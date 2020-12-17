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Cartórios - 17/12/2020
Cartórios
CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA-ES Acham-se neste Cartório, sito Rua Capitão Antero Faria, 306 - Centro, Conceição da Barra - ES, título (s) de responsabilidade da (s) seguinte (s) pessoa (s): IZAMARA DOS SANTOS DE OLIVEIRA CPF: 123.094.257-29 ELIANE DA SILVA SANTOS RODRIGUES CPF: 138.810.997-27 JOSE TADEU DE OLIVEIRA CPF: 098.244.134-72 ANTONIO SOUZA ROCHA CPF: 777.861.566-58 NEUZA CARDOSO CPF: 076.490.647-00 JOELITA DE OLIVEIRA CLARA CPF: 015.272.387-09 INFISA INFINITY ITAUNAS AGRICOLA S A CNPJ: 39.403.274/0001-67 BENEDITA CONCEICAO RAMOS CPF: 081.242.157-40 CARLITO PEREIRA DIAS CPF: 015.277.807-16 HUMBERTO CASTRO PEREIRA CPF: 015.273.837-17 NELITO BISPO DOS SANTOS CPF: 134.500.345-53 WENDEL MENDONCA DA SILVA CPF: 082.046.717-09 ROSINEIDE GOMES DE SOUZA DA SILVA CPF: 011.936.595-23 TEREZA JERONIMO CPF: 089.745.457-05 GEAUREO SIMOES BISPO CPF: 093.769.987-07 ELIAS SILVA COSTA CPF: 080.488.387-45 MARTHA FERREIRA DA CONCEICAO CPF: 005.196.437-63 ASSOCIAÇÃO QUILOMBOLA DE PEQUENOS CNPJ: 23.469.329/0001-00 JEFFERSON FIGUEIREDO BONELA CPF: 130.395.137-10 MARIA APARECIDA ALVES DO NASCIMENTO CPF: 109.561.577-77 SCHEILA SILVA SOUZA CPF: 053.253.146-96 JESICA CRISTINA DO PRADO CPF: 145.425.217-02 JORGE SEVERO CPF: 109.751.667-94 Por não ter sido possível encontrá-la (s), intimo-a (s) para os fins de direito, e não sendo atendida a presente até o dia 17 de dezembro de 2020, notifico-a (s) do protesto. Conceição da Barra - ES, 16 de dezembro de 2020. GABRIEL ABEL DE ALMEIDA SERRA VALIATI Oficial Substituto
1° OFICIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE RIO BRANCO/AC
Oficiala Registradora Titular Fabiana Faro de Souza Campos Teixeira
End.: Avenida Ceará, ne 2.563, Bairro Dom Giocondo. CEP: 69.900-300 Fones: (68) 3301-6277/ 3301-6299 e-mail: [email protected]
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL
Fabiana Faro de Souza Campos Teixeira, Oficiala do 19 Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Rio Branco Acre, na forma da lei, etc...
