Arquivos & Anexos
Cartórios - 18/11/20
CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA-ES Acham-se neste Cartório, sito Rua Capitão Antero Faria, 306 - Centro, Conceição da Barra - ES, título (s) de responsabilidade da (s) seguinte (s) pessoa (s): NELITO BISPO DOS SANTOS CPF: 134.500.345-53 TECNOCALCO TECNOLOGIA DE CALCO LTDA CNPJ: 35.269.419/0001-28 VALDENICE PAULA PEREIRA GOMES CPF: 053.352.517-94 JESICA CRISTINA DO PRADO CPF: 145.425.217-02 TATIANE NASCIMENTO CASSIANO CPF: 129.088.337-86 MARGARIDA DA SILVA CPF: 120.053.317-83 NEUZA CARDOSO CPF: 076.490.647-00 ZIOMAR DA CONCEICAO PEREIRA CPF: 044.563.096-52 JOAO BATISTA DA CONCEICAO TRINDADE CPF: 832.792.377-34 VALDETE VASCONCELLOS DE AZEVEDO CPF: 105.760.547-63 ERMITA JESUS DOS SANTOS CPF: 074.973.867-78 HUMBERTO CASTRO PEREIRA CPF: 015.273.837-17 BENEDITO VIEIRA DA CUNHA CPF: 073.415.307-40 PAULO SERGIO BARBOSA SILVA CPF: 903.738.476-53 MARIA APARECIDA DOS SANTOS ALVES CPF: 084.443.267-98 ADELIDIA MARIA DA CONCEICAO SILVA CPF: 101.249.457-83 RICARDO LEMOS BATISTA CPF: 008.573.884-01 JORGE SEVERO CPF: 109.751.667-94 HENRIQUE DA COSTA LIMA CPF: 100.060.677-51 Por não ter sido possível encontrá-la (s), intimo-a (s) para os fins de direito, e não sendo atendida a presente até o dia 18 de novembro de 2020, notifico-a (s) do protesto. Conceição da Barra - ES, 17 de novembro de 2020. GABRIEL ABEL DE ALMEIDA SERRA VALIATI Oficial Substituto