Cartórios - 18/01/2020

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA-ES Acham-se neste Cartório, sito Rua Capitão Antero Faria, 306 - Centro, Conceição da Barra - ES, título (s) de responsabilidade da (s) seguinte (s) pessoa (s): RONALDO DE ARAUJO RIBEIRO - CPF: 070.634.997-00 JANE MARCIA SASSO - CPF: 031.143.447-98 NAINARA DE JESUS NONATO PEREIRA - CPF: 096.060.167-81 THIAGO MAGELA GUIMARAES - CPF: 076.797.847-10 VITORIA CRISTINA SANTOS VASCONCELOS CAMPORES - CPF: 015.279.967-27 TARZILIO MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 280.358.526-04 WELLINGTON DELFINO MARTINS - CPF: 120.883.127-57 FARMACIA PRECO BAIXO DE BRACO DO RIO - CNPJ: 19.697.180/0001-30 Por não ter sido possível encontrá-la (s), intimo-a (s) para os fins de direito, e não sendo atendida a presente até o dia 20 de janeiro de 2020, notifico-a (s) do protesto. Conceição da Barra - ES, 17 de janeiro de 2020.