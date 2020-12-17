Cartórios - 17/12/2020

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA-ES Acham-se neste Cartório, sito Rua Capitão Antero Faria, 306 - Centro, Conceição da Barra - ES, título (s) de responsabilidade da (s) seguinte (s) pessoa (s): IZAMARA DOS SANTOS DE OLIVEIRA CPF: 123.094.257-29 ELIANE DA SILVA SANTOS RODRIGUES CPF: 138.810.997-27 JOSE TADEU DE OLIVEIRA CPF: 098.244.134-72 ANTONIO SOUZA ROCHA CPF: 777.861.566-58 NEUZA CARDOSO CPF: 076.490.647-00 JOELITA DE OLIVEIRA CLARA CPF: 015.272.387-09 INFISA INFINITY ITAUNAS AGRICOLA S A CNPJ: 39.403.274/0001-67 BENEDITA CONCEICAO RAMOS CPF: 081.242.157-40 CARLITO PEREIRA DIAS CPF: 015.277.807-16 HUMBERTO CASTRO PEREIRA CPF: 015.273.837-17 NELITO BISPO DOS SANTOS CPF: 134.500.345-53 WENDEL MENDONCA DA SILVA CPF: 082.046.717-09 ROSINEIDE GOMES DE SOUZA DA SILVA CPF: 011.936.595-23 TEREZA JERONIMO CPF: 089.745.457-05 GEAUREO SIMOES BISPO CPF: 093.769.987-07 ELIAS SILVA COSTA CPF: 080.488.387-45 MARTHA FERREIRA DA CONCEICAO CPF: 005.196.437-63 ASSOCIAÇÃO QUILOMBOLA DE PEQUENOS CNPJ: 23.469.329/0001-00 JEFFERSON FIGUEIREDO BONELA CPF: 130.395.137-10 MARIA APARECIDA ALVES DO NASCIMENTO CPF: 109.561.577-77 SCHEILA SILVA SOUZA CPF: 053.253.146-96 JESICA CRISTINA DO PRADO CPF: 145.425.217-02 JORGE SEVERO CPF: 109.751.667-94 Por não ter sido possível encontrá-la (s), intimo-a (s) para os fins de direito, e não sendo atendida a presente até o dia 17 de dezembro de 2020, notifico-a (s) do protesto. Conceição da Barra - ES, 16 de dezembro de 2020. GABRIEL ABEL DE ALMEIDA SERRA VALIATI Oficial Substituto

1° OFICIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE RIO BRANCO/AC Oficiala Registradora Titular Fabiana Faro de Souza Campos Teixeira End.: Avenida Ceará, ne 2.563, Bairro Dom Giocondo. CEP: 69.900-300 Fones: (68) 3301-6277/ 3301-6299 e-mail: [email protected] EDITAL DE NOTIFICAÇÃO  USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL Fabiana Faro de Souza Campos Teixeira, Oficiala do 19 Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Rio Branco Acre, na forma da lei, etc... Faz saber a Isabel Carvalho das Neves, e tantos quantos este edital virem ou dele conhecimento tiverem, que foi protocolado nesta Serventia em 01/06/2020 0 requerimento pelo qual ARAÚJO EMPREENDIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro à Estrada Dias Martins, n° 517, andar superior, sala n° 01, Bairro Jardim de Alah, Rio Branco/AC, inscrita no CNPJ sob o n° 05.274.1558/0001-30, solicitou o reconhecimento do direito de propriedade através da Usucapião extrajudicial, (posse deste 1971. Usucapião extraordinário), nos termos do art. 216-A, da Lei n. 6.015/1973, autuado sob protocolo 106.816 de 01/06/2020, do lote de terra urbano DE INSCRIÇÃO CADASTRAL N° 1001.0056.2105.001, localizado à Rua Cel. Honório Alves das Neves, n° 220, Quadra 56, Lote 2105, Bairro Quinze, neste Município e Comarca, com área total de 5.953,61m2 e perímetro de 334.20m, sendo os limites e confrontantes os confrontantes: pela frente 53,60m com a Rua Cel. Honório Alves; pelo lado direito 113,50m sendo: 29,77m com Altina Maria do Nascimento Ref. Cadastral e 83,73m com OM & CIA EIRELI -- EPP Refe Cadastral N° 1.001.0056.2050.001; pelo lado esquerdo 113,50 sendo: 52,89 com OM & CIA - EIRELI EPP Ref. Cadastral n Q 10,93m com Raimunda Emília Ricardo Pinheiro Ref. Cadastral n g 10,49m Valdelice Carlos Cavalcante Ref. Cadastral .n Q 1.001.0056.1950.001. 9,69m Antônio Carlos Gusmão Ref. Cadastral n° 1.001.0056.1940.001. 15,24m Edjane Pinheiro de Freitas Ref. Cadastral n° 1.001.0056.1930.001; 14,26m Cleyciane Lima da Silva Ref. Cadastral n° 1.001.0056.1909.001; e fundos 53,60m com OM & CIA EIRELI  EPP Ref. Cadastral n Q 1.001.0056.2050.001, oriundo da matrícula 59.069 (SF) do Livro 2, de propriedade de CARLOS ALVES DAS NEVES, portador do CPF 003.202.002-30 e ANTONIA ALVES DAS NEVES. ABERTURA DE MATRICULA/59.069 Em 16 de setembro de 2015. Procede-se a esta averbação. Para fazer constar o seguinte teor: "Número de Ordem: 3.528 anterior 3.513 às fls. 230* Lv. 3-H Data: Vinte e três de agosto de mil novecentos setenta e um. Circunscrição: Distrito de Rio Branco-Acre. Denominação ou rua e uma área de terra medindo cinquenta e três metros e sessenta centímetros de frente ou largura, por 113m e 50 centímetros de fundos ou comprimento, situado na volta da Empresa. Características e confrontações: urna área de terra medindo 53 metros e 60 centímetros de frente ou largura* por 113 metros e 50 centímetros de fundos ou com comprimento, limitando-se: Peta frente* com a rua coronel Honório Alves; pelo lado direito com propriedade dos outorgantes vendedores; pelo lado esquerdo com propriedade do Major Braga ou de quem de direito e pelos fundos com propriedade de Eduardo Pinho ou de quem de direito. Rio Branco, 23 de agosto de 1971. Nome, domicílio e Profissão Adquirente: Luiz Batista Bandeira, brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado nesta cidade, o C.P.F n o 003.235.602. Nome, domicílio Profissão do Transmitente: Carlos Alves das Neves e sua mulher dona Antônia Aves das Neves, ambos brasileiros, residentes e domiciliados nesta cidade. Título: Escritura pública e compra e venda. Forma do Títulos data e Serventuário: Primeiro traslado da escritura pública de compra e venda de 25 de junho de 1971, lavrada nas notas do tabelião Luiz Radomilson Marques, Valor do Contrato: Cr$ 500.00 (quinhentos cruzeiros), Condições do contrato: Sem condições de setembro de 2015. Escrevente. Subcoordenador de Registro _____________ (Jovanny do Nascimento Fogaça) *** Assim sendo, ficam intimados terceiros eventualmente interessados e titulares de direitos reais e de outros direitos em relação ao pedido, apresentando impugnação escrita perante a Oficiala de Registro de Imóveis, (Avenida Ceará, 2563, bairro Dom Giocondo. E mail: [email protected]), com as razões de sua discordância em 15 (quinze) dias corridos a contar da publicação deste, ciente de que, caso não contestado presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelos Requerentes, sendo reconhecida a usucapião extrajudicial, com o competente registro conforme determina a Lei. Rio Branco Acre, 21 de outubro de 2020. A Oficiala, Fabiana Faro de Souza Campos Teixeira.

