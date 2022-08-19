Cartórios - 19/08/2022

COMARCA DE PINHEIROS-ES REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS, PROTESTO, REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS Adriana Lucia de Souza - OFICIALA E D I T A L INTIMAÇÃO (S.F.I. – LEI 9.514 de 20/11/97) Dra. ADRIANA LUCIA DE SOUZA, Oficiala do Cartório do 1º Ofício Pinheiros - ES, vêm a requerimento da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, nos termos do Art. 26 da Lei 9.514/97, INTIMAR o Sr. ORIVAL KRETLI – CPF/MF nº. 342.895.427-00 e Sra. ZENYTH SATURNINO DE SOUZA KRETLI – CPF/MF n.º 009.821.827-16, ora proprietários do imóvel situado na Avenida Agenor Luiz Henrique, 997, Centro, nesta Cidade de Pinheiros/ES, a fim de que compareça a esta Serventia, NO PRAZO DE 15 DIAS, contados da presente publicação, para liquidar as prestações vencidas e as que se vencerem até a data do pagamento, acrescidas dos juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, previstos no parágrafo primeiro do citado artigo, sob pena de ser promovida a CONSOLIDAÇÃO PLENA DA PROPRIEDADE em nome do Credor Fiduciário (CAIXA ECONOMICA FEDERAL). (ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA POR CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EMPRÉSTIMO A PESSOA JURÍDICA N.º 06.1112.606.0000212-45 de 10 de maio de 2016 – Matrícula do Imóvel n° 5.881, Livro 02, desta Serventia). A presente INTIMAÇÃO está sendo feita por Edital, em virtude dos fiduciantes se encontrarem impossibilitados de receber a intimação, devido a problemas de saúde enfrentados pelo Sr. ORIVAL KRETLI. Pinheiros – ES, 15 de agosto de 2022. ADRIANA LUCIA DE SOUZA Oficiala Horário de funcionamento: 09h às 18h.

