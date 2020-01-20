Cartórios - 20/01/2020
ABL COMERCIO DE ALIMENTACAO LTDA - CNPJ: 26.084.554/0001-08 Protocolo: 1133015 ACCENT SERVICE AUTOMOTIVE LTDA ME - CNPJ: 24.831.797/0001-37 Protocolo: 1133029 AEROFLEX CARGO E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 05.529.929/0003-98 Protocolo: 1133065 ALYNE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 120.944.587-50 Protocolo: 1132504 ANA PAULA M. DE FIGUEIREDO DA SILVA - CNPJ: 11.774.741/0001-46 Protocolos: 1132878, 1132879, 1132890 ARTES METALICA COSTA LTDA - CNPJ: 03.574.422/0001-69 Protocolo: 1132966 AUTO MECANICA CELSO LTDA - CNPJ: 00.287.553/0001-77 Protocolos: 1132817, 1132830, 1132891 BM BAR E RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 04.039.666/0001-04 Protocolos: 1132734, 1132747 BRENNO ELBER MARTINS PIMENTEL ME - CNPJ: 20.941.588/0001-95 Protocolo: 1133035 CABLETECH CABOS LTDA - CNPJ: 00.797.490/0004-41 Protocolos: 1132689, 1132698 CAMARA LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 11.079.620/0001-84 Protocolos: 1132789, 1132806, 1132814 CARBOFLEX P. S. ESPECIAIS LTDA - CARBOFLEX - CNPJ: 16.180.770/0008-70 Protocolos: 1132692, 1132694 CATEDRAL PAES LTDA - CNPJ: 18.027.438/0001-29 Protocolos: 1132755, 1132773, 1132920, 1132926, 1132939 CENTRO DE DIAGNOSTICO DA SERRA EIRELI - CNPJ: 10.746.721/0001-07 Protocolos: 1132928, 1132929, 1132942 CENTRO DE MEDICINA OCUPACIONAL - CMO EIRELI - CNPJ: 18.341.840/0001-83 Protocolo: 1132742 CENTRO EDUCACIONAL DINAMICO LTDA - CNPJ: 30.951.552/0001-46 Protocolos: 1132919, 1132925, 1132935 CEU TELECOM E SOLUCOES EIRELI - CNPJ: 07.779.608/0001-05 Protocolo: 1132915 CINTYA COMERCIAL PECAS BICICLETAS LTDA - EPP - CNPJ: 07.736.307/0001-02 Protocolos: 1132695, 1132711 CLINICA ODONTO FACIL LTDA - CNPJ: 05.775.605/0001-78 Protocolos: 1132850, 1132856, 1132857, 1132865 COMERCIAL SUPERAUDIO LTDA - CNPJ: 39.800.339/0012-60 Protocolos: 1132754, 1132756, 1132757, 1132758, 1132771, 1132778 COOPLOG BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTE, TRA - CNPJ: 23.965.078/0001-46 Protocolo: 1132743 DAGO T. LOGISTICA LTDA - EPP - GRUPO DAGO - CNPJ: 11.758.701/0004-53 Protocolo: 1132716 DAUCHERR DO BRASIL LTDA - CNPJ: 06.208.308/0001-03 Protocolo: 1132908 DONNAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - CNPJ: 28.346.182/0001-76 Protocolos: 1132995, 1132996 E.SILVA SORVETERIA LTDA - CNPJ: 21.753.508/0001-30 Protocolo: 1132774 ELIZABETHE LEOCADIO DA SILVA DINIZ 0933941676 - CNPJ: 25.450.585/0001-72 Protocolos: 1132766, 1132767, 1132768, 1132769 EMBRAFI EMPRESA BRASILEIRA DE FIBERGLASS LTDA - CNPJ: 39.825.815/0001-45 Protocolos: 1132881, 1132883, 1132888 ENIGMA ENGENHARIA S/S LTDA - CNPJ: 01.376.770/0001-04 Protocolos: 1132910, 1132911 ERA DO GELO SORVETERIA, LANCHONETE E PIZZARIA - CNPJ: 13.363.608/0001-22 Protocolos: 1132786, 1132797, 1132798, 1132812 ERICA EMANUELA FERREIRA MELGACO - CPF: 096.920.207-54 Protocolo: 1132456 ESPIRITO SANTO BORRACHAS LTDA - CNPJ: 31.695.828/0001-35 Protocolo: 1132937 ESPOLIO DE GILVANA CORDEIRO DE MATTOS - CPF: 754.344.157-87 Protocolo: 1132899 ESTEVAM EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 18.435.476/0001-10 Protocolos: 1132790, 1132807, 1132808 FAZENDA CAPIXABA FAST FOOD LTDA - CNPJ: 