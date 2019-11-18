Cartórios - 18/11/19
Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona - Serra - ES - Comarca da Capital ELISABETH BERGAMI ROCHA Oficiala e Tabeliã Acham-se neste Cartório, sito à Rua Major Pissarra, 196 - Centro - Serra - ES, CEP 29176-020,Telefone (27) 3064-7250, Horário de Atendimento das 09:00 as 18:00 hs, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: NOME QUANT. TÍTULOS DOCUMENTOS MIRAX COMERCIO E CONFECCOES LTDA ME 2 CNPJ: 09.020.226/0001-29 NOSSO MINIMERCADO EIRELI - EPP 2 CNPJ: 11.507.146/0001-44 R BLANK - ME 1 CNPJ: 39.326.533/0001-01 SIRLANE RIBEIRO 1 CPF: 132.708.717-08 VALDINEI HENRIQUE DE SOUZA 1 CPF: 096.639.727-42 Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os devidos fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia terça-feira, 19 de novembro de 2019, notifica-as do protesto. Serra, ES, segunda-feira, 18 de novembro de 2019. ELISABETH BERGAMI ROCHA - Oficiala e Tabeliã ADIC SERVICE LTDA ME - CNPJ: 26.141.900/0001-42 Protocolo: 1121917 ANDREIA OLIVEIRA QUARESMA - CPF: 079.915.057-66 Protocolo: 1121936 ANTOMIO CARLOS VAHL GOVEIA - CPF: 321.191.780-20 Protocolo: 1121811 ASSISTEMAQ ASSISTENCIA TECNICA MANUTENCOES E - CNPJ: 17.974.208/0001-04 Protocolo: 1121975 ATUAL MODULADOS LTDA - ME - CNPJ: 07.323.332/0001-56 Protocolos: 1121937, 1121938 BELA FORMA CABELO E CORPO LTDA ME - CNPJ: 18.860.424/0001-91 Protocolo: 1121939 CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA FARIA - CPF: 054.079.177-69 Protocolo: 1121935 CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES A/B DIRIJA - CNPJ: 06.069.210/0001-12 Protocolos: 1121933, 1121934 CENTRO UNIVERSO DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENT - CNPJ: 05.112.395/0002-19 Protocolo: 1121943 COLIBRIR MONTAGENS LTDA ME - CNPJ: 13.998.724/0001-18 Protocolo: 1121954 COMERCIAL SUPERAUDIO LTDA - CNPJ: 39.800.339/0012-60 Protocolo: 1121947 COMERCIAL SUPERAUDIO LTDA - CNPJ: 39.800.339/0036-38 Protocolos: 1121940, 1121941 EUGENIO THOMPSON - CPF: 364.085.147-15 Protocolo: 1121968 FARMACIA E DROGARIA ZARDONASCIMENTO LTDA ME - CNPJ: 06.322.990/0001-60 Protocolo: 1121971 IVAN MALINI - ME - CNPJ: 32.401.945/0001-01 Protocolo: 1121960 LAKIBEL LTDA - CNPJ: 23.748.759/0011-24 Protocolos: 1121951, 1121952 LR DISTRIBUIDORA DE SOM, ACESSORIOS E PECAS - CNPJ: 08.611.343/0001-02 Protocolo: 1121966 N & F ASSISTENCIA 24 HORAS EIRELI ME - CNPJ: 02.939.365/0001-01 Protocolo: 1121979 PLACIDO ALMEIDA SOUSA 46220917 - CNPJ: 12.513.790/0001-98 Protocolo: 1121818 RECANTO DO GAUCHO LTDA ME - CNPJ: 16.569.553/0001-08 Protocolo: 1121932 REVEST PLASTICOS E TECIDOS LTDA - CNPJ: 15.007.945/0001-02 Protocolo: 1121948 RODRIGO GONCALVES DE SOUZA ME - CNPJ: 13.305.176/0001-01 Protocolo: 1121946 SCHEILA DA COSTA NASCIMENTO - CNPJ: 30.168.398/0001-30 Protocolo: 1121815 TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFO - CNPJ: 08.351.293/0002-44 Protocolos: 1121930, 1121931 VIFAC METALMECANICA LTDA ME - CNPJ: 04.475.692/0001-85 Protocolo: 1121953 VILSIMAR LOPES CORDEIRO - CPF: 100.885.017-95 Protocolo: 1121862 VITOR L F FURTADO - ME - CNPJ: 20.236.603/0001-02 Protocolos: 1121956, 1121957 CARTORIO DO 1º OFICIO DA 2ª ZONA DA SERRA Acham-se neste cartório, sito a Av. Eudes Scherrer de Souza, nº 1.350, Cep: 29165-680 - Laranjeiras, Serra - ES, Tel: (27) 3038-7954, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: Protesto Especial Falimentar CLARATEX COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - CNPJ: 05.373.798/0002-11 Protocolo: 1121871 Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 19 de Novembro de 2019, notifico-as do protesto. Serra, 14 de Novembro de 2019 ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO - Tabeliã e Oficiala site: www.cartorioserra.com.br Expediente: 09:00 às 18:00