Cartórios - 17/11/2022

EDITAL DE CIÊNCIA/NOTIFICAÇÃO DE PEDIDO DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL DE TERCEIROS INTERESSADOS
OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DE MUCURICI-ES
EDITAL DE INTIMAÇÃO EM PROCEDIMENTO DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL- PARA CIÊNCIA E CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS
EDITAL DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL- Protocolo nº 17936
JOSÉ FERREIRA DA SILVA, Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Mucurici-ES, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos aqueles que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, aos AUSENTES, DESCONHECIDOS, EVENTUAIS INTERESSADOS, SEUS CÔNJUGES E/OU SUCESSORES, que na forma do art. 216-A, da Lei nº 6.015/1973 e Provimento n. 65/2017 do Conselho Nacional da Justiça foi apresentado o pedido de RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUCAPIÃO, formulado por ELNICE RODRIGUES DE ALMEIDA, brasileira, maior, capaz, aposentada, viúva, não convivente em união estável, inscrita no CPF 069.111.747-08, filha de José Rodrigues Pinheiro e Altamira Rodrigues de Oliveira, natural de Mucurici-ES, nascida aos 01/09/1946, residente e domiciliada à Rua Benjamim Mendes de Souza, 251, centro no distrito de Itabaiana, Município de Mucurici, tendo por objeto o imóvel que assim se descreve e caracteriza: Imóvel Rural situado no Córrego do Santaninha, no Distritto de Itabaiana, Município e Comarca de Mucurici-ES, medindo a área 5.9651ha, limitando-se pelos diversos lados com Airson de Eugenio Freitas e irmãos e Claudivaldo Mendes de Souza anteriormente de propriedade de WERNNER NUNES VEIGA e GUINTER NUNES VEIGA - Matrícula nº 2901 do Livro 2). O requerente pleiteia o reconhecimento da USUCAPIÃO ORDINÁRIA, prevista no art. 1.242 do Código Civil, alegando a posse do imóvel por si há mais de 14 anos, somadas aos seus antecessores ultrapassa 20 (vinte) anos, com justo título, de posse contínua, ininterrupta, mansa e pacífica, com animus domini, exercida a justo título e boa-fé. O requerimento e a documentação completa que o acompanha permanecerão à disposição dos interessados para exame nesta serventia, que funciona à Rua Zelita Ribeiro de barros nº 05 Bairro Planalto, Mucurici-ES no horário das 9:00 às 18:00 horas, de segunda a sexta-feira, fone (27) 3751-1412, Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias corridos a contar da data de cada uma das duas publicações deste edital, sem que haja a apresentação de impugnação escrita, com as razões da discordância, será presumida a anuência ao pedido de reconhecimento da usucapião, e ensejará o seu imediato registro em nome do requerente, como previsto no art. 216-A, § 6º, da Lei nº 6.015/1973. E, para que chegue ao conhecimento de todos aqueles eventualmente interessados e para que no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital. Mucurici-ES 16 de Novembro de 2022. Ao Oficial, José Ferreira da Silva.