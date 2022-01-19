Cartórios - 19/01/2022

EDITAL DE INTIMAÇÃO Através do presente edital torna-se público que tramita pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião no 1º Ofício de Registro de Imóveis de Santa Leopoldina – ES, sob o protocolo nº 36.594, com os seguintes dados: REQUERENTES: HELIOMAR ANTONIO FERRO SCHMIDEL, motorista, portador da carteira de identidade n° 1.149.972 SSP/ES e do CPF n° 031.732.337-78, filho de Mauricio Schmidel e Maria da Conceição Ferro Schmidel, nascido em 01 de dezembro de 1974 em Vitória-ES, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, aos 26 de outubro de 2012, com IRENE LAMPIER FERRO, lavradora, portadora da carteira de identidade n° 3.780.893 SPTC/ES e CPF n° 116.424.667-43, filha de Ramiro lampier e Olga Pagung Lampier, nascida aos 15 de outubro de 1986 em Santa Leopoldina-ES; ambos brasileiros, não possuindo endereço eletrônico, residentes e domiciliados em Barra de Mangarai, Distrito de Mangaraí, Santa Leopoldina-ES, CEP 29.640-000; 2. ELSO MAURICIO SCHMIDEL, brasileiro, lavrador, divorciado, não vivendo em união estável, portador da carteira de identidade n° 1.144.202 SPTC/ES expedida aos 27/03/1991 e do CPF n° 031.010.197-29, filho de Mauricio Schmidel e Maria da conceição ferro Schmidel, nascido aos 28 de novembro de 1967 em Santa Teresa-ES, não possuindo endereço eletrônico, residente e domiciliado em Crubixá, Distrito da Sede deste Município de Santa Leopoldina-ES, CEP 29.640-000; 3. VAGNER DANIEL SCHMIDEL e DELMA LAMPIER SCHMIDEL, ele portador da carteira de identidade n° 1.224.761 SPTC/ES e do CPF n° 034.913.987-38, filho de Mauricio Schmidel e Maria da Conceição Ferro Schmidel, nascido aos 04 de fevereiro de 1976 em Vitória-ES; ela, portadora da carteira de identidade n° 2.187.764 SPTC/ES expedida aos 23/02/2015 e do CPF n° 118.561.867-84, filha de Floriano Lampier e Natalia Groner Lampier, nascida aos 30 de março de 1983 em santa Leopoldina-ES; ambos brasileiros, lavradores, casados entre si sob o regime da comunhão parcial de bens, aos 22 de setembro de 2006, não possuindo endereço eletrônico, residentes e domiciliados em Crubixá, Distrito da Sede deste Município de Santa Leopoldina-ES, CEP 29.640-000; 4. MARIA DAS GRAÇAS SCHMIDEL LAURETT e EDMAR FLORIANO LAURETT, ela portadora da carteira de identidade n° 1.434.133 SPTC/ES expedida aos 23/01/1995 e do CPF n° 075.154.397-77, filha de Mauricio Schmidel e Maria da Conceição Ferro Schmidel, nascida aos 29 de junho de 1973; ele, portador da carteira de identidade n° 917.275 SPTC/ES expedida aos 14/10/1987 e do CPF n° 978.311.077-20, filho de Walter Carlos Laurett e Eulinda Walger Laurett, nascido aos 24 de março de 1968; ambos brasileiros, lavradores, casados entre si sob o regime da comunhão parcial de bens, em data de 01 de setembro de 1989, naturais desta Cidade de Santa Leopoldina-ES, não possuindo endereço eletrônico, residentes e domiciliados em Cavú, Distrito da Sede deste Município de Santa Leopoldina-ES, CEP 29.640-000; MARIA APARECIDA SCHMIDEL STEINER e MAURI FERRO STEINER, ela portadora da carteira de identidade n° 1.059.494 SPTC/ES expedida aos 14/02/2014 e do CPF n° 015.180.297-10, filha de Mauricio Schmidel e Maria da Conceição ferro Schmidel, nascida aos 23 de dezembro de 1968; ele, portador da carteira de identidade n° 839.152 SPTC/ES expedida aos 19/11/1986 e do CPF n° 970.182.107-63, filho de Floriano Steiner e Celina Ferro Steiner, nascido aos 18 de abril de 1964; ambos brasileiros, casados entre si sob o regime da comunhão parcial de bens, aos 04 de dezembro de 1987, lavradores, naturais desta cidade de Santa Leopoldina-ES, não possuindo endereço eletrônico, residentes e domiciliados em Mangarai, Distrito de Mangarai, Santa Leopoldina-ES, CEP 