14.670.234/0001-50 Protocolos: 1132954, 1132955, 1132956, 1132957, 1132958, 1132959 FRAN ELETROMECANICA LTDA - CNPJ: 03.050.990/0002-41 Protocolo: 1133052 GENY PEREIRA LARANJA - CPF: 912.726.027-53 Protocolo: 1132685 GEOTOP TOPOGRAFIA LTDA - CNPJ: 18.932.881/0001-44 Protocolos: 1132787, 1132799, 1132800 GREGORIO OLIVEIRA BATISTA - CPF: 099.792.007-66 Protocolo: 1133025 HERCULES MONTEIRO SABLAK - CPF: 937.497.247-68 Protocolo: 1133197 HQ SOLUCOES ARTES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 01.336.278/0001-05 Protocolos: 1132826, 1132844 I.V.P TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 07.338.771/0001-32 Protocolo: 1132947 IGREJA BATISTA MANANCIAL - CNPJ: 01.389.478/0001-18 Protocolo: 1132823 ITALIA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 01.445.448/0005-05 Protocolo: 1133012 ITALO HERNAN CORNEJO VON MARTTENS - CPF: 922.099.208-68 Protocolos: 1132732, 1132733 ITALO HERNAN CORNEJO VON MARTTENS - CNPJ: 07.750.634/0001-00 Protocolos: 1132732, 1132733 J. C. DE OLIVEIRA - CONSTRUTORA - CNPJ: 13.653.109/0001-70 Protocolos: 1132931, 1132944 JAIME FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 090.809.357-86 Protocolo: 1132725 JAIRO DA SILVA FAHNING - CNPJ: 28.477.628/0001-00 Protocolo: 1133087 JAQUELINE ANDRADE DA SILVA - CPF: 118.201.977-35 Protocolo: 1132805 JAQUELINE ANDRADE DA SILVA - CNPJ: 21.536.527/0001-05 Protocolo: 1132805 JJ GUASTI TRANSPORTE EIRELI - CNPJ: 06.540.133/0001-37 Protocolos: 1132948, 1132964 JOSE CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 095.269.351-87 Protocolos: 1132931, 1132944 KEILA BARBOSA PIRES LOPES - CPF: 071.582.767-75 Protocolos: 1132818, 1132831, 1132832, 1132840 KEILA BARBOSA PIRES LOPES - CNPJ: 02.569.204/0001-73 Protocolos: 1132818, 1132831, 1132832, 1132840 KGR SERVICOS E MANUTENCAO LTDA ME - CNPJ: 24.822.644/0001-23 Protocolo: 1133068 LUIZ PAULO DAS CHAGAS DUARTE - CPF: 682.220.687-68 Protocolo: 1132895 LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI - CNPJ: 35.964.998/0001-29 Protocolos: 1132901, 1132903, 1132906 MARCELO DE ASSIS ROSA DA CONCEICAO PADARIA & - CNPJ: 19.045.735/0001-60 Protocolo: 1132727 MARIA DA PENHA PEREIRA SCARPINI - CPF: 860.466.167-00 Protocolo: 1133024 MARIA DA PENHA PEREIRA SCARPINI - CNPJ: 39.799.176/0001-90 Protocolo: 1133024 MARIA DA PENHA RODRIGUES HEMERLY - CPF: 034.934.507-45 Protocolo: 1133196 MARVISEG DO BRASIL LTDA - CNPJ: 14.576.073/0001-30 Protocolo: 1132746 MILLS ESTRUTURAS E SERVICOS DE ENGENHARIA S/A - CNPJ: 27.093.558/0016-00 Protocolo: 1132701 MIRRAGE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 07.595.098/0001-16 Protocolo: 1132804 MVRR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 16.631.767/0001-59 Protocolo: 1132977 NAGIB FERREIRA SANTOS - CPF: 348.474.056-68 Protocolo: 1132898 NOVA LOG TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 08.930.016/0001-05 Protocolo: 1132962 OTIMIZA SERVICOS E CONSERVACAO LTDA - CNPJ: 18.808.917/0001-82 Protocolo: 1132735 POLIMIX CONCRETO LTDA - CNPJ: 29.067.113/0016-72 Protocolos: 1132704, 1132705, 1132710 POSTO VALPARAISO LTDA. - CNPJ: 30.564.025/0001-89 Protocolos: 1132927, 1132941 R E MONTAGEM LTDA ME - CNPJ: 12.620.489/0001-83 Protocolo: 1133038 R. V. LANTERNAGEM LTDA - CNPJ: 16.506.902/0001-34 Protocolo: 1133018 RHEMA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.321.108/0001-98 