Cartórios - 20/05/20
CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA-ES Acham-se neste Cartório, sito Rua Capitão Antero Faria, 306 - Centro, Conceição da Barra - ES, título (s) de responsabilidade da (s) seguinte (s) pessoa (s): WENDEL MENDONCA DA SILVA - CPF: 082.046.717-09 KATIA GOMES COITINHO - CPF: 017.409.777-85 EDILSON LOPES CALIXTO - CPF: 752.437.927-72 PEDRO JOSE VIEIRA - CPF: 758.567.437-68 RESTAURANTE DA VILA - CNPJ: 05.086.745/0001-39 JANIO ALVES BATISTA - CPF: 358.857.006-30 MARIA DAS NEVES PIAO - CPF: 989.410.037-68 TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0026-70 MARIA DE FATIMA GAMA VALORY SILVA - CPF: 364.266.957-34 ANGELO FAUSTINO - CPF: 409.431.197-15 JAIR MARIM - CPF: 054.009.297-53 DOMINGOS JULIO - CPF: 626.336.788-15 ADENILSON MACHADO - CPF: 886.603.387-15 JOSE ROBERTO GALLI - CPF: 015.279.557-02 DIRCEU LACHES DA ROCHA - CPF: 614.932.528-87 EDVALDO DOS SANTOS VIANA - CPF: 005.197.107-03 ALBERTO RODRIGUES CORTES - CPF: 947.561.127-49 CEREALISTA CRICARE LTDA - CNPJ: 07.381.938/0001-48 Por não ter sido possível encontrá-la (s), intimo-a (s) para os fins de direito, e não sendo atendida a presente até o dia 20 de maio de 2020, notifico-a (s) do protesto. Conceição da Barra - ES, 19 de maio de 2020. MARISTELA DE ALMEIDA SERRA Tabeliã
EDITAL DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL- Protocolo nº 17.211
GILMAR AUGUSTO RODRIGUES, Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Mantenópolis, Estado do Espírito Santo, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos aqueles que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, aos AUSENTES, DESCONHECIDOS, EVENTUAIS INTERESSADOS, SEUS CÔNJUGES E/OU SUCESSORES, que na forma do art. 216-A, da Lei nº 6.015/1973 e Provimento nº 65/2017 do Conselho Nacional da Justiça foi apresentado o pedido de RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUCAPIÃO, formulado por ALMEZINDA FARIA, brasileira, solteira, aposentada, portadora do CPF nº 001.710.057-75 e CI nº 15.907.305 PC/MG, residente na Rua Jaime dos Santos Neves, s/n, centro, Município de Mantenópolis-ES, protocolado em 18/02/2020, Protocolo nº 17.211 tendo por objeto o imóvel que assim se descreve e caracteriza: Um lote de terreno urbano legítimo, situado na Rua Jaime dos Santos Neves, s/n, Centro, na Cidade de Mantenópolis-ES, com área de 187,50m² (cento e oitenta e sete metros e cinquenta centímetros quadrados), contendo na referia área uma casa com 04 cômodos, alicerce de pedras, piso de cimento, paredes de tijolos, coberta com telhas Eternit; confrontando-se de frente com a Rua Jaime dos Santos Neves, lado direito com Sebastiana Generoso da Silva, lado esquerdo com Eraldo Bolzan e nos fundos com Idalina Bento de Oliveira, de propriedade de JOSÉ VICENTE DE OLIVEIRA e sua esposa ZILDA MELO DE OLIVEIRA, matriculada sob n. 1504. O requerente pleiteia o reconhecimento da USUCAPIÃO ORDINÁRIA, prevista no art. 1.242 do Código Civil, alegando a posse do imóvel por si e por seus antecessores, com justo título, há mais de 17 (dezessete) anos. O requerimento e a documentação completa que o acompanha permanecerão à disposição dos interessados para exame nesta serventia, que funciona à Av. Maria Teodoro, nº 215, centro, Mantenópolis-ES, no horário das 9:00 às 18:00 horas, de segunda a sexta-feira, fone (27) 3758-1071, Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias corridos a contar da data de publicação deste edital, sem que haja a apresentação de impugnação escrita, com as razões da discordância, será presumida a anuência ao pedido de reconhecimento da usucapião, e ensejará o seu imediato registro em nome do requerente, como previsto no art. 216-A, § 6º, da Lei nº 6.015/1973. E, para que chegue ao conhecimento de todos aqueles eventualmente interessados e para que no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital. Mantenópolis, 18 de maio de 2020. Gilmar Augusto Rodrigues, Oficial.