29.640-000. IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: O imóvel rural medindo 179,9617 ha (cento e setenta e nove hectares, noventa e seis ares e dezessete centiares), seccionado por estrada pública municipal, perfazendo duas glebas denominadas “Parcela 1” e “Parcela 2”, medindo 35.56,49 ha (trinta e cinco hectares, cinquenta e seis ares e quarenta e nove centiares) com perímetro de 2.919,90 metros e 144.39,68 ha (cento e quarenta e quatro hectares, trinta e nove ares e sessenta e oito centiares) com perímetro de 5.820,08 metros, respectivamente, situado em Crubixá, Distrito da Sede deste Município de Santa Leopoldina-ES, limitando-se, a PARCELA 1, com terras pertencentes a Walter Müller, Estrada Pública (Crubixá – Paraíso), Mitra Arquidiocesana de Vitória, Luiz Pinheiro de Almeida, e, Vagner Daniel Schmidel e Irmãos; e, a PARCELA 2, com terras pertencentes à Gisele Filomena Madeira e Martins, José Gonçalves Ferro, Adelmo Gonçalves Ferro, Benedito Ferro, Acivaldo Sérgio Gonçalves Ferro, Jackson Ferro Rodrigues, Maria da Conceição Ferro Schmidel, Ademar de Moura Luz, Estrada pública (Crubixá – Paraíso) e Walter Müller. MATRÍCULA/TRANSCRIÇÃO: Não existe matrícula anterior. MODALIDADE DE USUCAPIÃO: Usucapião Extrajudicial. TEMPO DE POSSE ALEGADO PELO REQUERENTE: há mais de 15 (quinze) anos, sobre o imóvel acima descrito. Pelo presente Edital de Intimação, ficam terceiros eventualmente interessados para se manifestarem em relação ao pedido de usucapião, apresentando impugnação escrita diretamente no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Santa Leopoldina – ES, com as razões da sua discordância, no prazo de 15 (quinze) dias corridos contados após o transcurso de 20 (vinte) dias desta publicação, ficando advertidos de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. Maiores informações sobre o pedido feito podem ser obtidas no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Santa Leopoldina – ES, situado na Rua Costa Pereira, nº 84, Centro, Santa Leopoldina-ES, ou pelo telefone: (27) 3266-1058. Aos Dezoito Dias do Mês de Janeiro de Dois Mil e Vinte e Dois (18/01/2.022).Cristhiano Souza Pimentel - Oficial de Registro de Imóveis.

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE JOÃO NEIVA/ES ROSILDA DEMONER DE LIMA Oficiala Rua Fortunato Afonso Tessarolo, n° 30, Triângulo, João Neiva/ES - (27)3258-1940 E D I T A L - Usucapião Extrajudicial Rosilda Demoner de Lima, Titular do Cartório do 1.º Ofício da Comarca de João Neiva – ES, por nomeação na forma da Lei, etc... FAZ SABER, a quantos este virem ou dele conhecimento tiverem ou interessar que, de acordo com § 4.º do art. 216-A, da Lei n.º 6015/73, foram protocolados nesta serventia, sob o n.º 7147 por ANDRÉ LUIZ MARTINS AZEVEDO, brasileiro, solteiro, declara que não convive em união estável, estudante, portador da Carteira de Identidade n° 3.619.705- SPTC-ES e inscrito no CPF/MF sob o n° 121.058.127-24, filho de Paulo Sergio de Azevedo e de Sandra Helena Martins, residente e domiciliado na Rua João de Nardi Filho, 113, Vila Nova de Cima, João Neiva, ES, endereço eletrônico: sem informação; Compareceu ainda neste ato na qualidade de ADVOGADO do solicitante o Dr° LUIZ ALBERTO LIMA MARTINS, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade n° 10.386-OAB- ES e inscrito no CPF/MF sob o n° 856.393.977-72, filho de Arnestino Martins Palermo e de Cleide Lima Martins, residente e domiciliado na Rua Epifania Coutinho, 68, Ernesto Silva, João Neiva- ES, endereço eletrônico: sem informação, para exame de interessados, requerimento, Ata Notarial, Planta, Memorial Descritivo e demais documentos relativo ao Processo de USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL (administrativo), de Um lote urbano com 319,17m² (trezentos e dezenove metros dezessete centímetros quadrados), perímetro de 73,74 