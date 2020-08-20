Cartórios - 20/08/20

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE MARATAÍZES Vinícius Ribeiro Cazelli Oficial Registrador EDITAL PROCESSO DE LOTEAMENTO Vinícius Ribeiro Cazelli, Oficial Titular do Cartório do 1º Ofício Registro Geral de Imóveis e Anexos da Comarca de Marataízes - ES, na forma da lei, etc..... FAZ SABER, a todos quantos virem este EDITAL ou dele tomarem conhecimento, que, de acordo com atribuição conferida pela Lei Federal n. 6.766/1979, foi apresentado o requerimento datado de 11/08/2020, prenotado sob o n. 15.242, em 17/08/2020, por Angela Barbosa Loriato, sócia-administradora da Lomar Loteamento e Empreendimentos Imobiliários Ltda, sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/MF n. 33.660.850/0001-75, localizada na Avenida Nossa Senhora da Penha, n. 356 - Praia do Canto, em Vitória - ES, acompanhado de Memorial Descritivo e demais documentos, relativos ao pedido de registro do LOTEAMENTO do imóvel situado na Avenida Cristiano Dias Lopes, nesta cidade de Marataízes - ES, constituído de um terreno urbano, medindo 101.914,35 M² descrito na matrícula n. 6.514, denominado LOTEAMENTO MAR, os quais se encontram depositados nesta Serventia, nos termos do que dispõe o artigo 18 da Lei Federal n. 6.766/1979, passando referido imóvel, após o loteamento a ser constituído de cento e quarenta (140) novos lotes, divididos em sete (07) quadras, tudo em conformidade com o Decreto-N n. 2.638, de 16/07/2020, planta e memorial descritivo aprovados em 28/11/2019 e 16/08/2020 - respectivamente, e croqui de localização abaixo. Ficam avisados os interessados de que, se alguém se julgar prejudicado, deverá, dentro de quinze (15) dias, estendido em virtude da pandemia do coronavírus Sars-CoV-2 causador da Covid-19, para trinta (30) dias, contados da última publicação, RECLAMAR contra o LOTEAMENTO, por escrito perante o Oficial do Cartório do 1º Ofício Registro Geral de Imóveis e Anexos da Comarca de Marataízes, situado na Rua Raimundo Lima, n. 32 - Bairro Areias Negras, na Barra do Itapemirim, telefone: 28 3532 3736, endereço eletrônico: [email protected], em Marataízes - ES, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h00 às 18h00, e se não houver impugnação por parte de terceiros no prazo de trinta (30) dias, uma vez satisfeitas todas as exigências legais, será feito o registro da forma do parágrafo 1º do artigo 19, da mencionada Lei. Dado e passado aos dezoito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte. O Oficial, Vinícius Ribeiro Cazelli. (anexo: pequeno desenho de localização do loteamento) Rua Raimundo Lima, n. 32 - Bairro das Areias Negras, na Barra do Itapemirim, CEP 29.345-000, em Marataízes - ES Telefone: 28 3532 3736 - Celular 28 99907 9938 - End. Eletrônico: [email protected]