CNPJ: 36.370.583/0001-90 Protocolo: 1122531 MOVEARTE MOVEIS LTDA ME - CNPJ: 05.249.659/0001-08 Protocolo: 1122519 MOVEIS SHOW ELETRODOMESTICOS LTDA-EPP - CNPJ: 03.213.284/0001-92 Protocolo: 1122530 MP EVENTOS E SHOWS LTDA ME - CNPJ: 11.331.401/0001-40 Protocolo: 1122371 OMAR RENATO MOREIRA - CPF: 002.713.247-16 Protocolo: 1122476 OMEGA BARRA SOL PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 03.438.257/0001-18 Protocolo: 1122219 PEDRO RECO SOBRINHO - CPF: 560.094.887-53 Protocolo: 1122473 PRECON INDUSTRIAL SA - CNPJ: 23.452.238/0014-78 Protocolo: 1122198 PROJECT COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME - CNPJ: 31.741.101/0001-47 Protocolo: 1122515 QUATRO PATAS RACOES LTDA ME - CNPJ: 11.891.278/0001-12 Protocolo: 1122126 RIKANE PECAS ELETRICAS LTDA - ME - CNPJ: 35.986.843/0001-93 Protocolo: 1122537 SEBASTIAO MALFACINI DE VARGAS - CPF: 024.435.541-04 Protocolos: 1122326, 1122340, 1122360, 1122469, 1122470 THIAGO CAMPOS DE OLIVEIRA - CNPJ: 24.951.257/0001-97 Protocolo: 1122606 VANUZIA LABAREZIO SANTANA ME - CNPJ: 05.261.489/0001-79 Protocolo: 1122521 WANDENKOLK MAGALHAES MARTINS - CNPJ: 01.737.017/0001-99 Protocolo: 1122511 WELIGTON ROSA AMERICO - CPF: 097.137.497-07 Protocolo: 1122329 CARTORIO DO 1º OFICIO DA 2ª ZONA DA SERRA Acham-se neste cartório, sito a Av. Eudes Scherrer de Souza, nº 1.350, Cep: 29165-680 - Laranjeiras, Serra - ES, Tel: (27) 3038-7954, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 21 de Novembro de 2019, notifico-as do protesto. Serra, 19 de Novembro de 2019 ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO - Tabeliã e Oficiala site: www.cartorioserra.com.br Expediente: 09:00 às 18:00 Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona - Serra - ES - Comarca da Capital ELISABETH BERGAMI ROCHA Oficiala e Tabeliã Acham-se neste Cartório, sito à Rua Major Pissarra, 196 - Centro - Serra - ES, CEP 29176-020,Telefone (27) 3064-7250, Horário de Atendimento das 09:00 as 18:00 hs, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: NOME QUANT. TÍTULOS DOCUMENTOS A.A.S.DOS SANTOS - ME 1 CNPJ: 13.793.343/0001-00 A.C.REBELO DE OLIVEIRA SERVICOS DE ENGENHARI 1 CNPJ: 11.106.609/0001-66 A.G.DE MACEDO ME 1 CNPJ: 10.823.365/0001-70 ADEMILSON BRAGA DOS SANTOS ME 1 CNPJ: 14.033.241/0001-41 ADRIANA CAMPOS DOS REIS 1 CPF: 042.305.387-66 AMANDA DE OLIVEIRA B.DE ABREU SERV.REPARACAO 1 CNPJ: 13.401.667/0001-48 ANTONIO FERNANDO TEIXEIRA ME 1 CNPJ: 12.447.844/0001-64 CARLOS ALBERTO DA ROCHA DE AGUIAR 1 CPF: 567.993.307-15 CARLOS ALBERTO PONTES GOMES 1 CPF: 557.718.747-87 CARLOS ALVES DA SILVA 1 CPF: 043.135.285-20 CLAUDETE SCARPAT ROQUE ME 1 CNPJ: 97.537.051/0001-99 COMERCIAL GRIGORIO LTDA ME 1 CNPJ: 10.241.625/0001-07 DARIO TOREZANI JUNIOR 2 CPF: 076.325.697-82 DISTRIBUIDORA D.F.UNIAO LTDA ME 1 CNPJ: 12.301.763/0001-51 DROGARIA MAVIX LTDA 2 CNPJ: 00.282.957/0001-78 E.SCHUAB OGIONI FERREIRA ME 1 CNPJ: 14.554.188/0001-24 ELANE NASCIMENTO DA CONCEICAO 1 CPF: 127.097.247-23 ELIZABETE BORGES FURTADO - ME 1 CNPJ: 04.020.378/0001-08 ELIZABETH DE SOUZA OLIVEIRA 1 CPF: 002.311.372-30 ERNANDES PEREIRA SILVA 1 CPF: 106.324.787-05 ESPOLIO DE EDGARD CASTRO 1 CPF: 049.670.037-53 EVANILDO DE MORAES SANTOS 1 CNPJ: 08.537.650/0001-82 GILMAR PIOL - ME 1 CNPJ: 04.123.449/0001-06 INSPETRO SERVICOS INDUSTRIAIS EIRELI 1 CNPJ: 13.866.537/0001-80 JOAO LUCIO SOBRINHO 2 CPF: 111.182.454-15 JORGE BARBOSA CESAR 1 CPF: 688.988.278-49 JULIO MARCELO STABNOW DA SILVA 1 CPF: 014.221.737-98 K E V MODAS LTDA ME 1 CNPJ: 11.042.661/0001-04 KELY FERNANDA DO NASCIMENTO 1 CPF: 132.911.867-70 KLEBER CABIDELLE DE LIMA 1 CPF: 038.290.093-64 LABORATORIO FLEMING MASTER ANALISES CLINICAS 1 CNPJ: 09.319.841/0017-06 LEDA HELOISA DA SILVA 1 CPF: 074.025.927-07 MANG COMERCIO DE MANGEIRAS LTDA 2 CNPJ: 09.814.651/0001-90 MARCIA MATIAS VIEIRA 1 CPF: 045.713.767-31 MARIA LUCIA DE JESUS CUNHA ME 1 CNPJ: 01.094.944/0001-38 MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRO HIDRAULICA JAC 1 CNPJ: 30.736.524/0001-06 METALURGICA BELTRAME LTDA ME MEE 1 CNPJ: 31.468.861/0001-22 MULT-ART ARTESANATO E PAPELARIA LTDA ME 2 CNPJ: 10.250.705/0001-10 PAULO CESAR DA SILVA 4 CPF: 923.175.457-20 RAFAEL PIRES DA SILVA - ME 1 CNPJ: 18.430.319/0001-12 RONALDO GUILHERME DE SOUZA CASTRO 1 CPF: 324.658.077-49 SHOPPING DAS UTILIDADES LTDA ME 1 CNPJ: 11.372.796/0001-20 Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os devidos fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia quinta-feira, 21 de novembro de 2019, notifica-as do protesto. Serra, ES, quarta-feira, 20 de novembro de 2019. ELISABETH BERGAMI ROCHA - Oficiala e Tabeliã