metros, localizado na Rua João de Nardi Filho, n° 113, Vila Nova de Cima, João Neiva, ES, CEP 29.680-000, inscrição imobiliária municipal n° 01.02.014.0089.001.001 (desde 1999),com as seguintes medidas e confrontações: ao Norte com Geralda Gomes de Amorim, medindo 13,33 metros; ao Sul: com Rua João Nardi Filho, medindo 12,67 metros; a Leste com Valdeci Gallo, medindo 23,95 metros, e a Oeste com Rua João Reverte, medindo 22,15 metros , conforme levantamento topográfico assinado pelo Engenheiro Agrimensor Ricardo de Jesus Rodrigues. Consta no referido a edificação de uma casa residencial composta de dois Pavimentos, onde o primeiro pavimento contém:01 (uma) garagem, 02 (duas) varandas, 01 (uma) sala, 01 (um) hall, 2 (dois) quartos, (01) um banheiro, (01) uma suíte de casal. E no subsolo contém:01 (uma) sala, 01 (uma) cozinha, 01 (um) deposito, 01 (uma) área de serviço, 01 (um) banheiro e 01 (uma) área gourmet. Cobertura em telha cerâmica, janelas e portas de madeira e piso cerâmico, totalizando uma área construída de 172,41 m²(cento e setenta e dois metros e quarenta e um centímetros quadrados), conforme certidão detalhada n° 009.2021 emitida pela prefeitura Municipal de João Neiva, ES em 04/11/2021. Cópias do requerimento, Ata Notarial, planta da situação / localização do imóvel, memorial descritivo, certidão da matrícula, parte integrante da documentação protocolada ficam depositados nesta serventia. Cientes os interessados de que o prazo para se manifestarem é de 15 (quinze) dias, a contar da data da publicação. Para a concordância ou discordância expressa não sendo necessário a assistência de advogado, devendo estas serem manifestadas diretamente nesta Serventia, localizada na Rua Fortunato Afonso Tessarolo, n.º 30, Centro, João Neiva – ES, no horário de 9:00 as 18:00 horas. Dado e passado nesta Comarca de João Neiva – ES, 27 de Dezembro de 2021. Rosilda Demoner de Lima (registradora)



CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE JOÃO NEIVA/ES ROSILDA DEMONER DE LIMA Oficiala Rua Fortunato Afonso Tessarolo, n° 30, Triângulo, João Neiva/ES - (27)3258-1940 E D I T A L - Usucapião Extrajudicial Rosilda Demoner de Lima, Titular do Cartório do 1.º Ofício da Comarca de João Neiva – ES, por nomeação na forma da Lei, etc... FAZ SABER, a quantos este virem ou dele conhecimento tiverem ou interessar que, de acordo com § 4.º do art. 216-A, da Lei n.º 6015/73, foram protocolados nesta serventia, sob o n.º 7148 por EUCEMIR ANTÔNIO RUI, brasileiro, industriário, portador da Carteira de Identidade n° 751.541-SSP-ES e inscrito no CPF sob o n° 788.829.157-00, Filho de Edes Adão Ruy e de Rita Moro Cappo Rui, casado sob regime de comunhão parcial de bens com Ana Célia Bartelli Rui, brasileira, do lar, Portadora da Carteira de Identidade n° 969.972-SSP-ES e inscrita no CPF sob o n° 903.758.587-68, filha de Liandro Bartelli e de Olivia Bartelli, residentes e domiciliados na Rua Professor Lobo 801 Ap. 201, Jardins, Aracruz-ES; FABRICIA RUY BERGAMI, brasileira, pedagoga, portadora da Carteira de Identidade de n° 929.376-ES e inscrita no CPF sob o n° 020.290.667-10, filha de Edes Adão Ruy e de Rita Moro Cappo Ruy, casada sob regime de comunhão parcial de bens com Osmar Bergami, brasileiro, comerciante, portador da Carteira de Identidade n° 622.920-SSP-ES e inscrito no CPF sob o n° 772.861.467-34, filho de Ardoino Bergami e de Donaria Callegari Bergami, residentes e domiciliados na Avenida Presidente Vargas, 394, Centro, João Neiva-ES; LUCINÉA RUY BOF, brasileira, professora, portadora da Carteira de Identidade de n° 764.838 SGPC-ES e inscrita no CPF sob o n° 962.236.187-00, filha de Edes Adão Ruy e de Rita Moro Cappo Ruy, casada sob regime de comunhão parcial de bens com Amauri De Assis Bof, brasileiro, agricultor, portador da Carteira de Identidade n° 419.093-ES, inscrito no CPF sob