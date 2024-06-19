Cartórios - 19/06/2024

CARTORIO DO 1º OFÍCIO - REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE EDITAL DE LOTEAMENTO Eleutério Conrado Paste, Oficial do Registro Geral de Imóveis da Comarca de Venda Nova do Imigrante, no Estado do Espírito Santo, por nomeação na forma da Lei... FAZ SABER aos que o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem, que ROSANGELA ZANDONADE LORENÇAO, CPF nº 525.436.337-15; RENILTO ANTONIO ZANDONADI, CPF nº 493.997.997-00; IRACI MARIA ZANDONADI, CPF nº 525.436.097-68; JOSÉ NIVALDO ZANDONADI, CPF nº 742.602.517-91; VANDERLEY ZANDONADI, CPF nº 559.795.057-68; MARCUS VINICIUS ZANDONADI PREMOLI, CPF nº 106.010.707-47; GABRIEL TOSE ZANDONADI, CPF nº 055.721.127-12; RODRIGO SGARIA ZANDONADI, CPF nº 024.680.407-67; RENATA ZANDONADI DE FREITAS, CPF nº 039.304.027-50 e RAPHAELA SGARIA ZANDONADI TRAVAGLIA, CPF nº 090.395.827-93l; todos brasileiros, residentes e domiciliados a Av. Pedro Minete, nº 1070, cidade de Venda Nova do Imigrante, ES, depositaram neste Cartório do 1º Ofício, na Av. Domingos Perim, 234/103, Centro, cidade de Venda Nova do Imigrante, ES, os documentos necessários e exigidos pelo artigo 18 da Lei nº 6.766/79, para o registro de um loteamento denominado "Rafael Zandonadi II", situado na zona urbana da cidade de Venda Nova do Imigrante, ES, no bairro Vila Betânea, devidamente aprovado pela Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante, ES, através do Decreto nº 4.532/2023, retificado pelo Decreto nº 4.700/2024, de 07/05/2024, compreendendo 50 (cinquenta) lotes, com área de 17.085,98 m², distribuídos em 05 (cinco) quadras, sistema viário com área de 4.458,85 m², perfazendo uma área total de 21.544,83 m², que se confronta ao norte com terreno da Municipalidade de Venda Nova do Imigrante; ao sul com terreno de Lucas Ventorim e Cleto Ventorim e faixa de domínio da Rodovia BR 262; ao leste com terreno da Municipalidade de Venda Nova do Imigrante e terreno do Auto Posto Esmig e a oeste com terreno de Olindo Nodari e Outros, terreno de Pedro Nodari, terreno de Deoclécio Perim, terreno de Antônio Casagrande, terreno da Municipalidade de Venda Nova do Imigrante, terreno de Célio Deps de Almeida, terreno de Maria Luzia Vargas Pinto e terreno de Bolivar dos Reis Albuquerque Moreno, matriculada neste Cartório sob nº 4583 de ordem, livro nº 2. O presente EDITAL atende às exigências do artigo 19, da Lei nº 6.766/79 e será afixado no lugar público de costume deste serviço registral e publicado por três dias consecutivos em jornal de veiculação diária e, as impugnações dos que se julgarem prejudicados deverão ser apresentadas dentro do prazo de quinze (15) dias, contados da última publicação. Findo o prazo e não havendo impugnações, será procedido o registro do loteamento “Liberdade Caxixe". DADO E PASSADO nesta cidade, Município e Comarca de Venda Nova do Imigrante, Espírito Santo, aos 14 (quatorze) dias do mês de junho do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro). Eleutério Conrado Paste Oficial Titular

