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Cartórios - 18/05/2022

Quarta-feira

Publicado em 18 de Maio de 2022 às 01:00

Publicado em 

18 mai 2022 às 01:00

Arquivos & Anexos

18-05-22 - CARTORIOS.pdf

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Cartórios

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE JAGUARÉ REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS Bel. Rômolo José Dagostini Oficial EDITAL DE INTIMAÇÃO Bel. Rômolo José Dagostini, Oficial titular do Cartório de Registro Geral de Imóveis da Comarca de Jaguaré-ES, por nomeação na forma da Lei, no uso de suas atribuições, etc... Em cumprimento ao disposto no §4º do Art. 26, da Lei 9.514/97, vem através do presente, INTIMAR WARTICREIA ZIVIANI SEGANTINI – CPF: 097.507.267-66, para pagamento das prestações vencidas do Contrato nº 844440024330, garantido por Alienação Fiduciária do imóvel situado na R. Valdemar Medeiros, nº 532, Tereza Alto, Jaguaré - ES, no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados a partir da 3º publicação deste Edital, junto a este Cartório, situado na Rua Tancredo de Almeida Neves, nº 444, Centro, Jaguaré-ES. O não pagamento poderá ensejar a consolidação da propriedade em favor da Credora Fiduciária – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, nos termos do Art. 26, caput, do mesmo diploma legal. Jaguaré-ES, 11/05/2022. Rômolo José Dagostini Oficial

 CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE JAGUARÉ REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS Bel. Rômolo José Dagostini Oficial EDITAL DE INTIMAÇÃO Bel. Rômolo José Dagostini, Oficial titular do Cartório de Registro Geral de Imóveis da Comarca de Jaguaré-ES, por nomeação na forma da Lei, no uso de suas atribuições, etc... Em cumprimento ao disposto no §4º do Art. 26, da Lei 9.514/97, vem através do presente, INTIMAR PAULIANA DE SOUZA PALMARES – CPF: 155.963.137-69, para pagamento das prestações vencidas do Contrato nº 844442259327, garantido por Alienação Fiduciária do imóvel situado na R. Cel. Dr. Israel V. Ferreira, 216, Lt38, QdE, Irmã Tereza Altoé, Residencial R, Jaguaré-ES, no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados a partir da 3º publicação deste Edital, junto a este Cartório, situado na Rua Tancredo de Almeida Neves, nº 444, Centro, Jaguaré-ES. O não pagamento poderá ensejar a consolidação da propriedade em favor da Credora Fiduciária – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, nos termos do Art. 26, caput, do mesmo diploma legal. Jaguaré-ES, 11/05/2022. Rômolo José Dagostini Oficial

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