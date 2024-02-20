Cartórios - 20/02/2024

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. COMARCA DE SANTA LEOPOLDINA-ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CARTÓRIO – 1º OFÍCIO. OFICIAL – CRISTHIANO SOUZA PIMENTEL. EDITAL DE INTIMAÇÃO Através do presente edital torna-se público que tramita pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião no 1º Ofício de Registro de Imóveis de Santa Leopoldina – ES, com os seguintes dados: REQUERENTE: EDILSA MARIA PANY PEREIRA, brasileira, aposentada, viúva, não vivendo em união estável, titular da carteira de identidade nº 826.314 SPTC-ES expedida aos 30/01/2016 e do CPF nº 003.265.947-44, filha de Antonio Pany e Gilda Sabino Pany, nascida aos 17 de maio de 1962, natural de Santa Leopoldina-ES, não possuindo endereço eletrônico, residente e domiciliada em Regência, Distrito de Mangaraí, Santa Leopoldina-ES; IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: Um imóvel rural, situado em Regência, Distrito de Mangaraí, neste Município de Santa Leopoldina-ES, medindo 3.12,28 ha (três hectares, doze ares e vinte e oito centiares), ou seja, 31.228,00 m² (trinta e um mil, duzentos e vinte e oito metros quadrados), com perímetro de 967.84 m (novecentos e sessenta e sete metros e oitenta e quatro centímetros), limitando-se com estrada pública de rodagem, terras pertencentes à Maria de Lourdes Pereira Klein e terras pertencentes a Fabio Nunes. MATRÍCULA/TRANSCRIÇÃO: Não há. MODALIDADE DE USUCAPIÃO: Usucapião Extrajudicial. TEMPO DE POSSE ALEGADO PELO REQUERENTE: há mais de 15 (quinze) anos, sobre o imóvel acima descrito. Pelo presente Edital de Intimação, ficam terceiros eventualmente interessados para se manifestarem em relação ao pedido de usucapião, apresentando impugnação escrita diretamente no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Santa Leopoldina – ES, com as razões da sua discordância, no prazo de 15 (quinze) dias corridos contados após o transcurso desta publicação, FICANDO ADVERTIDOS DE QUE A NÃO APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO NO PRAZO PREVISTO IMPLICARÁ ANUÊNCIA AO PEDIDO DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DA USUCAPIÃO. Maiores informações sobre o pedido feito podem ser obtidas no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Santa Leopoldina – ES, situado na Rua Costa Pereira, nº 84, Centro, Santa Leopoldina-ES, Telefone de contato: (27) 3266-1058, Cristhiano Souza Pimentel - Oficial de Registro de Imóveis. Santa Leopoldina/ES, 19 de janeiro de 2024.