Protocolos: 1132946, 1132960, 1132961, 1132963 RONEY DOMINGOS TEIXEIRA - CNPJ: 25.975.670/0001-54 Protocolos: 1133198, 1133199 ROWE BOLICHE & GASTRONOMIA LTDA - CNPJ: 18.311.879/0001-58 Protocolos: 1132738, 1132748 RUBENS JOSE SANTOS - CPF: 032.002.887-95 Protocolo: 1132894 SAMARINO MAO DE OBRA TEMPORARIA LTDA - CNPJ: 14.141.191/0001-16 Protocolo: 1132741 SERRA INSPECOES DE QUALIDADE TECNICA VEICULAR - CNPJ: 18.455.219/0001-40 Protocolos: 1132852, 1132860, 1132861, 1132866 SERVICENSE SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 06.210.056/0001-57 Protocolo: 1132744 SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 02.831.703/0001-97 Protocolo: 1133037 SEVEN PUBLICIDADE LTDA - CNPJ: 19.072.231/0001-39 Protocolo: 1132780 SEVIELK ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - CNPJ: 03.792.500/0001-00 Protocolos: 1132882, 1132884 SHOPPING DOS TELHADOS LTDA - CNPJ: 07.097.059/0001-99 Protocolo: 1132779 SILVANA MARIA DE PAULO - CPF: 035.009.977-40 Protocolo: 1133195 SITE-SERVICOS INTEGRADOS EM TELECOMUNICACOES - CNPJ: 02.870.192/0001-12 Protocolos: 1132972, 1132974 SM COLCHOES E ESTOFADOS EIRELI - EPP - CNPJ: 18.904.087/0001-97 Protocolo: 1132782 STAR LIFE TREINAMENTOS LTDA - CNPJ: 08.746.187/0001-89 Protocolos: 1132849, 1132855 STILO SERVICE EXCELENCIA EM TERCEIRIZACAO LTD - CNPJ: 06.993.725/0001-04 Protocolos: 1132949, 1132950, 1132951, 1132952, 1132953 SUELI M V DE ANDRADE ROUPAS E ACESSOR ME - CNPJ: 25.309.364/0001-89 Protocolo: 1133040 SV ELETRICOS HIDRAULICOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 13.047.142/0001-56 Protocolo: 1132932 THB COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - CNPJ: 04.618.022/0002-51 Protocolos: 1132785, 1132791, 1132796, 1132811 TKS SERVICE LTDA - CNPJ: 01.737.012/0001-66 Protocolo: 1132841 TOP LINE COMERCIO E SERVICOS DE GESSO EIRELI - CNPJ: 10.791.891/0001-03 Protocolos: 1133032, 1132983, 1132984, 1132985, 1133020 TRANSGLEIDE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - EPP - CNPJ: 00.276.318/0001-08 Protocolos: 1132690, 1132691 TUBOS SOLDADOS ATLANTICO S/A - CNPJ: 61.142.766/0001-03 Protocolo: 1132693 TUTTI PANE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - CNPJ: 39.373.949/0001-72 Protocolo: 1133041 V P COSTA DELIVERY DE LANCHES E MARMITAS - CNPJ: 34.940.321/0001-98 Protocolo: 1133066 V TRANS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - CNPJ: 13.187.071/0001-97 Protocolos: 1132918, 1132936 VALDECIR LUIZ CORSINI - CPF: 324.869.287-15 Protocolo: 1132729 VALDELINO BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 031.923.197-63 Protocolo: 1132744 VDM VITORIA DISTRIBUIDORA DE MOTOS EIRELI - CNPJ: 10.223.420/0001-90 Protocolos: 1132740, 1132749 VEGA2 EMPREENDIMENTOS E TELEATENDIMENTO EIREL - CNPJ: 11.136.661/0001-65 Protocolo: 1132917 VIGSERV SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA EI - CNPJ: 36.040.947/0001-73 Protocolos: 1132751, 1132752 VIX OCEANO CONFECCOES LTDA - CNPJ: 08.978.433/0001-28 Protocolo: 1133013 W & F CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 21.480.038/0001-89 Protocolos: 1132784, 1132794, 1132795 W SCOPEL MANUTENCAO E LOCACAO DE EMPILHADEIRA - CNPJ: 12.923.874/0001-08 Protocolo: 1132810 WANDERLEY GONCALVES DIAS - CPF: 054.287.606-05 Protocolos: 1132736, 1132737 WANDERLEY