Cartórios - 19/07/2024

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO RETIFICAÇÃO DE ÁREA (Artigo 213 da Lei 6.015/73) O Cartório do 2º Ofício de Registro Geral de Imóveis e Anexos da Comarca de Guarapari/ES, por seu Oficial Titular o Sr. Taine Guilherme de Moreno, faz saber a quem deste vier a tomar conhecimento que por este Edital e na forma do disposto no artigo 213, § 3º, da Lei nº 6.015/73, com as modificações que foram introduzidas pela Lei nº 10.931/04, FICA NOTIFICADA A SR.ª FERNANDA CÉLIA CORRÊA NEVES, BRASILEIRA, DESQUITADA, APOSENTADA, CPF 110.877.147-53, COM ENDEREÇO NA RUA CELSO BASTOS COUTO, N° 1.003, BAIRRO PRAIA DO MORRO, GUARAPARI/ES, E CONSTRUTORA TERRAYAMA LTDA, CNPJ 21.681.150/0001-88, COM ENDEREÇO NA RUA ALICE TERRAYAMA, N° 400, BAIRRO OLHOS D'ÁGUA, BELO HORIZONTE/MG, NA PESSOA DE NELSON CESAR DE RENAULT BAETA, BRASILEIRO, ENGENHEIRO, DIVORCIADO, CPF 345.314.676-04, RESIDENTE NA ALAMEDA AMANDA, N° 86, BAIRRO OURO VELHO, NOVA LIMA/MG, proprietárias respectivamente dos Lotes 25 e 27 da Quadra 31, integrante do Loteamento denominado Bairro Praia do Morro, situado nesta Cidade, para que na qualidade de confrontantes dos Lotes 14, 16 e parte do Lote 15 da Quadra 31, integrante do Loteamento denominado Bairro Praia do Morro, nesta Cidade de Guarapari/ES, possa no prazo de 15 (quinze) dias manifestarem sua anuência ou apresentar impugnação fundamentada referente ao requerimento formulado por QUALITY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, relativo a retificação de área dos Lotes 14, 16 e parte do Lote 15 da Quadra 31, integrante do Loteamento denominado Bairro Praia do Morro, nesta Cidade de Guarapari/ES, com a seguinte descrição, Lote 14: confrontando-se pela frente com a Avenida Atlântica e mede 11,88 metros, pelo lado direito confronta-se com o lote 13 e mede 29,86 metros, pelo lado esquerdo confronta-se com uma área de terreno constituída por parte do lote 15 e mede 29,87 metros, pelos fundos confronta-se com o lote 27 e mede 11,84 metros, perfazendo uma área total de 354,22 M2 (Trezentos e Cinqüenta e Quatro Metros, e Vinte e Dois Decímetros Quadrados). Lote 16 e parte do Lote 15: confrontando-se pela frente com a Avenida Atlântica e mede 17,80 metros, pelo lado direito confronta-se com uma área de terreno constituída por parte do lote 15 e mede 29,88 metros, pelo lado esquerdo confronta-se com o lote 17 e mede 29,90 metros, pelos fundos confronta-se com o lote 25 e parte do lote 26 e mede 17,81 metros, perfazendo uma área total de 532,30 M2 (Quinhentos e Trinta e Dois Metros, e Trinta Decímetros Quadrados). Ficando esclarecido que presumir-se-á a anuência do (s) notificado (s) que deixar (em) de apresentar impugnação no prazo acima estabelecido. Guarapari/ES, 12 de julho de 2.024. Cartório do 2º Ofício de Registro Geral de Imóveis de Guarapari/ES. Taine Guilherme de Moreno. O Oficial.

