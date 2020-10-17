Cartórios - 17/10/2020

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA-ES Acham-se neste Cartório, sito Rua Capitão Antero Faria, 306 - Centro, Conceição da Barra - ES, título (s) de responsabilidade da (s) seguinte (s) pessoa (s): JULIANA NOGUEIRA GASPARINI - CPF: 302.381.338-85 Por não ter sido possível encontrá-la (s), intimo-a (s) para os fins de direito, e não sendo atendida a presente até o dia 19 de outubro de 2020, notifico-a (s) do protesto. Conceição da Barra - ES, 16 de outubro de 2020. GABRIEL ABEL DE ALMEIDA SERRA VALIATI Oficial Substituto