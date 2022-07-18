Cartórios - 18/07/2022

Comarca de Pinheiros-ES Registro Geral de Imóveis, Protesto, Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil das Pessoas Jurídicas Adriana Lucia de Souza - OFICIALA E D I T A L INTIMAÇÃO (S.F.I. – LEI 9.514 de 20/11/97) Dra. ADRIANA LUCIA DE SOUZA, Oficiala do Cartório do 1º Ofício Pinheiros - ES, vêm a requerimento da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, nos termos do Art. 26 da Lei 9.514/97, INTIMAR o Sr. ROSILEA SILVA FELICIO – CPF/MF nº. 001.746.567-26, ora proprietária do imóvel situado na Rua José Soares de Brito, 120, Nova Canaã, Pinheiros-ES, a fim de que compareça a esta Serventia, NO PRAZO DE 15 DIAS, contados da presente publicação, para liquidar as prestações vencidas e as que se vencerem até a data do pagamento, acrescidas dos juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, previstos no parágrafo primeiro do citado artigo, sob pena de ser promovida a CONSOLIDAÇÃO PLENA DA PROPRIEDADE em nome do Credor Fiduciário (CAIXA ECONOMICA FEDERAL). (CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE ISOLADA E MÚTUO COM OBRIGAÇÕES, BAIXA DE GARANTIA E CONSTITUIÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PROGRAMA CARTA DE CRÉDITO INDIVIDUAL - FGTS N° 8.4444.0452894-6, de 10 de setembro de 2013 – Matrícula do Imóvel n° 4552 Livro 2, desta serventia). A presente INTIMAÇÃO está sendo feita por Edital, em virtude da fiduciante encontrar-se em lugar incerto. Pinheiros – ES, 13 de julho de 2022. ADRIANA LUCIA DE SOUZA Oficiala Horário de funcionamento: 09h às 18h. Avenida Agenor Luiz Heringer, nº. 602 – Centro – CEP 29980-000 – PINHEIROS ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Tel.: (27) 3765-1639 Cel.: (27) 99920-1639 – [email protected] Comarca de Pinheiros-ES Registro Geral de Imóveis, Protesto, Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil das Pessoas Jurídicas Adriana Lucia de Souza - OFICIALA E D I T A L INTIMAÇÃO (S.F.I. – LEI 9.514 de 20/11/97) Dra. ADRIANA LUCIA DE SOUZA, Oficiala do Cartório do 1º Ofício Pinheiros - ES, vêm a requerimento da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, nos termos do Art. 26 da Lei 9.514/97, INTIMAR o Sr. DENILZA DE JESUS SANDARHUS – CPF/MF nº. 124.175.207-96, ora proprietária do imóvel situado na Rua das Rosas, 59, Pinheirinho, Pinheiros-ES, a fim de que compareça a esta Serventia, NO PRAZO DE 15 DIAS, contados da presente publicação, para liquidar as prestações vencidas e as que se vencerem até a data do pagamento, acrescidas dos juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, previstos no parágrafo primeiro do citado artigo, sob pena de ser promovida a CONSOLIDAÇÃO PLENA DA PROPRIEDADE em nome do Credor Fiduciário (CAIXA ECONOMICA FEDERAL). (CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE TERRENO E MÚTUO COM OBRIGAÇÕES E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PROGRAMA, CARTA DE CRÉDITO INDIVIDUAL – FGTS - MINHA CASA, MINHA VIDA N° 8.4444.0673402-0 de 12 de agosto de 2014 – Matrícula do Imóvel n° 5364 Livro 2, desta serventia). A presente INTIMAÇÃO está sendo feita por Edital, em virtude da fiduciante encontrar-se em lugar incerto. Pinheiros – ES, 13 de julho de 2022. ADRIANA LUCIA DE SOUZA Oficiala Horário de funcionamento: 09h às 18h. Avenida Agenor Luiz Heringer, nº. 602 – Centro – CEP 29980-000 – PINHEIROS ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Tel.: (27) 3765-1639 Cel.: (27) 99920-1639 – [email protected] Comarca de Pinheiros-ES Registro Geral de Imóveis, Protesto, Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil das Pessoas Jurídicas Adriana Lucia de Souza - OFICIALA E D I T A L INTIMAÇÃO (S.F.I. – LEI 9.514 de 20/11/97) Dra. ADRIANA LUCIA DE SOUZA, Oficiala do Cartório do 1º Ofício Pinheiros - ES, vêm a requerimento da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, nos termos do Art. 26 da Lei 9.514/97, INTIMAR o Sr. JONATA MAIK AGUIAR TAVORA – CPF/MF nº. 110.699.897-97 e Sra. TACIANA DOS SANTOS TAVORA – CPF/MF n.º 110.409.507-60, ora proprietários do imóvel situado na Rua Luiz Alves, 16, Niterói, Pinheiros-ES, a fim de que compareça a esta Serventia, NO PRAZO DE 15 DIAS, contados da presente publicação, para liquidar as prestações vencidas e as que se vencerem até a data do pagamento, acrescidas dos juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, previstos no parágrafo primeiro do citado artigo, sob pena de ser promovida a CONSOLIDAÇÃO PLENA DA PROPRIEDADE em nome do Credor Fiduciário (CAIXA ECONOMICA FEDERAL). (CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE ISOLADA E MÚTUO COM OBRIGAÇÕES E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PROGRAMA, CARTA DE CRÉDITO INDIVIDUAL – FGTS - MINHA CASA, MINHA VIDA N° 8.4444.0685474-3 de 25 de julho de 2014 – Matrícula do Imóvel n° 5338 Livro 2, desta serventia). A presente INTIMAÇÃO está sendo feita por Edital, em virtude dos fiduciantes se encontrarem em lugar incerto. Pinheiros – ES, 13 de julho de 2022. ADRIANA LUCIA DE SOUZA Oficiala Horário de funcionamento: 09h às 18h. Avenida Agenor Luiz Heringer, nº. 602 – Centro – CEP 29980-000 – PINHEIROS ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Tel.: (27) 3765-1639 Cel.: (27) 99920-1639 – [email protected]