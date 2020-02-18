Cartórios - 18/02/2020
CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA-ES Acham-se neste Cartório, sito Rua Capitão Antero Faria, 306 - Centro, Conceição da Barra - ES, título (s) de responsabilidade da (s) seguinte (s) pessoa (s): PANIFICADORA COLATINA LTDA ME - CNPJ: 03.014.047/0001-00 Por não ter sido possível encontrá-la (s), intimo-a (s) para os fins de direito, e não sendo atendida a presente até o dia 18 de fevereiro de 2020, notifico-a (s) do protesto. Conceição da Barra - ES, 17 de fevereiro de 2020. MARISTELA DE ALMEIDA SERRA Tabeliã
Acham-se neste Cartório, sito à Av. Eudes Scherrer de Souza, 1350, Laranjeiras, Serra - ES, Títulos de responsabilidade das seguintes pessoas:
ASCON CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 20.098.797/0001-19 Protocolo: 1137489
EMERSON DA SILVA ENTREGAS RAPIDAS ME - 26.488.776/0001-96 Protocolos: 1137416,1137419
FABRICIO BINDA LIRIO - 080.281.437-92 Protocolo: 1137393
FANELI DE OLIVEIRA MATERIAL DE CONSTRUCA - 22.881.120/0001-88 Protocolo: 1137448
IMOV DISTRIBUICAO COMERCIO E S - 11.351.429/0003-01 Protocolos: 1137475,1137476,1137477,1137478,1137479,1137482
INOVIX ENGENHARIA EIRELI - 11.991.720/0001-82 Protocolos: 1137510,1137511,1137512
JOSE MARIA DE OLIVEIRA - 337.287.716-00 Protocolo: 1137401
WANUSA GERMANO - 039.265.537-31 Protocolo: 1137499
Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 19 de Fevereiro de 2020, notifico-as do protesto. Serra, 17 de Fevereiro de 2020
ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO - Tabeliã e Oficiala
Acham-se neste Cartório, sito à Rua Major Pissarra, 196 - Centro - Serra - ES, CEP 29176-020,Telefone (27) 3064-7250, Horário de Atendimento das 09:00 as 18:00 hs, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas:
NOME QUANT. TÍTULOS DOCUMENTOS
JOSIANA FERREIRA MARTINS PEZZIN 1 CPF: 088.513.427-33
JULIO MARCELO STABNOW DA SILVA 1 CPF: 014.221.737-98
Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os devidos fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia quarta-feira, 19 de fevereiro de 2020, notifica-as do protesto.
Serra, ES, terça-feira, 18 de fevereiro de 2020.
ELISABETH BERGAMI ROCHA - Oficiala e Tabeliã