GONCALVES DIAS - CNPJ: 09.406.739/0001-72 Protocolos: 1132736, 1132737 WESER GONCALVES DE SOUZA - CPF: 083.672.577-82 Protocolos: 1132738, 1132748 WESLEY KRAUSE - CNPJ: 18.618.647/0001-47 Protocolo: 1133186 WESLEY SCOPEL - CPF: 082.252.637-90 Protocolo: 1132810 CARTORIO DO 1º OFICIO DA 2ª ZONA DA SERRA Acham-se neste cartório, sito a Av. Eudes Scherrer de Souza, nº 1.350, Cep: 29165-680 - Laranjeiras, Serra - ES, Tel: (27) 3038-7954, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: Protesto Especial Falimentar GRUPO TUDO P CASA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 30.940.642/0001-31 Protocolos: 1133094, 1133095, 1133096, 1133097, 1133098, 1133099, 1133100, 1133101, 1133102, 1133103, 1133104, 1133108, 1133109, 1133110, 1133111, 1133112, 1133113, 1133114, 1133115, 1133116, 1133117, 1133118, 1133119, 1133120, 1133121, 1133122, 1133123, 1133124, 1133125, 1133126, 1133127, 1133128, 1133129, 1133130 Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 21 de Janeiro de 2020, notifico-as do protesto. Serra, 17 de Janeiro de 2020 ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO - Tabeliã e Oficiala site: www.cartorioserra.com.br Expediente: 09:00 às 18:00
Acham-se neste Cartório, sito à Rua Major Pissarra, 196 - Centro - Serra - ES, CEP 29176-020,Telefone (27) 3064-7250, Horário de Atendimento das 09:00 as 18:00 hs, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas:
NOME QUANT. TÍTULOS DOCUMENTOS
ALPVIX SERVICOS TECNICOS EM ALTURA LTDA. 1 CNPJ: 22.082.683/0001-06
ANDRE MIRANDA BOA MORTE 1 CNPJ: 34.453.079/0001-28
BILHAR BOLA QUINZE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1 CNPJ: 27.227.842/0001-37
CALDEMAC CALDEIRARIA MACHADO LTDA 3 CNPJ: 02.758.535/0001-51
CLARI MIRANDA TEODORO 1 CPF: 090.773.367-02
DANIEL AMORIM GUIMARAES 1 CPF: 105.903.027-60
DANIEL AMORIM GUIMARAES 10590302760 1 CNPJ: 33.608.033/0001-78
DOMINGOS JOSE LEOPOLDO 4 CPF: 451.602.447-00
EDUARDA RAISA SOARES 1 CPF: 136.666.917-73
EDUARDO SILVA AVELAR 1 CPF: 153.096.268-40
ELANE NASCIMENTO DA CONCEICAO 1 CPF: 127.097.247-23
GISELLE HELENA CARVALHO DE FREITAS 1 CPF: 057.060.216-51
GLAUCILENE MABIA FARIA 1 CPF: 082.061.117-43
GR CONSTRUCAO, PAVIMENTACAO E DEMOLICAO LTDA 1 CNPJ: 19.089.058/0001-81
HELIO MARQUES 1 CPF: 083.155.677-30
JESSICA DA PENHA THOMES 1 CPF: 132.326.587-25
JOCIMAR NAZARENO PIAO 1 CPF: 123.664.837-40
LOCADORA SERRA GRANDE LTDA 1 CNPJ: 18.302.007/0001-23
LUCIANA DA SILVA SANTOS LOIOLA 8 CPF: 099.250.857-64
LUIZA RAQUEL TOMAZ DE ALMEIDA MONTEIRO C 1 CPF: 844.409.027-15
MARCELA CARDOSO FERREIRA DE OLIVEIRA 1 CPF: 104.389.257-50
MARIA EBER DA ROSA 1 CPF: 017.163.667-80
MILANO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 2 CNPJ: 00.547.345/0001-60
MILTON SIQUEIRA FILHO 1 CPF: 080.785.304-63
MINERACAO CALOGI LTDA 1 CNPJ: 05.406.429/0001-05
NEUZEDY BENTO GOMES 1 CPF: 113.379.287-12
PEDRO MENDES MIRANDA JUNIOR 1 CPF: 106.560.557-90
RESTAURANTE E CAFETERIA CANTINHO DA ROCA LTDA 2 CNPJ: 27.776.979/0001-40
RSA CONSTRUTORA EIRELI 1 CNPJ: 15.169.393/0001-39
SECULO XXI GOURMET LTDA 2 CNPJ: 25.027.174/0001-79
SERRAPEL S. P. E. L. -. E. -. A. PECAS CEOLIN 2 CNPJ: 39.303.607/0001-86
SERV&CIA SOLUCOES E SERVICOS LTDA 5 CNPJ: 09.721.454/0001-26
SHOCK CONSTRUCOES LTDA 3 CNPJ: 12.793.437/0001-09
STHEFANY SALITURE MARTINS 1 CPF: 140.227.447-58