o n° 525.926.427-49, filho de Siro Bof Filho e de Carmen Santorio Bof, residentes e domiciliados na Avenida Presidente Getulio Vargas, 43, Centro, João Neive-ES; MARIA DA PENHA RUY BALESTRERO, brasileira, pedagoga, portadora da Carteira de Identidade de n° 644.504-ES e inscrita no CPF sob o n° 860.672.307-04, filha de Edes Adão Ruy e de Rita Moro Cappo Ruy, casada sob o regime de comunhão parcial de bens com Rogerio Balestrero, brasileiro, comerciante, portador da Carteira de Identidade n° 495.363-ES e inscrito no CPF sob o n° 623.404.177-91, ilho de Antônio Balestrero e de Flora Nunes Balestrero, residentes e domiciliados na Avenida Brasil, s/n, Centro, João Neiva-ES; EDENILDO RUY, brasileiro, motorista, portador da Carteira de Identidade n° 764.807-ES e inscrito no CPF sob o nº 897.440.557-15, filho de Edes Adão Ruy e de Rita Moro Cappo Ruy, casado sob o regime da comunhão parcial de bens com Cirlene Aparecida Silvério Da Silva Ruy, brasileira, agente de saúde, portadora da Carteira de Identidade de n° 929.247-ES e inscrita no CPF sob o n° 962.006.427-53, filha de Geraldo Sivério da Silva e de Leny Passos, residentes Rigueti, 196, Centro, João Neiva-ES, todos representado por seu advogado constituído, com procuração em anexo, com escritório à Av. Presidente Vargas n° 109, Ed. Scopel, Sala 203, Centro, João Neiva-ES, CEP 29.680-000, para exame de interessados, requerimento, Ata Notarial, Planta, Memorial Descritivo e demais documentos relativo ao Processo de USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL (administrativo), de um imóvel denominado como um lote de terreno urbano, situado na Rua Graciliano Matias, Nº 167, São Carlos I, Joao Neiva - ES, Cep. 29680-000, com área territorial de 242,76 M², (duzentos e quarenta e dois metros e setenta e seis centímetros quadrados), certo e delimitado, conforme Planta de Situação do Imóvel, Geo-referenciada em anexo, com as seguintes medidas confrontações: 12,03 metros de frente, confrontando-se coma Rua João Lazarini, 12,14 metros de fundos, confrontando-se com o Sr. Mayk Charles Costa; 20,22 metros do lado esquerdo confrontando-se com a Rua Graciliano Matias e 19,97 metros do lado direito, confrontando-se com o Sra. Janaina Ramos Bozi Barbosa, matriculado sob o n.º 2550 do Livro 2, do RGI de João Neiva – ES. Cópias do requerimento, planta da situação / localização do imóvel, memorial descritivo, certidão da matrícula, parte integrante da documentação protocolada ficam depositados nesta serventia. Cientes os interessados de que o prazo para se manifestarem é de 15 (quinze) dias, a contar da data da publicação. Para a concordância ou discordância expressa não sendo necessário a assistência de advogado, devendo estas serem manifestadas diretamente nesta Serventia, localizada na Rua Fortunato Afonso Tessarolo, n.º 30, Centro, João Neiva – ES, no horário de 9:00 as 18:00 horas. Dado e passado nesta Comarca de João Neiva – ES, 22 de Dezembro de 2021. Rosilda Demoner de Lima (registradora)



CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE JOÃO NEIVA/ES ROSILDA DEMONER DE LIMA Oficiala Rua Fortunato Afonso Tessarolo, n° 30, Triângulo, João Neiva/ES - (27)3258-1940 E D I T A L - Usucapião Extrajudicial Rosilda Demoner de Lima, Titular do Cartório do 1.º Ofício da Comarca de João Neiva – ES, por nomeação na forma da Lei, etc... FAZ SABER, a quantos este virem ou dele conhecimento tiverem ou interessar que, de acordo com § 4.º do art. 216-A, da Lei n.º 6015/73, foram protocolados nesta serventia, sob o n.