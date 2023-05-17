Cartórios - 17/05/2023

Cartório do 1° Ofício da Comarca de Mucurici-ES EDITAL Acha-se neste Cartório do 1° Ofício da Comarca de Mucurici-ES Notificação Extrajudicial de Responsabilidade de AURELINO PEREIRA SAMPAIO proprietário do imóvel Rural denominado FAZENDA BOM JESUS, Matriculado nesta Serventia sob nº 3854 e 4302 do Livro 2, confrontante com Imóvel Rural denominado Fazenda SÃO GERALDO de propriedade de Emanuel de Oliveira, georreferenciado, para manifestação quanto a retificação da descrição do Imóvel georreferenciado descrito. Por não ser possível encontra-lo pessoalmente INTIMO-O para se manifestar no prazo de 15 dias contados a partir da data desta publicação. Mucurici-ES 17/05/2023 José Ferreira da Silva O Oficial