Faz saber a Isabel Carvalho das Neves, e tantos quantos este edital virem ou dele conhecimento tiverem, que foi protocolado nesta Serventia em 01/06/2020 0 requerimento pelo qual ARAÚJO EMPREENDIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro à Estrada Dias Martins, n° 517, andar superior, sala n° 01, Bairro Jardim de Alah, Rio Branco/AC, inscrita no CNPJ sob o n° 05.274.1558/0001-30, solicitou o reconhecimento do direito de propriedade através da Usucapião extrajudicial, (posse deste 1971. Usucapião extraordinário), nos termos do art. 216-A, da Lei n. 6.015/1973, autuado sob protocolo 106.816 de 01/06/2020, do lote de terra urbano DE INSCRIÇÃO CADASTRAL N° 1001.0056.2105.001, localizado à Rua Cel. Honório Alves das Neves, n° 220, Quadra 56, Lote 2105, Bairro Quinze, neste Município e Comarca, com área total de 5.953,61m2 e perímetro de 334.20m, sendo os limites e confrontantes os confrontantes: pela frente 53,60m com a Rua Cel. Honório Alves; pelo lado direito 113,50m sendo: 29,77m com Altina Maria do Nascimento Ref. Cadastral e 83,73m com OM & CIA EIRELI -- EPP Refe Cadastral N° 1.001.0056.2050.001; pelo lado esquerdo 113,50 sendo: 52,89 com OM & CIA - EIRELI
EPP Ref. Cadastral n Q 10,93m com Raimunda Emília Ricardo Pinheiro
Ref. Cadastral n g 10,49m Valdelice Carlos Cavalcante Ref. Cadastral .n Q
1.001.0056.1950.001. 9,69m Antônio Carlos Gusmão Ref. Cadastral n° 1.001.0056.1940.001. 15,24m Edjane Pinheiro de Freitas Ref. Cadastral n° 1.001.0056.1930.001; 14,26m Cleyciane Lima da Silva Ref. Cadastral n° 1.001.0056.1909.001; e fundos 53,60m com OM & CIA EIRELI EPP Ref. Cadastral n Q 1.001.0056.2050.001, oriundo da matrícula 59.069 (SF) do Livro 2, de propriedade de CARLOS ALVES DAS NEVES, portador do CPF 003.202.002-30 e ANTONIA ALVES DAS NEVES.
ABERTURA DE MATRICULA/59.069 Em 16 de setembro de 2015. Procede-se a esta averbação. Para fazer constar o seguinte teor: "Número de Ordem: 3.528 anterior 3.513 às fls. 230* Lv. 3-H Data: Vinte e três de agosto de mil novecentos setenta e um. Circunscrição: Distrito de Rio Branco-Acre. Denominação ou rua e uma área de terra medindo cinquenta e três metros e sessenta centímetros de frente ou largura, por 113m e 50 centímetros de fundos ou comprimento, situado na volta da Empresa. Características e confrontações: urna área de terra medindo 53 metros e 60 centímetros de frente ou largura* por 113 metros e 50 centímetros de fundos ou com comprimento, limitando-se: Peta frente* com a rua coronel Honório Alves; pelo lado direito com propriedade dos outorgantes vendedores; pelo lado esquerdo com propriedade do Major Braga ou de quem de direito e pelos fundos com propriedade de Eduardo Pinho ou de quem de direito.
Rio Branco, 23 de agosto de 1971. Nome, domicílio e Profissão Adquirente: Luiz Batista Bandeira, brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado nesta cidade, o C.P.F n o 003.235.602. Nome, domicílio Profissão do Transmitente: Carlos Alves das Neves e sua mulher dona Antônia Aves das Neves, ambos brasileiros, residentes e domiciliados nesta cidade. Título: Escritura pública e compra e venda. Forma do Títulos data e Serventuário: Primeiro traslado da escritura pública de compra e venda de 25 de junho de 1971, lavrada nas notas do tabelião Luiz Radomilson Marques, Valor do Contrato: Cr$ 500.00 (quinhentos cruzeiros), Condições do contrato: Sem condições de setembro de 2015. Escrevente. Subcoordenador de Registro _____________ (Jovanny do Nascimento Fogaça) ***
Assim sendo, ficam intimados terceiros eventualmente interessados e titulares de direitos reais e de outros direitos em relação ao pedido, apresentando impugnação escrita perante a Oficiala de Registro de Imóveis, (Avenida Ceará, 2563, bairro Dom Giocondo. E mail: [email protected]), com as razões de sua discordância em 15 (quinze) dias corridos a contar da publicação deste, ciente de que, caso não contestado presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelos Requerentes, sendo reconhecida a usucapião extrajudicial, com o competente registro conforme determina a Lei. Rio Branco Acre, 21 de outubro de 2020. A Oficiala, Fabiana Faro de Souza Campos Teixeira.