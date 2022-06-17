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Cartórios - 17/06/2022

Sexta-feira

Publicado em 17 de Junho de 2022 às 01:00

Publicado em 

17 jun 2022 às 01:00

Arquivos & Anexos

17-06-22 - CARTORIOS.pdf

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Cartórios

Intimação (S.F.I LEI 9.514 DE 20/11/97) Eu, Wesner Soares Souza Almeida, Escrevente Autorizado do Cartório de 1º Ofício da Cidade e Comarca de Montanha – ES, nomeado na forma da Lei, etc., venho a requerimento da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, nos termos do Art. 26 da Lei 9.514/97, INTIMAR o Sr. RONE OLIVEIRA COSTA, CPF/MF: 096.043.217-57, proprietário do Imóvel situado à Rua José Hilário Ávila, nº 853, Centro, Município de Montanha - ES, Cep: 29890-000, a fim de que compareçam a esta Serventia, NO PRAZO DE 15 DIAS, contados da terceira e última publicação deste edital, para pagamento do valor das parcelas, mais emolumentos referente a intimação e as despesas com a publicação deste edital, SOB PENA DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL da referida matrícula, na pessoa da credora, Caixa Econômica Federal (CEF). Contrato de Financiamento Imobiliário nº 855551592340, garantido por alienação fiduciária, firmado em 14/02/2012, na matrícula 5439, à folha 159, do Livro 2-AF, neste Cartório de Montanha – ES. Se o devedor não efetuar a purga do débito no prazo previsto, a resposta deverá ser encaminhada ao Notificante, certificando o fato e os comprovantes das despesas realizadas. A presente INTIMAÇÃO está sendo feita por Edital, em virtude do devedor fiduciante RONE OLIVEIRA COSTA, não ter sido localizado no endereço indicado. Montanha – ES, 10 de junho de 2022. Wesner Soares Souza Almeida Escrevente Autorizado.

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