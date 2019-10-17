Cartórios - 17/10/19

Publicado em 17 de outubro de 2019 às 00:00
- Atualizado há 6 anos
Tamanho de arquivo: 696kb
Cartórios
CARTORIO "ADOLPHO SERRA" - 1º OFÍCIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA-ES Acham-se neste Cartório, sito Rua Capitão Antero Faria, 306 - Centro, Conceição da Barra-ES, título(s) de responsabilidade da (s) seguinte(s) pessoa(s): JHON ALBERT DE SOUZA AZEVEDO - CNPJ: 22.419.762/ 0001-60 Por não ter sido possível encontrá-la(s), intimo-a(s) para os fins de direito, e não sendo atendida a presente até o dia 17 de Outubro de 2019, notifico-a(s) do protesto. Conceição da Barra-ES, 16 de Outubro de 2019. MARISTELA DE ALMEIDA SERRA TabeliãADIC SERVICE LTDA ME - CNPJ: 26.141.900/0001-42 Protocolo: 1118834 ADINTO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 086.626.687-98 Protocolo: 1118891 ARLEIDE PIRES PRATES - CPF: 106.508.237-10 Protocolo: 1118782 CARLOS ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 087.724.357-39 Protocolo: 1118862 CLAUDIA VALERIA RODRIGUES CRUZ - CPF: 917.854.997-34 Protocolo: 1118928 CLERIA REGINA DA SILVA - CPF: 048.309.076-06 Protocolo: 1118772 DAYANE NASCIMENTO RAMOS - CPF: 140.402.327-55 Protocolo: 1118903 DEBORA STUTZ DOS SANTOS - CPF: 125.283.228-10 Protocolos: 1118779, 1118786 DIANA BERTOLDI - CPF: 075.337.987-24 Protocolo: 1118883 DIEGO BINDA MATHIAS DOS SANTOS - CPF: 120.536.287-82 Protocolo: 1118902 EDMILSON ARAUJO GUIMARAES - CPF: 656.600.487-49 Protocolo: 1118920 ELVIS SILVARES PEREIRA - CPF: 030.830.877-80 Protocolo: 1118873 FERNANDO GODOY BONIFACIO GOMES - CPF: 045.290.826-44 Protocolo: 1118850 FLAVIO ELIAS CARVALHO PEREIRA - CPF: 100.942.637-01 Protocolo: 1118899 GEANFRANCO GRIJO - CPF: 069.164.647-39 Protocolo: 1118881 IVAN SOTTANI - CPF: 207.450.106-44 Protocolo: 1118853 JACKELINE DE FREITAS PEREIRA - CPF: 059.122.477-16 Protocolo: 1118776 JAILTON DA SILVA FERREIRA - CPF: 410.424.254-34 Protocolo: 1118912 JARDEL SOARES AZEVEDO - CPF: 100.526.307-81 Protocolo: 1118897 JENIFER MAFRA BATISTA - CPF: 144.213.587-54 Protocolo: 1118778 JOEL LUIZ DE SOUZA - CPF: 395.416.307-15 Protocolo: 1118863 LUCIANO NUNES RIBEIRO - CPF: 881.419.777-68 Protocolos: 1118935, 1118936 MANOEL CAMILO JUNIOR - CPF: 057.778.157-07 Protocolo: 1118878 MARCIO DE SOUZA MIRANTE - CPF: 022.895.197-66 Protocolo: 1118848 MARIA DO CARMO RODRIGUES NICOLAU - CPF: 675.227.427-49 Protocolo: 1118922 MARIO LUIZ RIBEIRO - CPF: 151.460.368-37 Protocolos: 1118857, 1118858 MAYCKON ANGELO COSTA - CPF: 118.596.997-74 Protocolo: 1118901 MEGAFORT DIST IMP EXP LTDA - CNPJ: 02.782.071/0003-80 Protocolos: 1118762, 1118763, 1118764, 1118761 MLR EMBALAGENS EIRELI - CNPJ: 