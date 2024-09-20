Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Publicidade Legal

Cartórios - 20/09/2024

Sexta-feira

Publicado em 

20 set 2024 às 01:00

Publicado em 20 de Setembro de 2024 às 01:00

Arquivos & Anexos

20-09-24 - CARTORIOS.pdf

.
Tamanho do arquivo: 199kb
Baixar

Cartórios

CARTORIO MARIA ADELIA GALVAO LOPES TEIXEIRA Intimação (S.F.I LEI 9.514 DE 20/11/97) Eu, Maria Adélia Galvão Lopes Teixeira, Oficial Titular do Cartório de 1º Ofício da Cidade e Comarca de Montanha – ES, nomeada na forma da Lei, etc., venho a requerimento da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, nos termos do Art. 26 da Lei 9.514/97, INTIMAR ao Sr. VITOR ALDO RIBON, CPF: 952.132.017-68, proprietário do Imóvel situado à Rua Amaurilio Bitti, nº 72, Vinhático, Montanha-ES, Cep: 29890000, a fim de que compareça a esta Serventia, NO PRAZO DE 15 DIAS, contados da terceira e última publicação deste edital, para pagamento do valor das parcelas, mais emolumentos referente a intimação e as despesas com a publicação deste edital, SOB PENA DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL da referida matrícula, na pessoa da credora, Caixa Econômica Federal (CEF). Contrato de Financiamento Imobiliário nº 844441267780, garantido por alienação fiduciária, firmado em 28/06/2016, na matrícula 3080, do Livro 2, neste Cartório de Montanha/ES. Se o devedor não efetuar a purga do débito no prazo previsto, a resposta deverá ser encaminhada ao Notificante, certificando o fato e os comprovantes das despesas realizadas. A presente INTIMAÇÃO está sendo feita por Edital, em razão de ter se esgotado todos os meios permitidos de localização do devedor fiduciante Vitor Aldo Ribon, nos termos do artigo 26, §4º, da Lei 9.514/97. Montanha/ES, 19 de setembro de 2024. Maria Adélia Galvão Lopes Teixeira Oficial Titular

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
App para denunciar violência agora inclui pedido de medida protetiva e pensão no ES
Imagem de destaque
Carreta com carga de milho tomba na BR 262, em Venda Nova do Imigrante
Imagem de destaque
Ciclovia de R$ 72 milhões na Rodovia do Sol atrai 19 empresas de 8 Estados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados