Cartórios - 17/09/20

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA-ES Acham-se neste Cartório, sito Rua Capitão Antero Faria, 306 - Centro, Conceição da Barra - ES, título (s) de responsabilidade da (s) seguinte (s) pessoa (s): MARLI MOREIRA DANTAS DE OLIVEIRA - CPF: 103.271.477-84 AGOSTINHO FONTOURA DA COSTA JUNIOR - CPF: 144.155.257-09 Por não ter sido possível encontrá-la (s), intimo-a (s) para os fins de direito, e não sendo atendida a presente até o dia 17 de setembro de 2020, notifico-a (s) do protesto. Conceição da Barra - ES, 16 de setembro de 2020. GABRIEL ABEL DE ALMEIDA SERRA VALIATI Preposto Substituto

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DALVA MARIA OLIVEIRA, Oficiala de Registro do 1º Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Marechal Floriano, nomeada pela Decisão / Ofício CMFE nº 0070/2020, em efetivo exercício em 22 de maio de 2020. FAZ SABER, a tantos quantos este virem ou dele conhecimento tiverem ou interessar possuir que foi protocolo nesta Serventia sob nº 10962, aos 22.11.2019, de acordo com o art. 216-A,§4º da Lei 6.015, de 31.12.1973, e art. 16 do Provimento nº 65, de 14.12.2017, foram apresentados a este Cartório por KLEBER ELIAS DA VITORIA RUPF, nascido aos 29.01.1975, natural de Vitória  ES, filho de Macionil Elias Rupf e Maura da Vitória Rupf, inscrito no CPF: 045.789.867-48 e RG:1202380 SSP/ES, brasileiro, casado, empresário e ANA CATARINA LITTIG RUPF, nascida aos 10.01.1980, inscrita no CPF: 084.522.567-79 e RG 1625692 SSP/ES, brasileira, casada, professora, natural de Domingos Martins  ES, filha de Martin Littig e Ana Maria Rupf Littig, ambos, residentes e domiciliados à Rua Antenor dos Santos Braga, nº 212, centro, Marechal Floriano  ES, CEP: 29.255-000, para exame dos interessados, Ata Notarial, Requerimento, planta e demais documentos relativos ao processo de USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL de uma área de terra, urbana e legitimada, situada, atualmente, na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, s/n, Centro, Marechal Floriano, Espírito Santo; Medindo 304,24 m ²(trezentos e quatro metros e vinte e quatro decímetros quadrados), e perímetro de 74,33 metros lineares; confrontando-se pela frente com a Rua Marechal Deodoro da Fonseca com 12,179 metros, fundos com imóvel pertencente ao Espólio de Rolino Cardoso com 12,152 metros, lado direito com imóvel pertencente a Macionil Elias Rupf com 25,014 metros e lado esquerdo com imóvel pertencente ao Espólio de Rolino Cardoso com 25,003 metros, que está devidamente registrada no Cartório de Registro Geral de Imóveis de Marechal Floriano, matriculada sob o nº 365 de ordem; que os devidos documentos permanecerão para exames dos interessados a disposição nesta Serventia. Assim sendo, ficam intimados terceiros eventualmente interessados e titulares de direitos reais e de outros direitos em relação ao pedido, para que apresentem impugnação escrita perante a Oficiala de Registro de Imóveis no Cartório de 1º Oficio localizado à Avenida Arthur Haese, 750, Vale das Palmas, Marechal Floriano  Espírito Santo, CEP 29255-000, não sendo necessária assistência de um advogado, com as razões de sua discordância em até 15 (quinze) dias corridos a contar da publicação deste, ciente de que, caso não contestado presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelos Requerentes, sendo reconhecida a usucapião extrajudicial, com o competente registro conforme determina a Lei. E, para que chegue ao conhecimento de todos aqueles eventualmente interessados e para que no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital. Marechal Floriano  Espírito Santo 19 de setembro de 2020. DALVA MARIA OLIVERA Oficiala de Registro

