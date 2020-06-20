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Cartórios - 20/06/2020

Cartórios
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jun 2020 às 01:00

Publicado em 20 de Junho de 2020 às 01:00

Arquivos & Anexos

Cartórios - 20/06/2020

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Cartórios - 20/06/2020

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA-ES Acham-se neste Cartório, sito Rua Capitão Antero Faria, 306 - Centro, Conceição da Barra - ES, título (s) de responsabilidade da (s) seguinte (s) pessoa (s): IASSNAIA P DA SILVA ME - CNPJ: 27.286.416/0001-74 Por não ter sido possível encontrá-la (s), intimo-a (s) para os fins de direito, e não sendo atendida a presente até o dia 22 de junho de 2020, notifico-a (s) do protesto. Conceição da Barra - ES, 19 de junho de 2020. MARISTELA DE ALMEIDA SERRA Tabeliã

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