º 7149 por JORGE SELVATICI LOUREIRO, de nacionalidade brasileira, empresário, portador da Carteira de Identidade n° 517.855 SSP/ES, conforme consta na Carteira Nacional de Habilitação n° 02098225466- Detran/ ES, expedida aos 03 de agosto de 2017 e do CPF/MF n° 576.812.527-20, natural de João Neiva/ES, nascido aos 29 de novembro de 1961, filho de Cândido Nunes Loureiro e Giusepina Selvatici Loureiro, telefone de contato n° 27 98145 4400, endereço eletrônico [email protected], casado em data de 26 de setembro de 1987, sob o regime de comunhão Parcial de Bens com CLERIA RAMPINELLI LOUREIRO, de nacionalidade brasileira, empresária, portadora da Carteira de Identidade n° 861.200 SSP/ES, conforme consta na Carteira Nacional de Habilitação n° 00545982272 – Detran/ES, espedida aos 13 de dezembro de 2016, natural de João Neiva/ES, nascida aos 18 de fevereiro de 1968, filha de Antenor Rampinelli e Mercedes Maria Correia Rampinelli, telefone de contato n° 27 981229737, endereço eletrônico [email protected], residentes e domiciliados na Rua Domingos Antonio Guzzo n° 83, Santa Luzia, João Neiva/ES CEP 29680-000 e CÂNDIDO SELVATICI LOUREIRO, de nacionalidade brasileira, empresário, portador da Carteira de Identidade n° 387 952 SSP/ES, conforme consta na Carteira Nacional de Habilitação n° 02647884500 – Detran/ES, expedida aos 24 de abril de 2018 e do CPF/MF n° 480.674.157-49, natural de Aracruz – ES, nascido aos 21 de novembro de 1957, filho de Candido Nunes Loureiro e Josefina Selvatici Loureiro, telefone de contato n° 27 99622 5810 e endereço eletrônico [email protected]. Casado em data de 02 de maio de 1992, sob o regime de comunhão Parcial de Bens com ROSIANE RODRIGUES CORREIA LOUREIRO, de nacionalidade brasileira, empresária, portador da Carteira de Identidade n° 1141 083 SPTC/ES, conforme consta na Carteira Nacional de Habilitação n° 00990043035 – Detran/ES, expedida aos 27 de novembro de 2014, natural de Vitória/ES , nascida aos 19 de abril de 1973, filha de Algeu Cuzzuol Correia e Dilma Rodrigues Correia, telefone de Contato n° 27 98117 1885, endereço eletrônico [email protected], residentes e domiciliados na Rua Cesar Augusto Sarcinelli, n° 233, Centro, João Neiva/ES, CEP 29680-000, para exame de interessados, requerimento, Ata Notarial, Planta, Memorial Descritivo e demais documentos relativo ao Processo de USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL (administrativo), de um imóvel urbano que mede a área 1.951,20 M² (hum mil novecentos e cinquenta e um metros, vinte centímetros quadrados), situado na Av. Presidente Getúlio Vargas, Centro, Cidade de João Neiva /ES, município e Comarca do mesmo nome, contendo uma edificação antiga, para uso residencial, n° 74 com área construída de 105,86m², de alvenaria, com nove cômodos, sendo uma sala de estar, sala de TV, quatro quartos, copa cozinha, banheiro e uma varanda na frente, piso parte de madeira e parte de cerâmica, forro de madeira, coberta com telhas, com instalações elétricas e hidro- sanitária, inscrita no Cadastro Imobiliário da Prefeitura sob os n° 12.008.128.001 e 12.008.0128.002 e outra edificação também antiga, para uso comercial, n° 80, com área construída de 82,50m², de alvenaria, com quatro cômodos e banheiro, piso parte de cerâmica e parte de cimento liso, parte forrada com madeira e parte não forrada, coberta com telhas, com instalações elétrica e hidro – sanitária, estando a posse registrada no Cartório de Títulos e Documentos de João Neiva. Cópias do requerimento, planta da situação / localização do imóvel, memorial descritivo, certidão da matrícula, parte integrante da documentação protocolada ficam depositados nesta serventia. Cientes os interessados de que o prazo para se manifestarem é de 15 (quinze) dias, a contar da data da publicação. Para a concordância ou discordância expressa não sendo necessário a assistência de advogado, devendo estas serem manifestadas diretamente nesta Serventia, localizada na Rua Fortunato Afonso Tessarolo, n.º 30, Centro, João Neiva – ES, no horário de 9:00 as 18:00 horas. Dado e passado nesta Comarca de João Neiva – ES, 27 de Dezembro de 2021. Rosilda Demoner de Lima (registradora)