10.266.853/0001-23 Protocolos: 1118857, 1118858 MOISES MADALAO EVARISTO - CPF: 094.856.397-40 Protocolo: 1118852 PAULO CEZAR AMANCIO DA SILVA - CPF: 178.667.076-34 Protocolo: 1118904 PAULO JOSE PEREIRA COUTINHO - CPF: 143.916.587-47 Protocolo: 1118777 PEREIRA E BRANDAO SERVICOS EM PSICOLOGIA LTD - CNPJ: 29.419.641/0001-67 Protocolo: 1118842 ROGERIO MANZINI MARTINS - CNPJ: 28.254.066/0001-27 Protocolo: 1118839 SOMA TRANSPORTES EIRELI ME - CNPJ: 22.006.174/0001-02 Protocolo: 1118789 SORAIJA CARVALHO TOURINHO - CPF: 582.776.685-20 Protocolo: 1118918 VANESSA DO NASCIMENTO MOTTA - CPF: 105.115.407-36 Protocolo: 1118793 VILMA MARIA FERNANDES - CPF: 001.486.787-77 Protocolo: 1118869 VITOR MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 165.239.927-56 Protocolo: 1118784 WEBSTER LUIZ ALVES DA SILVA - CPF: 095.856.197-41 Protocolo: 1118896 WESLEI SODRE OLIVEIRA SILVA - CPF: 283.685.318-29 Protocolo: 1118906 CARTORIO DO 1º OFICIO DA 2ª ZONA DA SERRA Acham-se neste cartório, sito a Av. Eudes Scherrer de Souza, nº 1.350, Cep: 29165-680 - Laranjeiras, Serra - ES, Tel: (27) 3038-7954, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 18 de Outubro de 2019, notifico-as do protesto. Serra, 16 de Outubro de 2019 ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO - Tabeliã e Oficiala site: www.cartorioserra.com.br Expediente: 09:00 às 18:00Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona - Serra - ES - Comarca da Capital ELISABETH BERGAMI ROCHA Oficiala e Tabeliã Acham-se neste Cartório, sito à Rua Major Pissarra, 196 - Centro - Serra - ES, CEP 29176-020,Telefone (27) 3064-7250, Horário de Atendimento das 09:00 as 18:00 hs, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: NOME QUANT. TÍTULOS DOCUMENTOS ABIMAEL KARSTEM ME 4 CNPJ: 11.820.969/0001-25 AGIL EDIFIC E EMPREEND LTDA ME 1 CNPJ: 21.111.675/0001-88 CESAR AUGUSTO MARQUES 1 CPF: 080.271.097-28 CLOVIS JORGE DOS SANTOS 1 CPF: 742.918.827-34 DANIEL LECCO ROCHA 1 CNPJ: 14.819.963/0001-26 GENEUCIDE CIRILO 1 CPF: 526.794.707-53 INFINITY COMERCIO E SERVICO INDUSTRIA 1 CNPJ: 31.594.490/0001-25 JOAO PEDRO LOPES 1 CPF: 252.597.176-00 LEONARDO BARONY DE SOUSA 1 CPF: 105.478.086-23 MARIA DAS GRACAS FRAGA BATISTA 1 CPF: 814.145.107-30 MARINETE DE CASSIA VETTORAZZI 1 CPF: 578.742.637-15 NAVIBE REPRESENTACOES LTDA ME 2 CNPJ: 12.046.582/0001-26 RAISTEN ALVES DOS SANTOS 1 CPF: 174.718.967-79 SEVERINO RAMOS BELCHIOR FILHO 1 CPF: 125.714.744-72 Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os devidos fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia sexta-feira, 18 de outubro de 2019, notifica-as do protesto. Serra, ES, quinta-feira, 17 de outubro de 2019. ELISABETH BERGAMI ROCHA - Oficiala e Tabeliã
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o