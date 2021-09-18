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Cartórios - 18/09/2021

Sábado

Publicado em 18 de Setembro de 2021 às 01:00

Publicado em 

18 set 2021 às 01:00

Arquivos & Anexos

18-09-21 - CARTORIOS.pdf

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Cartórios - 18/09/2021

EDITAL DE INTIMAÇÃO Através do presente edital torna-se público que tramita pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião no 1º Ofício de Registro de Imóveis de Santa Leopoldina – ES, sob o protocolo nº 36.509, com os seguintes dados: REQUERENTE: ALBERTO GUSTAVO BARTH; IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: “uma área de terras, medindo aproximadamente 13,2 hectares, situados no lugar denominado “Rio Bonito”, Distrito da Sede deste município de Santa Leopoldina – ES, sendo 06 ha. (seis hectares) registrado sob o número 02/2.374, do Livro 2, do serviço de Registro de Imóveis, pertencente à GUSTAVO BARTH e 7,2 ha. de área de posse.. MATRÍCULA/TRANSCRIÇÃO: Matrícula 2.374 do Livro 2. TITULARES DE DIREITOS REAIS E DE OUTROS DIREITOS REGISTRADOS E AVERBADOS NA MATRICULA DO IMÓVEL USUCAPIENDO: GUSTAVO BARTH. CONFRONTANTES: Martinho Francisco Hoffman, Osvaldo João Belard, Robson Schaeffer e Joaquim Schaeffer, e Sebastião Jorge Macedo. MODALIDADE DE USUCAPIÃO: Usucapião Extrajudicial Extraordinária. TEMPO DE POSSE ALEGADO PELO REQUERENTE: há mais de 34 (trinta e quatro) anos, sobre o imóvel acima descrito. Pelo presente Edital de Intimação, ficam terceiros eventualmente interessados para se manifestarem em relação ao pedido de usucapião, apresentando impugnação escrita diretamente no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Santa Leopoldina – ES, com as razões da sua discordância, no prazo de 15 (quinze) dias corridos contados após o transcurso de 20 (vinte) dias desta publicação, ficando advertidos de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. Maiores informações sobre o pedido feito podem ser obtidas no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Santa Leopoldina – ES, situado na Rua Bernardino Monteiro, nº 77, Centro, Santa Leopoldina-ES, ou pelo telefone: (27) 3266-1058. Aos Dezessete Dias do Mês de Setembro do Ano de Dois Mil e Vinte e Um (17/09/2.021).Cristhiano Souza Pimentel - Oficial de Registro de Imóveis.

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