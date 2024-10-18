Cartórios - 18/10/2024

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO RETIFICAÇÃO DE ÁREA (Artigo 213 da Lei 6.015/73) O Cartório do 2º Ofício de Registro Geral de Imóveis e Anexos da Comarca de Guarapari/ES, por seu Oficial Titular o Sr. Taine Guilherme de Moreno, faz saber a quem deste vier a tomar conhecimento que por este Edital e na forma do disposto no artigo 213, § 3º, da Lei nº 6.015/73, com as modificações que foram introduzidas pela Lei nº 10.931/04, FICA NOTIFICADO O SR. HILARIÃO MADEIRA DE SÁ, BRASILEIRO, NASCIDO EM 21/03/1955, CPF 470.887.107-49, COM ENDEREÇO NA RUA MONAZITA, N° 13, BAIRRO BAIRRO PRAIA DE SANTA MÔNICA, GUARAPARI/ES, proprietário do Lote 12, da Quadra 82, integrante do Loteamento denominado Bairro Praia de Santa Mônica, nesta Cidade, para que na qualidade de confrontante do Lote 001, da Quadra 82, integrante do Loteamento denominado Bairro Praia de Santa Mônica, nesta Cidade, possa no prazo de 15 (quinze) dias manifestar sua anuência ou apresentar impugnação fundamentada referente ao requerimento formulado por Raiany Astori Buback, relativo a retificação de área do Lote 01, da Quadra 82, integrante do Loteamento denominado Bairro Praia de Santa Mônica, nesta Cidade de Guarapari/ES, matrícula de n° 31.557, com a seguinte descrição: inicia-se a descrição deste perímetro no ponto 01, de coordenadas N 7.719.394,29 me E 348.598,36 m; deste segue confrontando com lote 12, com azimute de 155°38’21,30”, por uma distância de 27,75 m, até o ponto 02, de coordenadas N 7.719.369,01 m e E 348.609,80 m; deste segue confrontando com Rua Monazita, com azimute de 249°17’38,33”, por uma distância de 16,45 m, até o ponto 03, de coordenadas N 7.719.363,19 m e E 348.594,41 m; deste segue com azimute de 252°08’44,10”, por uma distância de 8,46 m, até o ponto 04, de coordenadas N 7.719.360,60 m e E 348.586,36 m; deste segue com azimute de 251°29’40,16, por uma distância de 1,90 m, até o ponto 05, de coordenadas N 7.719.359,99 m e E 348.584,56 m; deste segue com azimute de 258°24’21,93, por uma distância de 1,35 m, até o ponto 06, de coordenadas N 7.719.359,72 m e E 348.583,24 m; deste segue com azimute de 265°11’31,37, por uma distância de 2,12 m, até o ponto 07, de coordenadas N 7.719.359,55 m e E 348.581,13 m; deste segue com azimute de 269°12’29,69, por uma distância de 2,37 m, até o ponto 08, de coordenadas N 7.719.359,51 m e E 348.578,76 m; deste segue com azimute de 275°40’30,67, por uma distância de 1,60 m, até o ponto 09, de coordenadas N 7.719.359,67 m e E 348.577,17 m; deste segue com azimute de 290°32’06,41, por uma distância de 1,93 m, até o ponto 10, de coordenadas N 7.719.360,35 m e E 348.575,36 m; deste segue com azimute de 303°07’31,33, por uma distância de 0,63 m, até o ponto 11, de coordenadas N 7.719.360,69 m e E 348.574,83 m; deste segue com azimute de 308°21’53,56, por uma distância de 2,14 m, até o ponto 12, de coordenadas N 7.719.362,02 m e E 348.573,15 m; deste segue com azimute de 303°40’08,19, por uma distância de 1,20 m, até o ponto 13, de coordenadas N 7.719.362,69 m e E 348.572,15 m; deste segue confrontando com lote 02, com azimute de 39°39’36,30, por uma distância de 19,98 m, até o ponto 14, de coordenadas N 7.719.378,07 m e E 348.584,90 m; deste segue com azimute de 39°39’36,30, por uma distância de 21,08 m, até o ponto 01, onde teve inicio essa descrição, com a área de 620,44 Metros Quadrados, e o perímetro de 108,95 metros. Ficando esclarecido que presumir-se-á a anuência do notificado que deixar de apresentar impugnação no prazo acima estabelecido. Guarapari/ES, 09 de outubro de 2.024. Cartório do 2º Ofício de Registro Geral de Imóveis de Guarapari/ES. Taine Guilherme de Moreno. O Oficial.

